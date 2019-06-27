2019-06-26T18:40:34+03:00
Общество

Зачем киллер ореховской ОПГ оговорил постороннего человека?

Адвокаты заявляют о нарушениях в деле об убийстве авторитета Сергея Пьянова и невиновности своего подзащитного Владимира Гольчевскоrо
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Адвокаты предпринимателя Владимира Гольчевского приводят целый список нарушений, которые были допущены в расследовании. Автор фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА/КоммерсантъАдвокаты предпринимателя Владимира Гольчевского приводят целый список нарушений, которые были допущены в расследовании. Автор фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА/Коммерсантъ
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Казалось бы - столько лет прошло, а дела бандитских группировок, шумевших в лихие 90-е, распутывают до сих пор. Недавно, например, Следственный комитет Московской области завершил расследование по очередной группе членов ореховской ОПГ. Эти семеро были задержаны в 2015 году. Но некоторые дела, по которым они проходят, числятся в висяках чуть ли не по двадцать лет. Понятно, что всем давно уже хочется победоносно закрыть их, отчитаться перед начальством и забыть. Вот только спешка порой может лишь навредить...

Среди задержанных в 2015-м были штатные киллеры ореховских Игорь Сосновский и Сергей Фролов. В розыске они находились еще с конца 90-х. На них по совокупности оказалось под два десятка заказных убийств и покушений.

Сосновский сразу же заключил сделку со следствием и признался в том числе в убийстве авторитета Сергея Пьянова (застрелен в июне 2013-го). Заказчика назвал туманно. Некто Владимир.

В итоге Игорь Сосновский получил 18 лет и 8 месяцев колонии строгого режима. А через полгода был задержан предприниматель Владимир Гольчевский. В следствии посчитали, что он и есть предполагаемый заказчик убийства. Гольчевский знал Пьянова и Сосновского - они все из Кемеровской области, но общих дел с ними не имел. И вдруг - ключевой обвиняемый ...

По одной из версий, Сосновский мог сознательно оговорить Гольчевского. Киллер ореховских раньше исполнял приговоры членам ОПГ, которых «коллеги» считали слишком болтливыми. Не исключено, что имя настоящего заказчика он скрыл из соображений безопасности. А чего ему какой-то там бизнесмен Гольчевский?

- Сосновский понимал, что ему грозит пожизненное, - размышляет адвокат Владимир Рязанов. - Чтобы смягчить наказание, он идет на сделку со следствием и рассказывает об убийстве Пьянова. Заказчиком называет некоего Владимира. Почему он решил, что это именно Гольчевский? На очной ставке киллер заявил: «Мне назвали имя. Я предположил, что это Гольчевский».

В апреле дело передали в Московскую областную прокуратуру, но в мае зампрокурора Подмосковья Шаповалов вернул дело в следствие, чтобы его объединили с делом семерых участников ореховской ОПГ.

24 июня в Мособлсуде рассматривали ходатайство следователя о продлении Гольчевскому ареста. И адвокат Владимир Рязанов заявил свои возражения на происходящее в деле.

Например, у прокуратуры нет полномочий давать следствию указания об объединении уголовных дел.

Да и само содержание Гольчевского под стражей... На каком основании, если в деле нет никаких доказательств, кроме слов Сосновского о заказчике по имени Владимир?

В деле указано, что с 2016 года Владимир Гольчевский находился в розыске. Но, по словам адвоката, предприниматель ни от кого не скрывался:

- Следователь объявил Гольчевского в розыск по надуманным основаниям, хотя сам Гольчевский до и после этой даты проживал по месту жительства с родственниками, ни ему, ни им повесток не направлялось.

Суд продлил Владимиру Гольчевскому арест до 6 августа. Адвокаты бизнесмена намерены направить жалобу руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину - о незаконности соединения дел и содержания Гольчевского под стражей.

- Объединение дела Гольчевского в одно производство с членами ореховской ОПГ означает, что его хотят закопать в братскую могилу, - считает адвокат Рязанов. - Скорее всего, обвиняемые попросят, чтобы их судили присяжные. Там есть люди, на которых по двадцать убийств, и Гольчевский в такой компании для присяжных будет «одним из тех».

Очень странный осадок остается от этой истории. Устойчивое ощущение, что здесь и спешка, и служебное желание не испортить статистику. Вот только на кону ведь не фантики, а судьба простого человека. Похоже, разобраться в этом могут только высокие начальники Следственного комитета и Генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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