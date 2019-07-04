2019-07-04T02:18:28+03:00
Общество

Физкульт-привет: Роскачество проверило женские спортивные футболки на соответствие стандартам

Испытания успешно прошла продукция только пяти из 14 торговых марок
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Роскачество провело исследование женских спортивных футболокРоскачество провело исследование женских спортивных футболокФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Роскачество проверило, женские спортивные футболки каких популярных в нашей стране торговых марок соответствуют всем стандартам качества и действительно подходят для занятий физическими упражнениями. В исследовании принимали участие 14 брендов из России, Камбоджи, Китая, Индонезии, Иордании, Италии, Турции и Украины в ценовом диапазоне от 699 рублей до 3790 рублей.

У экспертов не возникло замечаний только к товарам пяти компаний: Adidas, Demix, Karo Sport, New Balance и Nike. Их футболки не только соответствуют действующим требованиям законодательства, но и опережают стандарты Роскачества. Однако российский Знак качества может получить продукция марки Karo Sport. Остальные перечисленные товары произведены за рубежом.

В лидеры рейтинга выбились футболки из полиэфира с эластаном или спандексом, и из 100% полиэфирных волокон. Они прошли испытания по 36 показателям качества и безопасности. Товар проверяли на воздухопроницаемость и гигроскопичность, токсичность, скорость высыхания, деформацию после стирки и глажки, и даже на достоверность маркировки (соответствие размерной линейке и составу).

Безопасность

По данным Роскачества, испытание на безопасность провалили футболки брендов Asics V-Neck, Domyos, Reebok и Under Armour. Выяснилось, что их обрабатывают токсичными веществами. Один из производителей заявил в своей маркировке об использовании биоцида - вещества не опасного для человека, но влияющего на индекс токсичности. Его используют для защиты товаров от плесени.

Соответствующими требованиям комфорта (воздухопроницаемость, проводимость влаги и влагоотдача) были признаны почти все футболки, кроме марки MyGym. Оказалось, что продукция бренда плохо вентилируется. Лидерами рейтинга по показателю влагоотдачи стали Karo Sport, Profit и Puma. Футболки последней марки также быстрее других впитывают влагу и быстрее высыхают.

Все участвующие в исследовании футболки справились с паропроницаемостью, но лучше всех – Profit.

В лидеры рейтинга выбились футболки из полиэфира с эластаном или спандексом, и из 100% полиэфирных волокон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В лидеры рейтинга выбились футболки из полиэфира с эластаном или спандексом, и из 100% полиэфирных волоконФото: GLOBAL LOOK PRESS

Изнашиваемость

Все исследованные футболки также успешно прошли испытания на устойчивость ткани к стирке, к дождю и к глажке. Более того, все исследованные футболки можно смело стирать и сушить: после стирки и сушки они не садились более чем на 5% и не растягивались более чем на 3%. А продукция марок Adidas, Demix, Karo Sport и Profit ни на процент не изменили свои размеры после стирок.

Окраска не портится от взаимодействия с потом у 12 футболок. Reebok в этом смысле провалил тесты - его футболки могут окрасить вашу кожу после тренировки. Также объекты исследования показали себя прочными, хорошо тянущимися и эластичными. Эти футболки не электризуются и могут выдерживать большую нагрузку.

Маркировка

В целом покупатели могут доверять маркировке женских спортивных футболок. Но бренды Asics V-Neck SS Top, Domyos, MyGym и Under Armour указали не совсем верный состав волокон своих товаров, а на футболках Diadora и MyGym отсутствует информация на русском языке.

Общий рейтинг

На “пять” эксперты оценили футболки Nike, New Balance и KARO Sport. Товар Adidas получил 4,88 балла, Demix – 4,76, Puma – 4,74, Forward – 4,72, Profit – 4,17, Diadora – 3,29, Under Armour – 1,52. Рейтинг торговых марок DOMYOS, MyGym, Reebok и ASICS V-NECK SS TOP обнулен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
Акрополь в Афинах закроют для туристов из-за жары
Огонь уничтожил 45 тысяч бочек бурбона в Кентукки
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Warner Bros. работает над созданием сериала о Гарри Поттере
Путин назвал главное отличие России от США
В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза эстакады
В Минске во время праздничного салюта погибла женщина
Путин назвал условие диалога России с Украиной
Дрон фотографа из Флориды спас жизнь его детям
Суд США отклонил просьбу наркобарона Коротышки о пересмотре дела
Заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым у России вызвало недоумение
У компании Маслякова хотят отсудить КВН
В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов
Минздрав предлагает проверять водителей на психотропные вещества
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду
В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение
МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи
Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах