Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН: Как не ошибиться при выборе вуза

Каких ошибок нужно избегать, рассказывает один из самых авторитетных ректоров страны, лауреат премии правительства России (2007) и правительства Санкт-Петербурга (2010, 2016) в области образования. Университет, возглавляемый Александром Сергеевичем, уже много лет имеет высочайший уровень абитуриентов и 100% трудоустройство выпускников.

ОШИБКА ПЕРВАЯ: родители не должны навязывать детям место учебы вопреки их воле.

Советовать и помогать абитуриентам можно и нужно. Но избыточное давление чревато неприятностями. Некоторые дети начинают в подобных ситуациях учиться спустя рукава и обвиняют родителей в своих неудачах. В конце концов со временем они все же меняют место учебы, специальность. А отношения в семье оказываются испорченными. Не следует чрезмерно опасаться ошибок при выборе специальности. Важно выбрать сообразно своим интересам одну из трех областей: техническую, гуманитарную или медицинскую. Любое образование в конечном счете ведет к успеху, если в нем есть сильная фундаментальная составляющая и человек хорошо учился.

ОШИБКА ВТОРАЯ: нельзя выбирать хлебную или модную специальность.

Не стоит позволять ребенку плыть по течению вслед за школьными товарищами. Бессмысленно изучать прогнозы о востребованности тех или иных профессий в будущем.

Задача абитуриента - выявить собственное предназначение, призвание. Понять, к чему душа лежит. Человек должен не просто получить какую-то (якобы перспективную) профессию, а быть готовым с помощью образования максимально полно реализовать свои способности, свой потенциал.

Быть первым в городе специалистом по лечению домашних животных куда лучше, чем одним из тысяч заурядных банковских служащих. Но стать лучшим можно только в деле, которое любишь, которым заниматься готов без устали.

ОШИБКА ТРЕТЬЯ: игнорирование того обстоятельства, что дети, отправленные на учебу в иные регионы, потом редко возвращаются домой.

Если родители не собираются со временем переезжать вслед за детьми, они рискуют их потерять. В период учебы люди, как правило, обрастают социальными связями и входят в окружающую культуру. В итоге ни то, ни другое терять не хотят. Стоит хорошо подумать, прежде чем отправлять детей на Запад.

Выбирая между Москвой, Петербургом и обучением в регионах, важно учитывать степень самостоятельности ребенка, наличие внутреннего стержня, позволяющего противостоять скверным соблазнам.

Следует оценить и материальный фактор. Если вопросы учебы и проживания решены, то минимальный бюджет для полноценной жизни в Петербурге составляет 20 - 25 тысяч рублей. В Москве эта сумма значительно больше. Совмещение учебы с работой крайне не желательно, особенно на первых курсах. А если студент не может позволить себе купить билет в театр, в кино, на концерт, не может нести расходы на досуг в кругу соучеников, ради чего ехать в большой город?

ОШИБКА ЧЕТВЕРТАЯ (семей с достатком): неправильная оценка потенциала абитуриента.

У некоторых есть возможность оплатить учебу в любом вузе. Однако есть и вузы, предъявляющие серьезные требования к студентам вне зависимости от их платежеспособности. Слабых студентов это либо стимулирует к работе, либо лишает надежды на окончание данного вуза. Нельзя допускать, чтобы интересы ребенка были принесены в жертву амбициям родителей. Другая крайность: сильный абитуриент в слабом вузе угасает.

ОШИБКА ПЯТАЯ: при выборе вуза нельзя руководствоваться рейтингами.

Они не имеют отношения к качеству образования. Вы никогда не узнаете, как конкретно производятся расчеты, обеспечивающие места в верхней части таблицы тем или иным вузам. И это не случайно. Смею утверждать, что никаких научно обоснованных методов составления рейтингов не существует.

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУ.

ОШИБКА ШЕСТАЯ: нельзя выбирать вуз по сайту.

Возможность заочного поступления сегодня преподносится чиновниками как одно из достижений, связанных с ЕГЭ. Однако нередко сайты - это одно, а вузы в реальности - совсем другое. Перед поступлением необходимо лично побывать в вузах, между которыми выбираешь. Оценить условия для учебы и эмоционально-психологическую обстановку. Некоторые вузы, имея сильный по формальным показателям профессорско-преподавательский состав, в повседневной жизни студентами интересуются мало. Не предъявляют требований ни к посещению занятий, ни к результатам самостоятельной работы. Но если маститые педагоги читают лекции в пустых аудиториях, толку от такого образования будет мало.

Важно узнать о конкретной обстановке в вузе от людей, в нем обучающихся, либо их близких. К примеру, если в вузе комфортно лентяю, бездельнику, стоит держаться от такого заведения подальше.

ОШИБКА СЕДЬМАЯ: нельзя игнорировать отношение администрации вуза к воспитательной работе.

Строго говоря, образование состоит из обучения и воспитания. Воспитание должно быть направлено в первую очередь на формирование мотивации к учебе и системы ценностей. Ценности - это знания, культура, дружба и взаимовыручка, дисциплина, трудолюбие, ответственность и т. д. и т. п.

Но ценности передаются и воспринимаются совсем иначе, чем знания. Их усвоение связано с эмоциями, переживаниями. Здесь нужно управление молодежной средой, отбор лидеров и работа с ними, правильное включение студенчества в различные виды деятельности.

Вот об этой стороне жизни учебного заведения можно узнать как раз на его сайте. Если нет новостей и объявлений о жизни студенческого самоуправления, дополнительной подготовке, культурно-досуговых и спортивных занятиях вне учебной сетки, если свободное время студентов не занято походами в театры и на выставки, встречами с интересными людьми, участием в творческой деятельности, то молодежь данного вуза скорее всего сидит в социальных сетях, попивая пиво, а ближе к выходным рассредоточивается по сомнительным ночным заведениям. В то же время где-то рядом студенты другого вуза занимаются полезными для собственного развития вещами, обретая важные конкурентные преимущества.

ОШИБКА ВОСЬМАЯ: стремление поступить на бесплатное обучение любой ценой.

Как потом оказывается, ценой потери лучшего будущего. Данная ошибка совершается нередко дважды. Первый раз - погоней за ЕГЭ. Детей в старших классах натаскивают на решение тестов в ущерб развитию самостоятельности мышления, способности к анализу информации и оперированию ею, того, что сейчас называют креативностью. Упущенное в этот период развития потом, увы, не наверстать.

Второй раз эта же ошибка совершается, когда человек не проходит по конкурсу в сильный вуз и идет учиться бесплатно «куда попало». Хорошее образование окупается года за полтора работы после вуза. А плохое… Ломаются судьбы. Это уже проблема на всю жизнь.

Желаю абитуриентам найти свой вуз.

Хороший вуз не только дает знания, но и прививает систему ценностей, воспитывает молодежь. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ГЛАВНАЯ ОШИБКА

Вуз выбирается по второстепенным признакам, без понимания сути образования

Хорошее образование включает четыре основные сферы развития студента:

• формирование картины мира;

• получение знаний, умений, навыков по избранной специальности;

• обретение умения жить в достойной социальной среде;

• приобщение к настоящим ценностям культуры.

Афоризмы от Запесоцкого:

• Хорошее образование – самый надежный путь к счастью.

• Лучшие инвестиции – инвестиции в образование детей.

• Лучше окончить за деньги сильный вуз, чем бесплатно - слабый.

• Хорошего образования не бывает без трудолюбия, дисциплины и ответственности студента.

• Университет, где нет воспитания, - не университет, а лекторий.

• Высокий уровень общего культурного развития не менее важен, чем знания по конкретной специальности.

• Родительская опека сильно вредит студентам. К концу учебы иногородние, как правило, обгоняют по уровню подготовки столичную молодежь.