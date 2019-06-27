Эксперт об авиакатастрофе в Бурятии: Самолеты АН-24 должны были списать еще 38 лет назад, но заменить их нечем

Эксперты считают, что крушение самолета АН-24 в Бурятии можно было избежать, если бы рядом со взлетно-посадочной полосой не строили очистные сооружения. По мнению пилота 1 класса, командира экипажа А-320 Андрея Литвинова, аэродром, где посадили самолет, вообще не должен был функционировать.

- Летчик справился. Даже с отказавшим двигателем он прилетел на аэродром и посадил самолет. Воздушное судно врезалось в очистные сооружения, которые находятся в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы. Есть кольцевая и боковая полоса безопасности, в районе которых не должно находиться вообще никаких объектов. Если бы очистных сооружений там не было, люди бы не погибли, - считает Андрей Литвинов.

Эксперты считают, что крушение самолета АН-24 в Бурятии можно было избежать, если бы рядом со взлетно-посадочной полосой не строили очистные сооружения.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716923" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии.

Нынешняя катастрофа похожа на ту, что произошла в Иркутске в 2006 году. Только тогда погибли 125 человек. Но меры власти так и не приняли.

В июле 2006 года Airbus А310-324 авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс «Москва-Иркутск» не сумел остановиться на взлетно-посадочной полосе, выкатился за ее пределы и врезался в стоящие там гаражи. На борту находились 203 человека.

- Эти гаражи обещали убрать, но прошло 14 лет и по сей день они там так и стоят, - сетует пилот. - В нынешней ситуации возникает вопрос: «Куда смотрит Росавиация? Почему аэродром не закрыли, сооружения не снесли или не перенесли в другое место? Со своей стороны пилот сделал все, что смог, чтобы спасти людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716924" frameborder="0"></iframe> Житель Нижнеангарска - о крушении самолета.

По мнению эксперта, вторая причина крушения в том, что самолеты АН-24 давно должны были быть списаны. Но заменить их нечем.

Работа спасателей на месте катастрофы АН-24 в Бурятии.Фото: REUTERS

- Самолет старый, даже древний, ему около 70 лет. Еще когда я в училище поступал, а это было 38 лет назад, говорили, что АН-24 вот-вот должны были списать. Не может он столько времени летать, да еще и безопасно. Но замену ему так и не нашли, - говорит эксперт. - Нам нужны региональные самолеты, которые могли бы садиться на грунт. Но таких в России больше нет, только этот. Хороший варианты для подобной цели ЯК 40, АН 148 и АН 24. Их все объединяет то, что двигатели находятся высоко вверху. У нас сохранились чертежи, полно разработок. Эти самолеты можно было бы снова начать выпускать, разумеется, модернизировав, поставив современную авионику и навигацию. Для ЯК 40, например, нужно разработать экономичный двигатель, а АН 24 сделать не таким шумным.

Напомним, ЧП произошло 27 июня. У самолета Ан-24, летевшего из Улан-Удэ в Нижнеангарск, отказал один из двигателей. На борту находилось 47 человек. 43 пассажира и 4 члена экипажа. Погибли командир воздушного судна и техник. Еще 31 человек получил травмы.

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