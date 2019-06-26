На ПМЭФ-2020 князь Монако встретит участников автопробега "Ралли Мира"

Международная спортивная программа ПМЭФ-2019 открывалась эффектным зрелищем – финишем на главной площадке форума автопробега «Ралли мира», который проводится при поддержке фонда «Росконгресс». Мы побеседовали с одним из организаторов «Ралли мира» президентом фонда «Будущее Родины» Кюри Усмановым.

- Расскажите об истории этого уникального автопробега?

- Идея проведения «Ралли мира» возникла давно, но первый автопробег по маршруту Монте-Карло – Санкт-Петербург состоялся лишь два года назад. Его задачу мы видели в укреплении дружбы и сотрудничества между странами Западной Европы и Россией. Два года подряд в ралли участвовали ретро-автомобили. В роли пилотов выступали представители известных аристократических семей, деятели культуры и искусства. В этом году в рамках проекта «Ралли мира» было решено провести Electric Marathon, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения окружающей среды и возможностям современных технологий. Создателем Electric Marathon является известный советский легкоатлет, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, а ныне почетный консул Княжества Монако в Эстонии Юри Тамм. В 2013 году Юри Тамм при поддержке Фонда «Будущее Родины» впервые провел автопробег на электрокарах в России.

- В чем особенность «электрического» марафона в рамках «Ралли мира»?

- Все автомобили, участвовавшие в пробеге, имели под капотом электрические двигатели. Помимо машин Tesla в ралли стартовала единственная в мире «Победа» 1957 года выпуска, переоборудованная в электрокар. За рулем был владелец раритетного авто Меэлис Мерило. Он и стал победителем ралли, завоевав Кубок Андрея Нагеля. Главный трофей был назван в честь легендарного русского автогонщика и журналиста, который стал первым пропагандистом автогонок в нашей стране.

- Кто поддержал ваш проект?

- Таких людей было очень много. Международному проекту оказали поддержку правительства Москвы и Санкт-Петербурга, а также республики Сан-Марино. В республике Беларусь победителей этапа Брест-Минск чествовал первый вице-президент НОК, Виктор Лукашенко. На территории России участники автопробега заряжали двигатели своих автомобилей в сети МОЭСК-EV, первой в нашей стране сети зарядных станций.

Кроме того, наш проект ежегодно поддерживает министр международного сотрудничества в области окружающей среды и развития Княжества Монако, Бернар Фотрие, и лично Князь Монако Альбер II. В 2020 году Его Светлость планирует посетить ПМЭФ и лично встретить участников на финише. Неслучайно именно Монте-Карло было выбрано в качестве стартовой площадки нашего автопробега, Фонд «Будущее Родины» и фонд Князя Монако Альбера II работают во имя одной цели: экологии нашей планеты. Я благодарю ГУП «Мосгортранс» и лично его руководителя Максима Ликсутова. Во время промежуточного финиша на территории инновационного центра «Сколково» для зарубежных участников ралли прошел показательный заезд электробусов ГУП «Мосгортранс». Первые образцы нового вида транспорта появились в сентябре 2018 года. С тех пор пополнение столичного парка электротранспорта ведётся согласно плану, одобренному мэром Москвы Сергеем Собяниным. Отдельные слова благодарности за поддержку проекта хочу выразить Аркадию Дворковичу, председателю Фонда «Сколково» и нашему бессменному партнеру Фонду «Росконгресс», а именно – директору Фонда Александру Стуглеву и его заместителю Георгию Брюсову. Я уверен, что нас ждут совместные проекты и в будущем.

- В этом году к проекту «Ралли мира» присоединился инновационный фонд «Сколково»…

- Промежуточный финиш ралли состоялся 5 июня на территории ИЦ «Сколково», а на следующий день его глава Аркадий Дворкович наградил победителей и призеров на форуме в Санкт-Петербурге. В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 был подписан меморандум о сотрудничестве между ИУ «Сколково» и компании Open Planet Technologies, уполномоченной правительством Сан-Марино для развития IT-проектов и проведения международных мероприятий. Эта компания имеет лицензию на регистрацию патентов на стартапы и их дальнейшее продвижение. В присутствии государственного секретаря по финансам и бюджету Республики Сан-Марино Евы Гуиди стороны зафиксировали договоренности о проведении совместных мероприятий. Осенью планируется проведение экономического форума в Сан-Марино, а в ближайшие годы там будет создан крупнейший в Европе IT-центр. Партнерство представителей Сан-Марино с ИЦ «Сколково» позволит привлечь интерес к совместному проекту со стороны европейского сообщества, а также оказать поддержку в продвижении стартапов молодых российских бизнесменов.

- Какие проекты уже реализованы фондом «Будущее Родины», и что планируется в ближайшем будущем?

- Наш фонд был организован в 2003 году, и за 16 лет мы осуществили множество интересный проектов. Из наиболее ярких отметил бы акцию «Олимпийский марафон здоровья» в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие более 300 тысяч школьников! В мае подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования, культуры и искусства с Московской духовной академией. В день подписания соглашения прошел благотворительный концерт Санкт-Петербургского симфонического оркестра им. И.А. Мусина. Оркестр – это тоже проект фонда «Будущее Родины». Уникальность музыкального коллектива заключается в использовании дирижерской школы Ильи Александровича Мусина. Сегодня это единственный симфонический оркестр России, исполняющий шедевры мировой классики не только на классических, но и на электронных инструментах. На текущий момент в Фонде идёт подготовка выставки известной немецко-бельгийской художницы Ульрике Боленц. Ее произведения искусства эмоциональны, трогательны, а главное – они заставляют задуматься каждого. А осенью мы открываем Академию искусств в Санкт-Петербурге. Она станет площадкой, на которой мастера культуры из разных стран будут проводить мастер-классы для жителей Санкт-Петербурга всех возрастов. По музыке, режиссуре, живописи, скульптуре. Свое участие в проекте уже подтвердил известный американский художник и коллекционер Дэвид Датуна. В рамках проекта планируем организовать выставку произведений самых талантливых юных петербуржцев. Каждый наш проект по-своему уникален, но неизменным остается только одно: все они направлены на укрепление мира и дружбы между народами.