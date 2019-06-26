Как привлечь в ваш двор бабочек

Если вы хотите любоваться бабочками в своем дворе, посадите местные виды растений. Бабочки и цветущие растения эволюционировали вместе миллионы лет и зависят друг от друга. Поэтому нужны определенные — обязательно местные — виды растений, чтобы прокормить бабочек и их гусениц.

Гусеница бабочки голубянки. Фото: Тимофей Левченко

Небольшой сад, в котором будут жить бабочки, можно вырастить у себя во дворе под окном, у подъезда или на даче. Это несложно: достаточно высадить местные виды растений, которые предпочитают московские бабочки. Детеныши бабочек – гусеницы –кормятся зелеными частями растений, а взрослые бабочки – пьют нектар из цветков. Так, например, главный корм гусениц павлиньего глаза – крапива, а взрослых бабочек – соцветия сложноцветных. Часто такие растения незаменимы: многие виды бабочек специализируются на отдельных цветущих травах и не способны выжить без них.

Гусеница дневного павлиньего глаз кормится на крапиве пока не превратится в куколку, Коломенское. Фото: Тимофей Левченко

Молодой дневной павлиний глаз вышел из куколки, «Заповедный луг». Фото: Тимофей Левченко

Еще несколько десятилетий назад прямо на улицах Москвы встречалось не менее десятка видов бабочек: голубянка икар, цветочный глазок, пестрянка, толстоголовка тире и другие. Одна из причин их исчезновения – уничтожение местообитаний. В городе становится все меньше лесной и луговой травы и все больше стриженных газонов. В то время как кормовые растения гусениц, например, голубянок – различные бобовые растения, и почти всем взрослым бабочкам нужен нектар. Найти его они могут на клевере, чине, мышином горошке, нивянике обыкновенном, пижме обыкновенной и других местных растениях. Посадив у себя во дворе эти растения, можно помочь голубянкам икарам вернуться в город.

Пестрянка, Лосиный остров. Фото: Тимофей Левченко

Советы для создания сада, который полюбят бабочки

1. Пусть ваши растения цветут весь сезон. Бабочкам нужен нектар на протяжении всей взрослой жизни. Спланируйте ваш «дикий» сад так, чтобы растения сменяли друг друга в своем цветении: заканчивали одни, и тут же начинали другие. И так сквозь весну, лето и осень. Например, хорошо будут сменять друг друга весной мать-и-мачеха, одуванчик, первоцвет весенний и хохлатки, летом – колокольчик широколистный, нивяник, белая яснотка, цикорий обыкновенный, гвоздика Фишера, короставник с подмаренником и мышиный горошек с клевером. Осенью долго цветут кульбаба и дербейник.

2. Выращивайте родные для местности растения. Местные виды растений — лучший способ привлечь бабочек. Сочетайте растения, которые дают нектар (например, василек луговой, горчица белая), с травами, которые нравятся их гусеницам, такими как: вечерница, чесночница, горчица (для зорьки), фиалки собачья, пушистая и трехцветная (для перламутровок), клевер и люцерна (для голубянок), лядвенец (для пестрянок), щавель (для червонцев) и др.

Цветочный глазок, Лосиный остров. Фото: Тимофей Левченко

3. Не бойтесь крапивы и репейника. Если у вас во дворе выросли эти растения, не спешите от них избавляться – оставьте немного у забора или в углу палисадника. Многим видам бабочек для развития нужны именно эти травы. Например, павлиньему глазу, крапивнице, репейнице, адмиралу и ряду других.

4. Избегайте гербицидов и пестицидов. Эти химикаты убьют бабочек и других важных для экосистемы насекомых, а также уничтожат растения, в которых они нуждаются. К тому же, после обработки вероятнее бесконтрольный всплеск численности вредителей, так как численность насекомых-хищников, их уничтожающих, восстанавливается гораздо медленнее.

5. Создайте бабочкам «место отдыха». Бабочкам нужно солнце, чтобы согреть свои крылышки для полета. Положите плоские камни в вашем саду для того, чтобы у бабочек было пространство для отдыха и согревания на солнце.

6. Обеспечьте защиту. Бабочкам нужна крыша, чтобы укрыться в плохую погоду. Посадите ближе друг к другу высокие травы, высадите кустарники или свалите в углу некоторое количество старых веток для создания убежища.

Толтоголовка тире, Лосиный остров. Фото: Тимофей Левченко

7. Посадите растения для гусениц. Все бабочки проходят через стадию гусеницы. Если растений, где они предпочитают размножаться, нет, то бабочка не сможет пройти весь жизненный цикл. К тому же гусеницы нужны для птиц, это один из основных источников питания для птенцов, так что выращивание «правильных» растений не только позволит любоваться бабочками, но и привлечет птиц.

Червонец непарный, Щукинский по-ов. Фото: Тимофей Левченко

Какие растения нужны бабочкам

Для голубянки горошковой:

для ее гусениц: люцерна серповидная, лядвенец рогатый, клевер луговой, клевер ползучий, клевер розовый или другие;

для питания нектаром: донник белый, донник желтый.

Для голубянки икар:

для ее гусениц: земляника лесная, донник белый, донник желтый, лядвенец рогатый, клевер, горошек мышиный;

для питания нектаром: клевер луговой, клевер средний.

Для перламутровки адиппа:

для ее гусениц: фиалки;

для питания нектаром: цикорий обыкновенный, нивяник обыкновенный, пижма обыкновенная и другие растения московской флоры семейства сложноцветных или зонтичных.

Для перламутровки аглая:

для ее гусениц: фиалки, горец змеиный;

для питания нектаром: цикорий обыкновенный, нивяник обыкновенный, пижма обыкновенная и другие растения московской флоры семейства сложноцветных или зонтичных.

Для крапивницы, репейницы, павлиньего глаза, адмирала:

для их гусениц: крапива двудомная, крапива жгучая, чертополох, бодяк;

для питания нектаром: довольно широкий спектр цветущих растений московского региона, а также сок деревьев.

Для пестрокрыльницы изменчивой:

для ее гусениц: крапива двудомная, крапива жгучая;

для питания нектаром: одуванчик лекарственный, чина весенняя, герань лесная, ежевика.