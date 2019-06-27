Сели, пристегнулись, поехали

Только не думайте, что вас это не касается, поскольку вы летите в отпуск на самолете или едете на своей автомашине. На автобусе туроператор повезет купивших путевки из аэропорта в отель. На автобусах возят детей в летние лагеря. На автобусах можно совершать многодневный тур хоть по России, хоть за границей.

Никаких «подпольщиков»!

Это главное правило, и касается оно не только заграницы, но и наших просторов. В попытках сэкономить не нужно хвататься за предложения зазывал с обочины - это всегда частные лавочки, им важно собрать наличные, они экономят на всем - покупке нормальных автобусов, их техобслуживании и ремонте, шинах, кондиционировании, водителях. И в случае чего будут всячески избегать ответственности.

Хороший автобус

Времена чадящих погремушек давно прошли - современный туристический автобус почти как круизный лайнер. Плавность хода (даже автоматическая коробка передач!), качественные материалы отделки, кондиционер и «глухая» звукоизоляция - само собой. Туалет, холодильник и кофеварка на борту - тоже уже привычное дело. С точки зрения обеспечения безопасности эти автобусы тоже оснащены как надо, вплоть до системы автоматического экстренного торможения. При этом не важно - по России ты едешь или по Европе.

Но такой автобус и по цене как пароход, так что закупить их для работы могут только серьезные компании. Обычные частники норовят на всем сэкономить. И нам важно, чтобы экономили они не на нашем комфорте и безопасности. Потому нужно до покупки путевки тщательно расспросить туроператора о транспортном средстве. Прямо по списку:

• марка, модель, год выпуска,

• есть ли кондиционер, исправен ли он,

• есть ли туалет, работает ли,

• есть ли ремни безопасности, предусмотрены ли детские удерживающие устройства,

• в каком регионе автобус зарегистрирован, пройдено ли ТО,

• сколько будет водителей, проходят ли они медосмотр по-честному,

• есть ли тахограф.

Последнее - очень важно. Есть специальные приборы контроля соблюдения режима труда и отдыха водителей.

- На всех автобусах - пригородных, междугородных, международных - должны быть тахографы. Пока только на городских автобусах они необязательны, это требование начнет действовать со следующего года, - объясняет Геннадий Мирошин, председатель ассоциации «Рустахоконтроль». - За отсутствие тахографа водителя оштрафуют от трех до пяти тысяч рублей, а выпустившее его в рейс должностное лицо - на 5 - 10 тысяч.

Если оператор начинает юлить и уходить от ответов на эти вопросы - это первый тревожный звонок. Значит, своего автобусного парка у них нет, пользуются транспортом случайных подрядчиков, арендуют, что придется. Бежать надо от таких организаторов. Добросовестный перевозчик сам с радостью прорекламирует и автобус, и водителей, это его конкурентное преимущество и предмет его гордости.

В интервью «КП» глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников назвал три главные причины аварий с участием автобусов:

- Первое - это экономика. Стремление сделать как можно больше рейсов, получить больше прибыли. Прибыль ставится во главу угла, а не безопасность.

- Второе - техническое состояние. Раньше при проведении государственного технического осмотра проходила проверка узлов и агрегатов. Сейчас техосмотр - услуга частная. Тот, кто оказывает эту услугу, узлы и агрегаты не проверяет. В результате мы не понимаем, что движется по дороге.

- Третье - режим труда и отдыха. Многие водители, гонясь за прибылью, в дороге не отдыхают. А потом засыпают, выезжают на полосу встречного движения... Результат - жертвы.

Не стесняйтесь!

Отвлекать лишний раз водителя в пути, конечно, не нужно. Но, если он зевает, надо обратить на это внимание. Если лихачит, резко тормозит - попросить быть аккуратнее. Если гонит быстрее разрешенных максимумов, проскакивает на желтый - предложить не нарушать. Если сделал остановку для перекура на обочине, нужно вежливо сделать замечание, потому что для остановок в пути есть организованные парковочные места на площадках для отдыха или возле придорожных кафе.

Но водитель не всегда сговорчивый и услужливый - может и рогом упереться. По мнению юриста Александра Иванова, «лучше не доводить до конфликта на борту, а позвонить куратору поездки, туроператору или сразу напрямую в Роспотребнадзор по бесплатному номеру 8-800-100-00-04. Это не ябедничество, а желание обезопасить себя и близких».

Внимание багажу

Баулы, свисающие с полок, и стоящие в проходах чемоданы - недопустимы. Багаж размещается исключительно в багажном отделении, на полки кладут только небольшие сумки. Идеальный способ удобно распределить вещи в автобусной поездке - нужные в дороге мелочи взять в салон в рюкзачке. К нему можно прицепить бирку с номером вашего телефона.

В рюкзак нужно положить какую-нибудь еду и легкое одеяло для всех членов семьи - в кондиционированном салоне может быть прохладно. Дорожная подушка на шею поможет удобно устроиться, чтобы вздремнуть. Плотные носки позволят без стеснения разуться, чтобы ноги отдохнули от обуви.

Если принимаете лекарства, то берите их с собой. Потому что в стандартной аптечке может быть только перевязочный материал, лечить - это дело врачей.

У путешествующих с детьми свой дорожный набор: питание, влажные, салфетки, игрушки… Все должно быть под рукой.

Планшет или смартфон поможет отвлечь маленького пассажира и развлечь взрослых, так что возьмите и его.