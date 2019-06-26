Как мы застряли в «социалистической» очереди, но все же поздравили Геннадия Зюганова с 75-летием

- ...А вы куда с этим? - строгий околодумовский охранник, что встретил меня у входа в парламент, в переулке Георгиевском, - где растянулась очередь из доброй сотни посетителей - удивленно глянул на мой партбилет № 20525914, выданный мне 15 августа 1983-го.

- К Зюганову, на день рождения, - доложил я, - он сказал - по таким билетам к нему можно.

- Не годится, - на служивого даже портрет Ленина со словами: «Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи» не произвел - ну, никакого впечатления. - Освободи проход!

Пришлось доставать обычный общегражданский паспорт...

Попасть на юбилей к Геннадию Андреевичу - в эту среду, 26-го, на 9-й этаж старого (экс-СССР-Госплановского) здания Госдумы - оказалось не просто трудно, а - невозможно. И если бы не наша журналистская аккредитация и мое союзо-советски-социалистическое прошлое - мы бы запросто, без труда сорвали бы почетное редзадание.

...Коридор на 9-м - «зюгановском» - этаже чем-то напоминал... (извините меня, Геннадий Андреевич!) «сон про социализм», который я видел, но уже порядком подзабыл, - может, в 90-е, аккурат после развала Советского Союза.

Широкий коридор был сплошь затолплен ходоками... Их было не меньше четырех сотен! А еще - букеты алых роз, велосипед, букеты белых роз, металлическая фигура рыцаря в доспехах, корзина полевых цветов - там ромашки и прочее, гигантских размеров тульский пряник...

- А мы Геннадию Андреевичу торт привезли, - похвастались симпатичные женщины в цветущих годах и с пионерскими галстуками. - Заказывали в Швейцарии - без пальмового масла!

Оказалось - это движение «Надежда России». Я быстренько влил фотокора Витю Гусейнова (тем более - они обещали принять его в пионеры) в их стройные, с огоньком-надеждинкой, ряды, - и они все вместе дружно потекли в кабинет вождя. А сам стал мучительно думать - как бы и мне - тоже туда.

Коридор на 9-м - «зюгановском» - этаже чем-то напоминал... «сон про социализм»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Плотненький и резвый мужичок, явно - из бывших комсомольских активистов, которому явно теперь не хватало в жизни красной повязки «Распорядитель!», - умело, но предвзято управлял движением народных ширококоридорных масс.

- Протестные движения у нас продвигаются только после юристов. А сейчас - пошли полярники. Полярники, я сказал!

Тут «распорядителю» позвонили на мобильник...

- Есть, товарищ! - вежливо, с улыбкой отчеканил он, но тут же поменял маску на лице и закричал зычно, точно в мегафон, хотя никакого мегафона у него вовсе и не было:

- Полярникам - стоп! Кто здесь Арутюнян? Проходите!

Я хотел уже было прикинуться этим самым Арутюняном, но - настоящий Арутюнян, расталкивая букетом бабушек из «Надежд России», вприпрыжку уже помчался к генсеку.

- А ты из каких здесь стоишь? - спросил у меня экс-возможно-комс-функционер.

- Я - из «Комсомолки» - и показал, как большевистский партбилет, трехкилограммовую книгу «СТАЛИН», которая не так давно сошла с наших ударных стапелей.

Широкий коридор был сплошь затолплен ходокамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А-а! Так ты - боец идеологического фронта! - обрадовался распорядитель. - Так таких сегодня вообще не велено пускать! А то такое понастрочите!

- Да я вечный ударник коммунистического труда! - Тут я снова вынул из кармана свой партбилет, показал подпись Зюганова - там, где положено было платить взносы, которые я с июля 1993-го не плачу пока... - Да меня в р-р-абочий гр-р-афик товарища Зюганова внесли!

Распорядитель и отстал!

Я инстинктивно нашел свою фамилию рабочем графике товарища Зюганова. Правда, в самом конце. Прикинул - через 45 минут в Кремле - начало Госсовета (ну, конечно же - посвященного российским дорогам и лидеру КПРФ, которого президент наверняка же поздравит.) Представил себе, сколько еще народу в «зюгановском» коридоре...

Лидер КПРФ отмечает день рожденияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как и много раз в жизни - меня выручил Владимир Владимирович. И я стал вслух читать его поэму «Хорошо!», которую помню еще со школы:

Посреди

винтовок

и орудий голосища

Москва-

островком,

и мы на островке.

Мы -

голодные,

мы -

нищие,

с Лениным в башке

и с наганом в руке.

Только последние строки Маяковского я немного перефразировал... Ленина заменил Зюгановым, а наган... Ну, разумеется, поменял на - Сталина.

...С Зюгановым в башке

и со Сталиным в руке!

Очередь, видимо, решила, что я - из худсамодеятельности. И - посторонилась.

Геннадий Андреевич встретил меня улыбчиво - с таким знакомым прищуром: то ли ленинским, то ли сталинским...

- Ну, вот и «Комсомолка» стала печатать то, что нужно партии.

- Да мы и не переставали! - доложил я, тепло обнимая вождя и вручая ему свежий номер нашей газеты с юбилейным интервью.

И тут он внимательно, еще больше прищурившись, посмотрел на Витю Гусейнова: а это, мол, кто?

- Пролетарий, кто же еще, - пояснил я. - Ленина любит читать. Вот интересуемся - наливать сегодня здесь будут али нет?

- В следующий раз, - сочувственно и горячо пообещал генсек.

...А Витек потом купил в думском буфете бутылку целебного парламентского кефира.