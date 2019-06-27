2019-06-27T14:21:33+03:00
Политика

Эксперт считает, что у кандидатов от Алексея Навального нет шансов на выборах в Мосгордуму

По его мнению, это показали результаты сбора подписей
Елена НАЗАРОВА
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На предстоящих 8 сентября 2019 года выборах в Московскую городскую Думу кандидаты от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не имеют никаких шансов. Такие выводы озвучил политолог и экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Эксперт уверен в том, что сентябрьское голосование приведёт к политическим фиаско скандального блогера и его команды.

"Москве нужны здоровые оппозиционные силы в городской думе, дополнительные механизмы обратной связи между властью и жителями столицы, - отметил Михаил Делягин. - Город, в целом, нуждается в более оживленной политической жизни, так как иначе обеспечить полноценное представительство москвичей и учет их реальных интересов не получается".

По его убеждению, альтернатива, которая сегодня предлагается москвичам, совершенно не тянет на оппозицию.

"В первую очередь на нее не подходят выдвиженцы господина Навального, - подчеркнул политолог. - Москвичи не доверят город выдвиженцам, связанным с Навальным, шансов у блогера и его команды нет. Результаты сбора подписей за последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и шапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер. При этом они призывают увеличить пожертвования в свой адрес".

Политическим фиаско Навального и его окружения назвал эксперт то, что сегодня происходит.

"Прискорбно только, что своими действиями они отвадили от участия в политике многих достойных людей", - сказал Михаил Делягин.

Напомним, выборы в Мосгордуму в этом году намечены на Единый день голосования 8 сентября. При этом впервые в трёх округах столицы параллельно состоится и электронное голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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