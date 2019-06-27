Ким Кардашьян оскорбила японцев своим нижним бельем

Ким Кардашьян снова в центре скандала. На этот раз — международного: против самой фигуристой модели Америки ополчились японцы. Жителей страны Восходящего солнца возмутила новая коллекция нижнего белья Кардашьян, которую она назвала «Кимоно». В Японии это название посчитали оскорблением их национальной одежды. В соцсетях японцы призывают Ким переименовать коллекцию и не осквернять традиции и историю Японии.

Все началось с фотографий, которые обладательница роскошных форм опубликовала в Инстаграме и в Твиттере. 38-летняя Ким вместе с другими моделями сфотографировалась в трусах и бюстье телесного цвета и анонсировала выход новой линейки нижнего белья Kimono («Кимоно»).

- Я счастлива поделиться с вами моим новым проектом, над которым я работала последний год, - гордо сообщила Кардашьян. - Я вынашивала эту идею 15 лет!

Пост Ким в Твиттере с анонсом новой линейки нижнего белья "Кимоно".

Учитывая, что у Ким в одном только Инстаграме 142 миллиона подписчиков, моментально грянула буря. Японцы пишут возмущенные комментарии, доказывая Ким: кимоно — это не белье!

- Кимоно являются важной частью нашей культуры - для меня и моей семьи. Мы надеваем кимоно, чтобы отпраздновать дни рождения, носим их на свадьбах и похоронах. Кимоно передаются из поколения в поколение и бережно хранятся, - цитирует CNN японского блогера.

- Меня бесит мысль о том, что бренд Ким Кардашьян просто возьмет название и попытается использовать его как торговую марку, чтобы продать что-то совершенно неуместное, - пишет другой.

Живущая в Калифорнии японка Ясуно Яшидзава, консультант по межкультурным вопросам, тоже негативно высказалась о новом детище Кардашьян:

- Мне очень грустно, что название коллекции нижнего белья - это кимоно, традиционная одежда, которую мы носим. Мы очень гордимся его историей и культурой. Выбор такого названия просто неприемлем.

"Вот ЭТО кимоно!" - пишут японки в соцсетях.

Пользователи Инстаграма из Японии сокрушаются: теперь по хэштегу #kimono в Инстаграме будут в первую очередь показываться снимки женских прелестей в нижнем белье, а не красивая национальная одежда. Японцы даже придумали и запустили собственный протестный хэштег, адресованный Кардашьян - #KimOhNo («Ким, о нет»).

Сама Ким негативные отзывы в соцсетях пока не комментирует. Неизвестно, как модель будет реагировать на международный скандал. На семейство Кардашьян работает армия опытных юристов и пиарщиков, так что Ким в любом случае найдет выход из положения.