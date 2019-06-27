2019-06-27T15:02:40+03:00
Политика

Отправляюсь смотреть - что с народом и страной. Жду адресов - куда заехать

Пора показать реальные проблемы людей - что в их холодильнике, есть ли работа, чистый воздух, нормальные дороги и ЖКХ, как ведут себя местные власти
Никита ИСАЕВ@radio_kpполитик
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Никита ИсаевНикита ИсаевФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Четко убедился в верности своего решения повторить этим летом автотур #РеальнаяРоссия с Никитой Исаевым. Напомню - мой выезд из Москвы на следующей неделе. Маршрут: Москва - по центральной части России на Юг страны, далее Северный Кавказ, оттуда заезд в Абхазию, возможно Южную Осетию, далее в Поволжье, несколько национальных республик, основные области по пути следования вверх по Волге, моя любимая Вологда, Ивановская область и возвращение в Москву.

Вчера конечно был неожиданный эфир на Первом канале. Мой оппонент так сильно разогрел вполне обычную патриотическую тему, что почти пожертвовал попыткой чувствовать в своей риторике состояние градуса настроений в обществе - своих основных зрителях. Так, что позиция огульного свешивания на меня, «человека-желудка», всех бед страны, кажется вызывает в кипящем народе обратный эффект. Демонстрация некоего, якобы, неуважения какой-то части населения, и, по задумке, меня, к героям войны в Сирии, на фоне социальной катастрофы большинства населения России, вызывает у людей уже обратную реакцию. Ни в сетях, ни в офлайн меня почти никто не критиковал. Что странно, ибо ранее этот номер с навешиванием ярлыков проходил почти на «ура». Технологически «брать меня в союзники», оппонент посчитал для себя (или пропаганды) неуместным. А мне кажется сегодня это уже зря. Собирательный образ меня в союзниках, сегодня ему (тоже собирательному образу), вещающему с экранов, весьма необходим. Ибо уж слишком далеко они отъехали от понимания происходящего в стране. Я понимаю всё про эти рейтинги, Украину и прочее такое. Но происходящее сейчас в стране важнее рейтингов телеканалов. Существенно, что все это осознает и молодежь. И для меня важно, что смотрим мы с новым поколением в одну сторону.

Пора показать реальные проблемы людей

Пора показать реальные проблемы людей

А может я не прав? И это лишь сиюминутные эмоции и один эфир? Проверю. И поеду и покажу вам нашу страну вновь, как и в прошлом году. Постараемся с вами понять, что изменилось, и кто из нас прав. Будем выходить в эфир на Радио «Комсомольская правда», открыто обсуждать что же происходит со страной и народом. Что с холодильником, патриотизмом и нашими геополитическими интересами, молодёжью, деревней и сельским хозяйством, выборами, губернаторами и цыганами, мусором и ЖКХ, вредными промышленными выбросами и больницами, дорогами и работой.

Следите за поездкой, предлагайте места и идеи для сюжетов, постараюсь показать всё, насколько хватит времени и сил. К тому же и на «Комсомолку» вернулась моя радиопрограмма (рабочее название «К ответу с Исаевым»). В эфире мы как раз разбираем проблемы наших регионов. Звоним, без предупреждения, губернаторам и мэрам, спрашиваем, что они-то предпринимать намерены.

Но мы готовы к взаимоотношениям со всеми федеральными, и, что очень важно региональными журналистами, пабликами в соцсетях. Стартовые регионы по пути следования: Орёл и Курск... Ну и в целом на протяжении июля я постараюсь показать вам жизнь простых людей, но поскольку их жизнь уже стала скорее политикой, чем административным вопросом, то будет и она. Будет интересно, друзья.

Никита Исаев: Поставьте себя на место грузин. Россия много сделала, чтобы быть на антироссийских лозунгах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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