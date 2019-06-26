«Республике нужны новые люди»: Путин принял отставку Евкурова

Еще днем Юнус-Бек Евкуров представлял Ингушетию на Госсовете в Кремле, несмотря на то, что накануне попросил президента принять его отставку. Свое решение Владимир Путин объявил лишь вечером на личной встрече с Евкуровым.

- Уже 11 лет я руковожу республикой, - сказал Юнус-Бек во время разговора с главой государства. - За это время было сделано очень много. Мы превратились сегодня в один из развивающихся регионов, но самое главное, что республика стала позитивно известна и в стране, и за ее пределами. Я не осмелюсь говорить — справился я с задачей или нет, но я старался, как мог.

Евкуров еще раз объяснил свое решение подать в отставку.

- Республике нужна новая команда, новые люди, - сказал он. - Просил бы вас о досрочном сложении полномочий. В дальнейшем готов в любом секторе выполнять задачи в интересах нашей великой страны.

- Хотел бы поблагодарить вас за ту работу, которую вы проделали в республике, - ответил Путин. - Конечно, проблем еще остается много, но они мало чем отличаются от проблем страны в целом. Рассчитываю, что новое руководство Ингушетии будет самым серьезным образом над этим работать. А вас попрошу новому руководителю передать все, что было наработано, ввести в курс дела и помочь.

После этого президент встретился с Махмудом-Али Калиматовым, которого назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. С 2015 года Калиматов занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области, до этого три года работал советником губернатора Самарской области, с 2004 по 2007 год занимал пост прокурора Ингушетии. Кроме этого, Калиматов - родной братом Героя России, подполковнику ФСБ Алихану Калиматову, погибшему в 2007 году в Ингушетии от рук бандитов.

Махмуд-Али Калиматов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Выборы главы Ингушетии пройдут в сентябре в единый день голосования.

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Об этом генерал-майор, Герой России заявил нашему обозревателю Александру Гамову (подробности).