2019-06-27T14:50:09+03:00
Общество

Юристы помогут пациентам с инсультом отстоять свои права на бесплатной горячей линии

Пациенты и их близкие могут обращаться 28-30 июня в фонд ОРБИ
Ольга БОРСКАЯ
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Инсульт может повлиять почти на каждый аспект жизни человека Фото: предоставлено фондом "ОРБИ"Инсульт может повлиять почти на каждый аспект жизни человека Фото: предоставлено фондом "ОРБИ"
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На какую социальную поддержку может рассчитывать человек после инсульта? Как получить бесплатное лечение и оформить инвалидность? Что делать, если отказывают в госпитализации или бесплатной реабилитации? Как сохранить работу во время восстановления? На эти и десятки других вопросов готовы ответить специалисты на бесплатной горячей линии фонда ОРБИ.

Фонд занимается помощью пациентам с инсультом и их близким. Его основали люди, столкнувшиеся с этой бедой в собственных семьях. ОРБИ поддерживает медицинские учреждения, способствует развитию компетенций медицинского персонала в регионах, а еще - занимается просвещением. Для того, чтобы помочь тысячам людей по всей стране найти ответы на вопросы, фонд организовал бесплатную анонимную горячую линию. Пациенты и их родные обращаются сюда с медицинскими, социальными, юридическими вопросами, часто - за психологической помощью.

А 28-30 июня на линии пройдет акция «Дни консультаций с юристом». Специалисты помогут разобраться в вопросах, связанных с правами пациентов и их родственников, получением социальной поддержки и паллиативной помощи.

- Инсульт может повлиять почти на каждый аспект жизни человека. По статистике до 31% людей, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи и лишь 20% могут вернуться к прежней работе. В этот момент человек после инсульта и его близкие могут столкнутся с значительной финансовой нагрузкой, именно поэтому критически важно понимать на что имеет право человек, пострадавший от инсульта и на какую социальную поддержку он может претендовать, - отмечают в фонде ОРБИ.

ВАЖНО

Куда звонить?

Акция пройдет 28-30 июня с 12 до 18 часов по московскому времени.

Номер телефона линии Фонда ОРБИ — 8 800 707 52 29, звонки бесплатны по всей России.

Фото: предоставлено фондом "ОРБИ"

Фото: предоставлено фондом "ОРБИ"

ИСТОЧНИК KP.RU

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