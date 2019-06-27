2019-06-27T14:34:14+03:00
Общество

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов: «Все, кто работают сегодня в ядерной энергетике, вносят неоценимый вклад в развитие науки»

В регионе отметили День мирного атома и 65-летие запуска Обнинской АЭС
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор Анатолий Артамонов поздравил ученых с Днем мирного атома и 65-летием запуска Обнинской АЭС. Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.Губернатор Анатолий Артамонов поздравил ученых с Днем мирного атома и 65-летием запуска Обнинской АЭС. Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.
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В наукограде Обнинске 26 июня отметили День мирного атома. В этом году он стал особенным: ровно 65 лет назад здесь запустили Обнинскую АЭС – первую в мире атомную электростанцию. Именно эта дата стала точкой отсчета для новой эры мирного атома. На праздник в Калужскую область приехали почетные гости, ветераны ядерной энергетики и признанные эксперты отрасли, в том числе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. С юбилеем первой АЭС планеты гостей поздравил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Приветственную телеграмму участникам юбилейных торжеств направил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Зачитывая ее, глава Росатома назвал запуск Обнинской АЭС «своеобразным полетом в космос».

- Впервые из физической реакции расщепления ядра была получена энергия для использования в мирных целях. И потенциал у этого открытия огромный, - отметил Алексей Лихачев.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал запуск первой в мире АЭС «своеобразным полетом в космос». Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал запуск первой в мире АЭС «своеобразным полетом в космос». Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.

Губернатор Анатолий Артамонов рассказал об истории праздника – Дня мирного атома. Запуск Обнинской АЭС положил начало новому исследовательскому центру: Обнинск стал первым в стране наукоградом. Эту памятную дату закрепили региональным законом. Сейчас власти Калужской области вместе с Росатомом и депутатами Госдумы прорабатывают вопрос о том, чтобы сделать День мирного атома всероссийским праздником, отмечающим заслуги отечественных ученых-ядерщиков.

- Благодаря их усилиям, таланту и энергии сегодня можно видеть замечательный город, в котором живут славные продолжатели ваших дел, - подчеркнул Анатолий Артамонов. - Каждый пятый обнинец имеет отношение к науке. Здесь сосредоточен основной научный потенциал региона, научно-исследовательские центры, производства, сформирована вся инфраструктура.

Ветеранам и профессионалам отрасли вручили памятные награды. Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.

Ветеранам и профессионалам отрасли вручили памятные награды. Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.

Мирный атом сегодня применяется не только в энергетике, но и в других отраслях. Инновационные технологии шагнули далеко вперед и служат на благо здоровья и долголетия людей.

- Особенно важно, что сегодня атом и его возможности, ядерные технологии широко применяются в медицине. Это то, что нужно человеку, что дает ему надежду для того, чтобы он продолжал быть счастливым и жить на этой земле, - отметил губернатор. - Все, кто работают сегодня в этой отрасли, вносят неоценимый вклад в развитие нашей науки, техники, практических знаний и навыков.

Каждый пятый обнинец имеет отношение к науке. Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.

Каждый пятый обнинец имеет отношение к науке. Фото предоставлено пресс-службой Калужской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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