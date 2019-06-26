Родной брат актера фильма «Сволочи» задержан за жестокое избиение любовника своей девушки

Инцидент произошел 17 июня в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского района. Около трех часов дня 34-летний Павел Лыкшин вернулся с работы домой и не застал там свою сожительницу 32-летнюю Марию С. В поисках свой подруги мужчина решил заглянуть к соседу Алексею Д. из квартиры напротив. Дверь была не заперта. Павел зашел в квартиру, где увидел свою девушку Марию обнаженной в объятиях соседа. В порыве ревности мужчина вышел из себя, выволок в подъезд соседа-любовника, где жестоко его избил.

- 18 июня в полицию явился 34-летний житель подмосковных Горок-2 Павел Лыкшин. Мужчина сообщил, что накануне днем он застал свою девушку, 32-летнюю Марию С., в постели с 49-летним соседом Алексеем Д. Павел схватил Алексея и избил ногами, нанося удары в область лица и грудной клетки. Когда Павел перестал избивать соседа, Алексей уже был без сознания и лежал на полу в подъезде, где мужчина его и бросил, отправившись со своей девушкой домой. - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

По заключению эксперта, Павел Лыкшин причинил своему соседу Алексею Д. тяжкий вред здоровью. Алексей написал заявление в полицию, после которого было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время Павел Лыкшин находится под подпиской о невыезде и ожидает суда.

Брат Павла - актер Василий Лыкшин скончался от сердечно-сосудистой недостаточности в 2009 на 23-м году жизни. Он стал известным благодаря ролям в фильме "Сволочи" и сериале "Громовы", где он соответственно играл персонажей «Лаврик» и «Саша Громов». Сам актёр не отличался примерным поведением: еще в детстве он совершил кражу, а в 15 лет был осужден по статье 213 УК РФ «хулиганство».