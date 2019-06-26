Путин встретится с Трампом в Осаке 28 июня рано утром

Владимир Путин в четверг, 27 июня, вечером отправится на саммит G20 в Осаку, одним из главных событий которого станет отдельная встреча президентов России и США. Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп поговорят между заседаниями форума уже в первый день Двадцатки. В Москве в этот момент будет 8 часов утра. Темы для разговора будут определять сами лидеры, но среди приоритетных — ситуация с ДРСМД, общее состояние двусторонних дел, международные конфликты, Сирия, Иран и Украина.

Но рандеву с Трампом, мягко говоря, не единственное, запланированное у Владимира Путина в Японии. Начав со встречи с лидерами БРИКС (Китай, Индия, Бразилия и ЮАР), он после этого отдельно встретится с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. После чего пойдут двустронки - с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эмануэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На следующий день Путин встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. И все это помимо основной программы Двадцатки, которая включает в себя четыре заседания.

А после окончания G20 начнется еще и очень плотный рабочий визит президента России в Японию — переговоры с Синдзо Абэ и попытки найти консенсус в вопросах заключения мирного договора и статусе Курильских островов. Но самое удивительное, что даже после такого интенсивного путешествия «на край земли» Владимир Путин отправится не домой, а в Минск — по приглашению Александра Лукашенко он посетит закрытие Европейских игр.