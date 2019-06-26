В Москве прошло общее собрание членов ВАРПЭ

В общем собрании приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, депутат, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев начал свое выступление с подведения результатов минувшего года. Он отметил, что одним из главных событий стала кампания по перезаключению долей квот.

«Мы совместно с Росрыболовством нашли взаимопонимание по формату участия наблюдателей в этой процедуре, в оперативном порядке направляли замечания и предложения. С нашей точки зрения, кампания прошла на достаточно высоком уровне», - отметил он.

Одним из основных проблемных вопросов, по словам, руководителя ВАРПЭ оказалось окончание сроков действий разрешений на вылов.

«Мы с 22 января прошлого года стали заниматься этим вопросом, в марте и апреле работали с Росрыболовством, Правительством и депутатами», - рассказал он.

Герман Зверев поблагодарил Константина Слыщенко и Игоря Зубарева, которые подготовили необходимые законодательные инициативы.

«В целом закон решил проблему значительной части предприятий, но, к сожалению, не всех. Дело в том, что у ряда рыбодобытчиков сроки действия разрешений подошли к концу еще до вступления в силу нового закона (26 ноября)», - отметил Герман Зверев.

Еще одним важнейшим направлением деятельности ВАРПЭ в минувшем году стала работа по внесению изменений в Постановление по распределению инвестквот.

«На определенном этапе у нас была дискуссия с Росрыболовством, они несколько иначе толковали нормативно-правовую базу, но в целом мы пришли к пониманию. Решение принято.», - подвел итоги Герман Зверев.

Фото: пресс-служба ВАРПЭ

Также руководитель ВАРПЭ отметил: «Мы сталкиваемся с большим количеством законодательных инициатив, задача ассоциации – в том, чтобы сопровождать эти идеи, понимать маршрут каждого законопроекта, приказа и качественно доносить эту информацию до участников ассоциации».

Среди содержательных направлений работы ВАРПЭ на 2019 год будет внесение изменений в законы о госгранице и транспортной безопасности, в Налоговый кодекс, а также участие в подготовке предложений по «таможенной очистки» «незаходных судов» и предотвращение наложения запретов на осуществление хозяйственной деятельности этих судов.

Важнейшим направлением работы станет участие в экспертных и консультативных органах, созданных Госдумой и Советом Федерации, для проработки проектов законодательных актов в сфере рыболовства и сохранения ВБР, и обеспечение прозрачности и объективности процедуры переоформления договоров на рыболовные участки. Наряду с этим, ВАРПЭ уделит особое внимание работе с ФАС России. В этом направлении будут подготовлены необходимые обращения с обоснованием нецелесообразности ухода от «исторического принципа».

Кроме того, Ассоциация планирует продолжить работу в рамках применения механизма «регуляторной гильотины», на данный момент в разработке находятся предложения по дерегулированию рыбохозяйственной отрасли, в том числе по применению риск-ориентированного подхода. Участие в организации и проведении международных переговоров Росрыболовства, а также в подготовке предложений по определению объемов добычи ВБР для российских предприятий в зонах иностранных государств, является еще одним направлением работы ВАРПЭ.

После обсуждения задач на 2019 год, участники общего собрания рассмотрели вопрос о включении в состав Ассоциации ряда предприятий. Так, новыми членами ВАРПЭ стали рыболовецкий колхоз имени М. И. Калинина, Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, рыболовецкий колхоз «Помор» (Карелия) и компания «Рыботорговая сеть».