2019-06-26T16:07:49+03:00
Политика

Путин встретится с Трампом в Осаке 28 июня рано утром

На саммите Большой двадцатки президент пообщается с Си Цзиньпином, Моди, Макроном, Меркель и Мэй
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин и Трамп поговорят между заседаниями форума уже в первый день ДвадцаткиПутин и Трамп поговорят между заседаниями форума уже в первый день ДвадцаткиФото: REUTERS
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Владимир Путин в четверг, 27 июня, вечером отправится на саммит G20 в Осаку, одним из главных событий которого станет отдельная встреча президентов России и США. Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп поговорят между заседаниями форума уже в первый день Двадцатки. В Москве в этот момент будет 8 часов утра. Темы для разговора будут определять сами лидеры, но среди приоритетных — ситуация с ДРСМД, общее состояние двусторонних дел, международные конфликты, Сирия, Иран и Украина.

Но рандеву с Трампом, мягко говоря, не единственное, запланированное у Владимира Путина в Японии. Начав со встречи с лидерами БРИКС (Китай, Индия, Бразилия и ЮАР), он после этого отдельно встретится с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. После чего пойдут двустронки - с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эмануэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На следующий день Путин встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. И все это помимо основной программы Двадцатки, которая включает в себя четыре заседания.

А после окончания G20 начнется еще и очень плотный рабочий визит президента России в Японию — переговоры с Синдзо Абэ и попытки найти консенсус в вопросах заключения мирного договора и статусе Курильских островов. Но самое удивительное, что даже после такого интенсивного путешествия «на край земли» Владимир Путин отправится не домой, а в Минск — по приглашению Александра Лукашенко он посетит закрытие Европейских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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