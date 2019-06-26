2019-06-26T16:25:06+03:00
Происшествия

В Москве старику не понравились зубные протезы и он ударил ножом стоматолога

Сотрудника клиники доставили в больницу, а пенсионера в отделение полиции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Недовольный работой стоматолога пенсионер ударил врача ножом.Недовольный работой стоматолога пенсионер ударил врача ножом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Съемные протезы, конечно, бывают жутко неудобные, но не до такой же степени, чтобы убивать стоматолога? Недовольный пациент пришел разбираться с ножом, стоматолога доставили в больницу. Конфликт между пенсионером и врачом произошел прямо в стоматологии на юго-западе Москвы.

- Конфликт между 78-летним мужчиной и сотрудником медицинского учреждения произошел днем 26 июня на Профсоюзной улице, в доме № 100, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Пенсионер нанес медицинскому работнику ножевое ранение.

Оказалось, что дедушка приходил накануне к стоматологу, но установленными протезами остался недоволен. Поэтому на следующий день пациент взял из дома нож и пришел в ту же стоматологию, требовал переделать работу или вернуть деньги. Начался конфликт. Врач пытался объяснить, что в этом возрасте уже сложно сделать идеальные протезы. И тут 78-летний мужчина достал нож, ударил врача. Тот упал. Вызвали «скорую помощь».

- Медицинский работник госпитализирован, а нападавший пенсионер задержан сотрудниками полиции для дачи показаний, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - По данному факту проводится проверка, после будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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