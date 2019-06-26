Эксперт института стран СНГ: Украинские суды перестают бояться карателей

- Мэр Киева Кличко уже заявил, что невзирая на решение суда, проспекты имени Ватутина и Московский будут переименованы. Но судьи не испугались бывшего чемпиона по боксу?

- Да, все дело было в страхе — но боялись они не Кличко, конечно. Это событие показывает: как только чуть-чуть происходит ослабление террористического давления со стороны правящей верхушки и всех этих карательных батальонов, которые сейчас забились под лавку и ждут, что будет дальше, как поведет себя верховная власть — так сразу же начинают выходить на арену нормальные люди.

- Но вообще-то мы догадывались, что большинство населения страны-соседки — нормальное...

- Ну конечно, Украина населена нормальными людьми. Не бандеровцами, которых там очевидное меньшинство, и не политологами, которые представляют украинский народ на наших телевизионных ток-шоу и создают соответствующий фон.

- Судьи старой формации — в числе «нормальных людей», теперь склонны поступать по закону?

- Да, эти обычные граждане своей страны после сожжения живьем людей в Одессе понимали, что так поступать нельзя — тебя могут в любой момент искалечить. И это останется безнаказанным. И как только появляется малейшая возможность — подлинная Украина начинает действовать. Уберите террор — и Украина станет нормальным государством — пусть не процветающим, но нормальным.

- В Харькове вроде бы вновь появляются «правильные таблички» на переименованном проспекте, носившем имя маршала Жукова.

- Установка табличек с именем Жукова на проспекте в Харькове — в этом же ряду. Ведь глумление над памятниками, в том числе над памятником маршала Победы — это происходило не по воле большинства. У них же у многих отцы и деды воевали с этой фашистской нечистью.

- Действуют ли сейчас суды в Киеве с оглядкой на Зеленского, на его заявления?

- Вряд ли. Как только в судейском корпусе почувствовали , что нет открытого террора — так сразу и начали работать в правовом поле. Пытаются задействовать по максимуму открывшееся окно возможностей. Не думаю, что все верят, что вот Зеленский-президент им сейчас поможет, что он их всех защитит. Вспомните реакцию Зеленского по поводу надругательства над памятником Жукова - он ведь фактически признал что эти ребята ни пострадают. И не шелохнулся чтобы покарать вандалов. При том, одновременно, он не дал команды расправиться над теми, кто возмущался вандализмом. Вот этим и пользуются сейчас нормальные украинцы.

- Почти в это же время огласили официальный оклад украинского президента — зачем? Чтобы подчеркнуть «разгул свободы и демократии»?

- В том, что оглашен официальный оклад президента Зеленского, ничего удивительного нет. Все руководители Украины изображали из себя бессеребреников. Но стремительно, как только дорывались до власти, становились богатейшими людьми. Состояние Порошенко за время его президентства увеличилось в разы. А бывший глава правителства Яценюк при нищенской зарплате в первый же год премьерства стал долларовым миллиардером.

- Но Зеленский был долларовым миллионером и до избрания.

- Версия о том, что лидер заработал много денег до прихода во власть и вот теперь подумает о народе - на постсоветском пространстве как-то не очень подтверждалась до сих пор...

Им надо показать, что президент — бессеребреник, который только и заботится о народе, не отвлекающийся на вкусные блюда, сидящий на хлебе и воде и думающий о том, как тяжело его избирателям.

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