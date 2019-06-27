Испытано на себе: Как я выбирала теплый пол, и что из этого вышло

Ремонт, который ты не ждешь

«Ух, ты! Вот это точно надо попробовать. Или вон то!» - каждый раз восклицали мы с мужем, когда в каком-нибудь журнале или на сайте видели интересный интерьер. Нам нравилось мечтать, какая у нас будет гостиная или спальни. И, конечно же, кухня! Но мы даже представить не могли, что начать ремонт придется… с детской.

В мечты, которые обещали вот-вот стать планами, вмешалась прекрасная новость: у нас в семье ожидается пополнение. К этому времени мы уже обзавелись ипотечной двухкомнатной квартирой, поэтому жилищный вопрос был решен. Зато необходимость ремонта, о котором мы всегда говорили в будущем и очень неопределенном времени, встала остро, как никогда. Под детскую отдали маленькую комнату площадью 12 «квадратов». Вроде бы немного, но задача все равно предстояла непростая: сделать хороший ремонт, не увязнуть в нем на долгие месяцы и не залезть в долги.

Детская – главная комната в доме!

Не тоните в интернете

Как любая будущая мама, я хотела, чтобы у моего ребенка было все самое лучшее – включая его первый дом. Перерыла десятки (если не сотни) статей и видеобзоров о ремонте детской комнаты. Окунулась в технические характеристики строительных материалов. Узнала про все особенности и нюансы детской мебели. Когда составила приблизительную смету с учетом всех новых знаний – ужаснулась. Стоимость ремонта грозила вылиться в неподъемную для нас сумму.

На помощь пришел муж, который предложил пойти другим путем: навестить уже состоявшихся родителей из наших друзей и узнать, как они решили «детский» вопрос с ремонтом. Сказано – сделано. Ноутбук отправился на полку, а мы – в гости.

Опыт приходит на помощь

После нескольких встреч с опытными мамами и папами меня отпустило: все оказалось не так уж страшно. Во-первых, меня отговорили покупать все заграничное. Сегодня и у наших производителей есть достойные отделочные материалы, которые по качеству не уступают импортным, зато стоят заметно меньше. Во-вторых, друзья с детьми предупредили, что чем меньше лишнего декора окажется в комнате в первые годы жизни, тем спокойнее там будет малышу. Так из списка были вычеркнуты яркие «мультяшные» обои и многоуровневый потолок с фигурой облачка и солнышка. Подруга вообще предложила покрасить стены – «все равно разрисует, а так хоть обои переклеивать не придется».

- Главное, смотри на производителя и сертификаты, вот это важно. Обычно эта информация указана на упаковке, - советовали родители.

Оставалось решить главный вопрос: каким будет пол? Побывав в гостях и понаблюдав за ребятней, мы с мужем сделали вывод, что дети буквально «живут» на полу. Ползают, играют, иногда тут же засыпают… Да и родители проводят на «нижнем уровне» детской немало времени. Получается, что пол, с одной стороны, должен быть комфортным, не «студить» чадо, и в то же время легким в уходе – интуиция уже на третьем месяце беременности подсказывала мне, что мыть его придется очень часто. А после того, как в гостях у очередных многодетных друзей я зашла в комнату с теплым полом, я твердо решила: у меня в детской будет такой же.

Теплый пол абсолютно безопасен для детей. Фото: freepik.com.

«Половой» вопрос

Кроме того, что по теплому полу просто приятно ходить, он играет роль встроенного обогревателя. В полной мере это преимуществ можно оценить в периоды межсезонья, когда на улице уже (или еще) холодно, а отопление еще не включили (или уже выключили). Важный момент: так как трубы и кабели у такого пола спрятаны, он не сушит воздух, а значит не обязательно покупать увлажнитель.

Кстати о трубах – от идеи теплого водяного пола пришлось отказаться сразу. Оказывается, устанавливать его в многоэтажных городских зданиях запрещено. Так что пришлось сосредоточиться на электрических теплых полах.

Я начала изучать сайты производителей, но быстро поняла: за полезной информацией не лишним будет сходить и на форумы. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но какие-то закономерности можно проследить. В пользовательских форумах упоминали электрические полы компаний Elektrolux, Devi, Caleo, довольно часто встречалось название «Теплолюкс» - полы отечественного производителя. На них мы и решили остановиться, потому что увидели неплохой выбор оборудования, ощутимую разницу в цене и отсутствие принципиальных различий с дорогими зарубежными брендами.

Лично меня больше всего привлекло то, что для обустройства электрических теплых полов не требуется бригада специалистов – достаточно одной пары рук и постелить теплый пол можно в течение нескольких часов.

Последние сомнения - остановиться на «Теплолюксе» или подумать еще, у меня отпали после того, когда в процессе поиска информации о видах электрических полов я узнала, что в прошлом году полы «Теплолюкс» (их, кстати, производят с 1991 года) получили национальную премию и звание «Товар года - 2018».

Такие разные схемы

Теплые полы могут быть нескольких видов. Кабельный вариант мы рассматривать не стали. Для его монтажа нужно делать полноценную стяжку толщиной 30-50мм (сохнет около месяца!), а настолько капитально ремонтировать будущую детскую мы не собирались. Вот нагревательные маты (кабель равномерно разложенный и закрепленный на сетке) – другое дело. Их достаточно разместить в клее толщиной 8-10мм. Но больше всего нам понравилась идея пленочных электрических полов. Пленка проста в укладке, она быстро прогревается, а монтировать ее можно прямо под напольное покрытие, причем – любое (мы выбрали линолеум – из соображений простоты в уходе). И вот накануне поездки в строительный магазин, меня угораздило поделиться планами с подругой.

- Ты что! Они же опасны! А если ребенок воду прольет или еще что-то? Говорят, контакты на пленке очень легко повредить при монтаже, да и сами такие полы быстро из строя выходят. Оно тебе надо? – аргументы сыпались один за другим.

Немного разочарованные, мы все-таки отправились в магазин. Хотели своими глазами увидеть, что представляют электрические собой теплые полы, и пообщаться с консультантами: вдруг что полезное скажут? Для визита выбрали «Леруа Мерлен» - там выбор теплых полов «Теплолюкс», наверное, самый большой. И сразу же испытали приятный шок: насколько компактными оказались упаковки с теплыми полами. А мы-то думали, доставку придется заказывать.

В 21 веке «теплые полы» помещаются в компактную упаковку.

- Некоторые пленочные теплые полы, действительно, имеют ряд недостатков. Но сейчас у них появилась хорошая альтернатива. Например, теплый пол Теплолюкс Alumia, - рассказал нам консультант Денис.

Если коротко, то Теплолюкс Alumia объединил все достоинства кабельных и пленочных полов. Сверхтонкий нагревательный кабель диаметром не более полутора миллиметров «спрятан» между двумя листами алюминиевой фольги, надежно соединенными клеевым слоем. Его можно укладывать под напольное покрытие и высота пола при этом не увеличивается. Фольга обеспечивает дополнительную прочность, она заземлена, что исключает опасность для человека при случайных утечках тока, а также воздействие электромагнитных полей. А еще в мате Alumia, в отличие от пленки, нет множества соединений - потенциально слабых мест. Единственное соединение установочного провода мата «Теплолюкс Alumia» с нагревательным кабелем (служит для подключения к электросети) сделано с помощью гильз (трубчатых соединителей). Это надежно и безопасно. К тому же, «стык» герметизируется еще на этапе производства и также находится между слоями фольги.

Нагревательный кабель прочно «спрятан» между алюминиевыми листами.

И самое приятное: не так давно Группа компаний «Специальные системы и технологии» изменила технические характеристики своих теплых полов, и теперь гарантия на все их виды увеличилась в полтора-два раза. Например, на «Теплолюкс Alumia» гарантия с 12 подросла до 25 лет.

Покупать теплые полы сразу мы не стали. Сначала решили сделать потолок, стены, подобрать хороший линолеум. А потом заказали «Теплолюкс Alumia» на сайте «Леруа». На монтаж вместе с укладкой линолеума ушел день неспешной работы, знакомый электрик установил терморегулятор. Так что теперь у нас есть отличное дополнение к батареям и новая идея – сделать теплый пол в ванной.