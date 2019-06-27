2019-06-27T02:37:44+03:00
Звезды

Папарацци сделали честные снимки Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа

53-летняя супермодель вместе с 17-летней дочкой Кайей загорает у бассейна [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Фотографы подкараулили Синди, когда она вместе с дочкой загорала у бассейна в Майами.Фотографы подкараулили Синди, когда она вместе с дочкой загорала у бассейна в Майами.Фото: EAST NEWS
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Синди Кроуфорд в свои 53 года остается одной из самых известных моделей планеты: она по-прежнему снимается для глянцевых журналов и выглядит сногсшибательно. «Да ну, ее просто фотошопят», - считают некоторые скептики, списывая моложавый вид манекенщицы на искусство ретуши. На днях папарацци сфотографировали Синди в бикини, предоставив поклонникам возможность сравнить снимки в глянце с оригиналом безо всякого фотошопа.

Синди, хотя и не была готова к атакам папарацци, продемонстрировала подтянутую фигуру без намека на лишний вес. Фото: EAST NEWS

Синди, хотя и не была готова к атакам папарацци, продемонстрировала подтянутую фигуру без намека на лишний вес.Фото: EAST NEWS

Фотографы подкараулили Синди, когда она вместе с дочкой загорала у бассейна в Майами. Модель расположилась на лежаке в простом черном бикини рядом с 17-летней Кайей. Дочь Кроуфорд уверенно штурмует мир моды и блистает на лучших показах планеты – от дефиле модного дома Шанель до шоу Диор. Кайя очень похожа на свою звездную маму и, вероятно, повторит ее успех на подиуме.

Модель расположилась на лежаке в простом черном бикини рядом с 17-летней Кайей. Фото: EAST NEWS

Модель расположилась на лежаке в простом черном бикини рядом с 17-летней Кайей.Фото: EAST NEWS

Синди, хотя и не была готова к атакам папарацци, продемонстрировала подтянутую фигуру без намека на лишний вес. Вместе с женой и дочкой у бассейна загорал муж модели. С бизнесменом Рэнди Гербером Кроуфорд счастлива в браке уже 20 лет. За это время таблоиды не раз «разводили» их. Мол, страсть угасла, дети выросли, и семья распалась. Сами супруги эти слухи никогда не комментировали. И только раз за разом показывали, что они вместе и по-прежнему любят друг друга.

Дочь Кроуфорд уверенно штурмует мир моды и блистает на лучших показах планеты. Фото: EAST NEWS

Дочь Кроуфорд уверенно штурмует мир моды и блистает на лучших показах планеты.Фото: EAST NEWS

Синди давно могла бы оставить работу и вообще не сниматься. Модель купается в деньгах, ведь ее муж очень состоятельный человек. Рэнди Гербер близко дружит с актером Джорджем Клуни, и в прошлом году друзья сказочно обогатились, заработав миллиард долларов. Джордж и Рэнди выгодно продали основанный ими алкогольный бизнес. Вместе со своим партнером Майком Мельдманом Гербер и Клуни несколько лет назад наладили выпуск текилы Casamigos, причем весьма успешно. В июне прошлого года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку почти миллиард долларов. Клуни признался тогда, что он не ожидал такого успеха.

С бизнесменом Рэнди Гербером Синди счастлива в браке уже 20 лет. Фото: EAST NEWS

С бизнесменом Рэнди Гербером Синди счастлива в браке уже 20 лет.Фото: EAST NEWS

- Если бы вы спросили нас четыре года назад, есть ли у нас миллиардная компания, я не думаю, что получили бы утвердительный ответ, - рассказал он журналистам после того, как было объявлено о сделке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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