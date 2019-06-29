Случилось это 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска. Земля содрогнулась, а небо залил ослепительный свет, словно зажглось второе солнце. В историю это событие вошло под именем Тунгусского феномена.

Сотни ученых пытались ответить, что же это было. И главным из них считается Леонид Кулик. Его называют отцом Тунгусского метеорита, хотя и добрался он до эпицентра лишь спустя 20 лет после события.

Однако при более тщательном изучении архивов оказалось, что еще в июне того самого 1908 года в тех местах уже находились ученые. Работала полноценная научная экспедиция Русского географического общества.

Что она там делала? И почему нет ни одного свидетельства о ее вкладе в исследование феномена? Вот это и есть новая загадка Тунгусского метеорита.

Забытая экспедиция

Этнографическую экспедицию РГО привел к Подкаменной Тунгуске Алексей Макаренко. Ее целью был сбор материалов о расселении эвенков, образе их жизни и шаманских обычаях.

Алексея Алексеевича нельзя назвать кабинетным ученым. В молодости он работал в трактире, кузнице, в редакции. Искал золото, пережил ссылку. В общем, человек бывалый. И бесстрашный. О нем говорили, что слово «Музей» он всегда писал с большой буквы, а «бог» - с маленькой. И в поисках музейных редкостей не гнушался разорять эвенкийские могилы и святые места, чем приводил туземцев в ужас.

Ученый Алексей Макаренко. Фото: balanre.ru.net

Странное молчание

Интересная деталь: в конце мая Макаренко поднялся с проводниками вверх по притоку Подкаменной Тунгуски - реке Чуня и оказался рядом с будущим районом падения метеорита. Сколько времени он там провел, долго оставалось загадкой, что породило всякую консприрологию. Тем более что он почему-то проигнорировал в своих записках событие, о котором впоследствии гудела вся Сибирь.

Версия 1: внеземная

Сторонники теории заговора считают, что все это молчание непроста. Что, находясь на реке Чуня в гостях у шамана, Макаренко мог с тунгусами за неделю-две дойти до устья Кимчу, а далее подняться до озера Чеко, а откуда уже рукой подать до границы вывала. Там как раз бродили пострадавшие от взрыва тунгусы, которые указали бы путь к самому эпицентру.

Почему Макаренко обязательно бы туда двинулся? Во-первых, интерес исследователя. Во-вторых, он изучал шаманизм, а эвенки сразу обвинили в мини-апокалипсисе бога грома и молнии Агды.

Предполжим, он добрался до места и обнаружил там нечто такое, о чем не мог написать и что вынужден был хранить в тайне всю жизнь. Уфологи уверены, что он обнаружил обломки НЛО либо вступил в контакт с инопланетянами - иначе бы не молчал...

Версия 2: земная

В любом случае главным является вопрос: где точно исследователь находился в 7.14 утра 30 июня 1908 года? Книги ученого старательно обходят данный момент. Ответ с трудом удалось найти лишь в одном источнике - в дневнике Алексея Макаренко, который хранится в архиве Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Среди многочисленных записей есть и от 17 июня (как раз 30 июня по новому стилю - см. фото страницы). Судя по ней, в момент падения метеорита ученый был уже довольно далеко от места - проплывал деревню Ярцево. А это уже даже не Подкаменная Тунгуска. Это уже Енисей. Но даже там он почувствовал отзвуки события - «удары грома ясным тихим утром», «содрогание земли».

Та самая запись из дневника: «д(еревня) Ярцево 17.VI Ясное тихое утро, удары грома. (в) д(еревне) Щадрова слышали и ощущали содрогание земли утром. То же явление я уcлышал на Тунгуске».

За ученого до слез обидно. Он всего на несколько дней разминулся с событием, которое принесло бы ему мировую известность. И отцом Тунгусского метеорита считали бы не Кулика, а Макаренко.

Кроме того, у него были все шансы найти сам метеорит! Легче искать обломки по горячим в буквальном смысле следам, а не по холодным, двадцатилетней давности...

Истина где-то рядом

На этом можно было бы поставить точку, но просится многоточие... Ведь остаются необъяснимые моменты.

Макаренко пишет в дневнике, что подобный гром среди ясного неба он уже слышал на Тунгуске. Значит, что-то уже падало в тех местах несколько дней назад?

Еще загадка: последняя датированная и привязанная к местности запись приходится именно на 17 (30) июня. Далее идут вневременные рабочие пометки по составлению тунгусского словаря. Хотя по Енисею ему еще плыть и плыть...

Нет ни одной записи показаний о Тунгусском диве, хотя свидетелей было полно на всем обратном пути, и это была главная тема для разговоров в этой части Сибири. Более того, тунгусы, напоминаем, сетовали на проделки Агды, а это было напрямую связано с исследованиями ученого.

Наконец, мы не имеем точных данных, где находился Макаренко после дня падения метеорита. В принципе, ему ничто не мешало прицепить лодку к пароходам, идущим вверх по Енисею и Подкаменной Тунгуске, вернуться на Чуню, а далее подняться до эпицентра. И найти там нечто, что сначала «... едва помещалось в нашу лодку», а затем загадочно «... потерялось на сибирской железной дороге», как писал впоследствии о судьбе груза таинственных артефактов сам этнограф. Если все это было похищено или конфисковано властями, то понятно, почему он предпочел навсегда забыть об этой истории...

Алексей Макаренко скончался во время войны в блокадном Ленинграде в 1942-м.

В то же самое время странно погиб и другой исследователь Тунгусского феномена - Леонид Кулик...

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