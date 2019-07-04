Физкульт-привет: Роскачество проверило женские спортивные футболки на соответствие стандартам

Роскачество проверило, женские спортивные футболки каких популярных в нашей стране торговых марок соответствуют всем стандартам качества и действительно подходят для занятий физическими упражнениями. В исследовании принимали участие 14 брендов из России, Камбоджи, Китая, Индонезии, Иордании, Италии, Турции и Украины в ценовом диапазоне от 699 рублей до 3790 рублей.

У экспертов не возникло замечаний только к товарам пяти компаний: Adidas, Demix, Karo Sport, New Balance и Nike. Их футболки не только соответствуют действующим требованиям законодательства, но и опережают стандарты Роскачества. Однако российский Знак качества может получить продукция марки Karo Sport. Остальные перечисленные товары произведены за рубежом.

В лидеры рейтинга выбились футболки из полиэфира с эластаном или спандексом, и из 100% полиэфирных волокон. Они прошли испытания по 36 показателям качества и безопасности. Товар проверяли на воздухопроницаемость и гигроскопичность, токсичность, скорость высыхания, деформацию после стирки и глажки, и даже на достоверность маркировки (соответствие размерной линейке и составу).

Безопасность

По данным Роскачества, испытание на безопасность провалили футболки брендов Asics V-Neck, Domyos, Reebok и Under Armour. Выяснилось, что их обрабатывают токсичными веществами. Один из производителей заявил в своей маркировке об использовании биоцида - вещества не опасного для человека, но влияющего на индекс токсичности. Его используют для защиты товаров от плесени.

Соответствующими требованиям комфорта (воздухопроницаемость, проводимость влаги и влагоотдача) были признаны почти все футболки, кроме марки MyGym. Оказалось, что продукция бренда плохо вентилируется. Лидерами рейтинга по показателю влагоотдачи стали Karo Sport, Profit и Puma. Футболки последней марки также быстрее других впитывают влагу и быстрее высыхают.

Все участвующие в исследовании футболки справились с паропроницаемостью, но лучше всех – Profit.

В лидеры рейтинга выбились футболки из полиэфира с эластаном или спандексом, и из 100% полиэфирных волоконФото: GLOBAL LOOK PRESS

Изнашиваемость

Все исследованные футболки также успешно прошли испытания на устойчивость ткани к стирке, к дождю и к глажке. Более того, все исследованные футболки можно смело стирать и сушить: после стирки и сушки они не садились более чем на 5% и не растягивались более чем на 3%. А продукция марок Adidas, Demix, Karo Sport и Profit ни на процент не изменили свои размеры после стирок.

Окраска не портится от взаимодействия с потом у 12 футболок. Reebok в этом смысле провалил тесты - его футболки могут окрасить вашу кожу после тренировки. Также объекты исследования показали себя прочными, хорошо тянущимися и эластичными. Эти футболки не электризуются и могут выдерживать большую нагрузку.

Маркировка

В целом покупатели могут доверять маркировке женских спортивных футболок. Но бренды Asics V-Neck SS Top, Domyos, MyGym и Under Armour указали не совсем верный состав волокон своих товаров, а на футболках Diadora и MyGym отсутствует информация на русском языке.

Общий рейтинг

На “пять” эксперты оценили футболки Nike, New Balance и KARO Sport. Товар Adidas получил 4,88 балла, Demix – 4,76, Puma – 4,74, Forward – 4,72, Profit – 4,17, Diadora – 3,29, Under Armour – 1,52. Рейтинг торговых марок DOMYOS, MyGym, Reebok и ASICS V-NECK SS TOP обнулен.