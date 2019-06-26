Спасенный в Норильске медвежонок отъедается перепелками и мороженым из фруктов

За этой историей на прошлой неделе наблюдала вся страна: истощенный белый медвежонок бродил по окраинам Норильска в тщетной попытке найти еду. Шатаясь от усталости, мишка ложился на асфальт и жалобно смотрел на людей. От Карского моря, где обитают белые медведи, до Норильска — полторы тысячи километров, выходит, пушистый сирота прошагал через весь Таймыр. Специалисты были единодушны: мишку нужно срочно спасать, иначе он погибнет от голода. В таком состоянии в дикой природе косолапый, оставшийся без мамы, просто не выживет - ему необходим уход ветеринаров. Из Норильска пойманного медвежонка доставили в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Все расходы по спасательной операции, перевозке хищника и его содержании в питомнике вяла на себя компания «Роснефть».

Сейчас молодая медведица (выяснилось, что медвежонок - самочка) потихоньку обживается в красноярском зоопарке. О том, как себя чувствует косолапый новосел, «КП» рассказал директор «Роева Ручья» Андрей Горбань.

НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ — НА ВЕСЫ

- Найденыш сейчас в карантине: его нужно откормить, чтобы к медвежонку вернулся нормальный вес, и взять все анализы, - сообщил директор зоопарка. - Мы ведем круглосуточное наблюдение за ее здоровьем. Степень истощения очень большая, мы прогнозируем, что месяца два-три медвежонок будет отъедаться, отсыпаться, забывать о пережитом стрессе. И только потом мы будем принимать решение о ее судьбе. Оно будет зависеть и от физического состояния мишки, и от состояния дел на тот момент в разных зоопарках России. Решение будет приниматься коллегиально, с участием Росприроднадзора, который держит этот случай на контроле. Торопиться не будем, главное – не навредить медвежонку.

Фото исхудавшего белого медвежонка, разгуливающего в поисках еды по Норильску, облетели весь мир.Фото: REUTERS

Сейчас мишка весит 106 килограммов. По словам специалистов, для медведя в возрасте 2,5 года это очень мало: дефицит веса у найденыша — примерно 90 килограммов. Вот их мишутка и будет набирать в ближайшие месяцы. Взвешивание для него теперь - чуть ли не самая главная медицинская процедура. В вольере под соломенной подстилкой ветеринары спрятали электронные весы, данные с которых выводятся на табло в комнате слежения. Откармливают медвежонка в «Роевом ручье» по специальному меню.

- Мишка ест перепелок, рыбу, свинину, - перечисляет Андрей Горбань. - Конечно, все постное, диетическое. Пищу ей даем небольшими дробными порциями, потихонечку увеличивая дозы. Это необходимо, чтобы вес набирался постепенно, без вреда для организма.

Не обходится и без десерта: малышку угощают мороженым из фруктов. В жару для нее замораживают лед с яблоками и ягодами.

Директор зооопарка «Роев Ручей» Андрей Горбань.Фото: Мария ЛЕНЦ

СОСЕДКА УРСУЛА

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» у норильского медвежонка есть соседка с похожей судьбой - медведица Урсула. В октябре прошлого года ее сильным штормом прибило к берегу Карского моря в районе поселка Диксон. В операции по ее спасению приняли специалисты из «Роева ручья», они же и приютили у себя оставшуюся без мамы Урсулу. Как и в случае с норильским медвежонком, все расходы тогда взяла на себя компания «Роснефть».

- История Урсулы тоже была крайне трагичной — выброшенный штормом на берег медвежонок почти два месяца жил на помойке и перемещался между этой помойкой и местной школой, - вспоминает Андрей Горбань. Урсула жила под домом, рядом со школой. Это представляло, конечно, угрозу и людям, и животному. Тогда это был наш первый серьезный опыт по изъятию медведя из дикой природы, который сейчас нам очень пригодился. Спасение белых медведей сегодня уже стало системной задачей, которая стоит перед «Роевым ручьем» и перед «Обществом дикой природы». Эта миссия возможна только благодаря помощи «Роснефти», которая взяла на себя финансовую сторону.

За здоровьем мишки ведется круглосуточное наблюдение.Фото: Мария ЛЕНЦ

ШАР С ЗАПАХОМ ХРЮШКИ

Сегодня Урсула чувствует себя прекрасно: медведица набрала вес, ест с большим аппетитом и много играет. Кроме Урсулы и медвежонка-новосела в «Роевом ручье» живут еще два белых медведя. Сотрудники парка придумывают для них развлечения - специальные медвежьи игрушки.

- Совместно с АНО «Общество «Дикая природа» и при благотворительной помощи «Роснефти»мы разработали линейку специальных игрушек для белых медведей, - рассказывает директор «Роева ручья». - И я полагаю, эти игрушки лучшие в мире. В них интегрированы запаховые, шумовые капсулы, которые разнообразят занятия медведей. Шар с запахом мышки или шар с запахом хрюшки – это два разных шара для белого медведя. Сейчас эта линейка игрушек запускается в производство и будет безвозмездно передана в зоопарки России, содержащие белых медведей.

К слову, «Роснефть» взяла на себя не только содержание Урсулы и Умки — компания финансирует содержание белых медведей и в других парках живой природы. С 2013 года под опекой «Роснефти» живут 35 белых мишек в 16 зоопарках России. Компания оплачивает их содержаниею, медицинские процедуры, покупку необходимого оборудования для ухода за животными. Кроме того, «Роснефть» выделяет средства на научные исследования популяции белых мишек.

- Такие исследования очень важны, - считает Андрей Горбань. - Необходимо, чтобы в зоопарках России была генетически здоровая резервная семья белых медведей, которая позволит в случае каких-то непредвиденных природных катаклизмов спокойно восстановить их популяцию в природе. Климатические изменения, которые сегодня происходят на Севере, в будущем неминуемо скажутся на образе жизни белых медведей. Мы должны быть к этому готовы.