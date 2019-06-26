Загадать желание под Святыми воротами, заглянуть в усыпальницу и пройтись по "русскому Версалю": отправляемся в Архангельское

Столетие, удивитесь вы? Как же так, если известно, что усадьбу Архангельское начал создавать еще в начале XIX века любимец Екатерины II Николай Юсупов. Это ведь он, дипломат и коллекционер, тонкий знаток искусств, купив в 1810-м Архангельское, расширил и перестроил его до блеска «русского Версаля» - именно так называют поместье до сих пор.

Так-то оно так, но только в Архангельском затеяли отмечать круглую дату, отталкиваясь от сурового 1919 года, когда усадьбу национализировали (вместе с Кусково и Останкино) и создали в ней музей. В 1930-х тут появился еще и военный санаторий, а после войны, вплоть до 90?х, обосновалась база спортклуба ЦСКА... Так и дожил поблекший, уставший от советских новаторств, но по-прежнему гордый «Версаль» до наших дней.

- Мы поедем, мы помчимся по аллеям по «версальным»!..Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

КАК ПРАВИЛЬНО МЕЧТАТЬ ПО ПУТИ В ХРАМ

Выжил и старинный храм - в честь Михаила Архангела. Не поднялась на него рука у большевиков: все-таки именно эта церковь (точнее, ее деревянная предшественница) в XVI веке дала имя будущей усадьбе.

Чтобы попасть сюда, платить не надо (так-то вход на территорию усадьбы стоит 150 рублей - см. «Что почем»). Храм предусмотрительно оставили за пределами забора, чтобы верующие могли беспрепятственно приходить сюда на службы.

У храма Архангела Михаила, который дал имя усадьбе, стоит памятник княжне Татьяне. Говорят, ее призрак иногда появляется тут...Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Но не торопитесь. Обратите внимание на Святые ворота по пути к храму. Построенные в 1824-м при Николае Юсупове, они хранят такую легенду. Мол, проходя под ними, надо... нет, не просто загадать какую-нибудь «хотелку»! Сначала требуется выбросить из головы какое-то незначительное желание. И тогда исполнится главное, заветное!

Примета, говорят, пошла от супруги Николая Борисовича. Дело в том, что Юсуповых сопровождало родовое проклятие: в семье умирали все мужчины, кроме одного-единственного (якобы в наказание за то, что один из предков, выходец из Орды, стал православным: соплеменники ему этого не простили). Так вот, чтобы уберечь мужа от проклятия, жена Николая Юсупова Татьяна «выбросила» перед воротами все свои мечты о богатстве, желая только одного - долгой жизни мужу. Ну что сказать? Николай Юсупов прожил 81 год. Да-да.

ПЕЧАЛЬНАЯ КОЛОННАДА ТЕПЕРЬ - ДЛЯ КОНЦЕРТОВ И СВАДЕБ

За храмом стоит белоснежный памятник - это могила княжны Татьяны Юсуповой, которая в 22 года умерла от тифа. Правда, поскольку от этого памятника туристы то и дело отбивали то мраморный пальчик, то кусок мраморного платья (зачем - история умалчивает), то на могиле поставили копию, а настоящую работу скульптора Марка Антокольского заперли в чайном домике близ дворца. С тех пор, говорят, призрак Татьяны бродит по парку - ищет свой «родной» памятник. Но посетителей не пугает.

Местные говорят, что рядом с Татьяной был похоронен и старший брат Феликса Юсупова (того самого, убийцы Распутина) - Николай. В 1908 году он погиб на дуэли. Прах Николая якобы должны были перенести в специально построенную усыпальницу-колоннаду неподалеку. Но тут грянула Первая мировая, потом революция - в общем, по лестницам, ведущим из усыпальницы вниз, в склеп, так никто и не спускался, кроме рабочих, которые уже в наше время прокладывали там коммуникации.

На втором этаже колоннады-усыпальницы теперь дают концерты.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

А на втором этаже усыпальницы теперь дают концерты классической музыки, благо акустика позволяет (ведь Юсуповы строили этот этаж как будущий храм). Внизу же устраивают выставки. Сейчас, например, показывают историю почтовой марки.

Возле усыпальницы (о предназначении которой никто уже и не задумывается за давностью лет) идет бойкая торговля пирожками, чаем-кофе и сырами, причем не привычными, нашими, фермерскими, а всякими, понимаете ли, французскими. Видимо, так в Архангельском отдают дань вкусам местной публики, которая 100 лет назад, щебеча по-французски, гуляла туда-сюда по «русскому Версалю», не предвидя ни будущих революций, ни санкций на пармезан.

Торжество в таком месте незабываемо.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

ПОГУЛЯТЬ И ОТДОХНУТЬ

Предполагалось, что к 100-летию усадьбы в Архангельском откроют Малый дворец «Каприз» и выставят местный фарфор, изготовлением которого увлекался неугомонный Николай Юсупов. Но это действо перенесли на сентябрь: в усадьбе все еще ремонтируют водопровод. Что, впрочем, не мешает гостям как дойти до главного дворца, где висит коллекция собранных Николаем Борисовичем картин (там же, кстати, есть и немного фарфора), так и прогуляться по садам, где давно уж сняли защитные деревянные покровы с греческих божеств (любуйтесь!), и посидеть в уличной кафешке, где в отличие от зимнего сугубо аскетично-безалкогольного меню появилось пиво. А просто наступило лето, и если не хочется пива - есть чай-кофе-минералка, вкуснейшая кукуруза (150 руб.) и бургер (300 руб.), есть приятный деревянный настил, плетеные кресла и полутень от вековых деревьев. А рядом - Пушкинская аллея в честь поэта, который любил, ох, любил бывать в этих местах! Ну прямо как мы с вами.

ЧТО ПОЧЕМ

- Парк - 150 рублей (льготный - 50 руб.).

- Дворец - 300 рублей (льготный - 200 руб.).

- Парк + дворец - 400 рублей (льготный - 250 руб.).

- Колоннада-усыпальница - 50 рублей (льготный - 30 руб.).

- Парк открыт ежедневно с 10.00 до 21.00. Дворец: среда - пятница - с 10.00 до 17.00; суббота, воскресенье, праздники - с 10.00 до 18.00.

- Прокатиться в повозке с лошадками: дети - 300 рублей, взрослые - 500 рублей.

Кстати

КАК ДОБРАТЬСЯ?

- На электричке до ст. Павшино, выход в сторону Ильинского шоссе, там - автобусы № 540, 541 или 549 (маршрутки 40, 41 и 49) до ост. «Усадьба Архангельское». Билет на маршрутку стоит 35 рублей.

- От ст. метро «Тушинская» - автобус № 151 до ост. «Санаторий», либо автобусы № 541, 549.

- На машине: Красногорский район, 5-й километр Ильинского шоссе. Напротив главного входа, на повороте к деревне Воронки, - бесплатная парковка. Со стороны санатория - платная (350 рублей за день).

Кто возит экскурсии по усадьбам?

Если не хотите добираться сами, а предпочитаете гулять по старинным поместьям гурьбой, вам сюда:

Проект «Дворянские усадьбы»

Сайт: Podmoskovnye.ru

Тел. +7 (926) 886-66-87

Проект «Московские переулки»

Сайт: mosstreets.ru

Тел. +7 (903) 565-66-14

Проект «Иди и смотри необычную Москву»

http://seeandgo.ru/

Тел.: 8-964-64-999-06, 8-926-777-0-979, либо пишите на почту: seeandgomsk@gmail.com