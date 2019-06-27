Директор группы «Високосный год» сообщил о смерти солиста легендарного рок-коллектива

Группу «Високосный год» для многих открыло «Наше радио» около двадцати лет назад. Илья Калинников и его трогательные романтичные песни пришлись очень ко двору стремительно взрослеющей стране, которой надо было что-то слушать после Цоя и ДДТ, и которое жадно впитывало все, что предлагала единственная русскоязычная радиостанция, вещающая для молодых.

Минимум три песни «Високосного года» вошли в золотой фонд нашей музыки. «Метро», «Лучшая песня о любви» и «Тихий огонёк». Каждая - как неспешно рассказанная история о судьбах простых людей. Про вечную любовь, про тайные встречи в метро двух влюблённых, про движение вперёд. Плюс у Ильи был еще такой располагающий убаюкивающий голос московского интеллигента, вызывающий доверие. Поэтому не удивительно, что группа в короткий срок стала дико популярной, а песня «Тихий огонёк» - чуть ли не гимном дальнобойщиков после одноименного сериала.

А сама Алла Пугачева позвала ребят в свои «Рождественские встречи», разрешив им петь аж две песни. Но Калинников, житель города Фрязино, так и остался для своих соседей простым парнем. Илья признавался, что ему нравится такая ситуация - все, кто живет вокруг, слушают его песни, но не знают его автора. Последние годы и правда группа не вела активной деятельности. Пять лет назад «Високосный год» первый и последний раз выступил на «Нашествии», затем появления Калинникова становились все реже.

О смерти Ильи сообщил концертный директор группы, Алексей Кан. По его словам, музыкант умер еще во вторник, в одной из московских больниц. Причиной стала остановка сердца.

Соболезнования в фейсбуке выразил поэт-песенник Симон Осиашвили: «Замечательные песни этой группы я узнал благодаря Саше Варину. Они совершенно самобытные, непохожие ни на что - стихами и мелодиями, аранжировками и, конечно, каким-то несовременным, но таким теплым тембром голоса Ильи Калинникова...Светлая память останется с нами».