Эксперт о катастрофе Ан-24 в Бурятии: «Нельзя было тормозить двигателем, в крайнем случае — убирай шасси и тормози брюхом»

Что стало причиной ЧП в Нижнеангарске, когда экипаж Ан-24 сумел посадить самолет с одним работающим двигателем, но при посадке врезался в здание — ситуацию комментирует для "КП" заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский:

- Не надо было тормозить двигателем. Потому что если один двигатель работает, а другой нет, то самолет разворачивает — это понятно. Они приземлились, судя по кадрам в интернете на нормальной скорости, без превышения. После приземления и небольшого пробега по полосе нужно было тормозить колесами — как на автомобиле. Есть же определенный порядок действий. А если летчик видит, что колесного торможения недостаточно, что самолет не останавливается и грозит столкновение с каким-нибудь препятствием, то надо убирать шасси.

- Так самолет уже на земле! Как же убирать?

- Да просто убрал и все. Он на пузе протащится 30 метров и остановится. И бог с ним, с самолетом, тут о другом надо думать — как избежать столкновения. Но это конечно надо делать, когда самолет по прямой идет. Есть еще остатки подъемной силы, колеса не загружены полностью и происходит очень эффективное торможение одним двигателем — его конечно развернет. Самолет же не просто выкатился за пределы полосы — он сошел с нее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716969" frameborder="0"></iframe> Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

- Что не так сделали летчики?

- В полете лопасти винта стоят на упоре. При обычной посадке РУД (руль управления двигателем) ставится на малый газ, потом лопасти винта устанавливаются в ноль. После приземления, на пробеге командир дает команду бортинженеру: «Снять с упора!». Начинается торможение. Когда работают оба двигателя, то происходит эффективное торможение. Когда один — то самолет разворачивает. Мы когда тренировались, снимали с упора, так нас за 4 секунды развернуло на 180 градусов - мы все к бортом оказались прижатыми, такая мощная центробежная сила возникла. Так вот, летчикам не нужно было после посадки снимать двигатель с упора.

- Почему же они сделали это?

- Думаю, сработал так называемый динамический стереотип. Это когда человек привык совершать определенный набор действий. Так и они «на автомате» включили торможение двигателем — как обычно это делали. А каждый случай, каждый полет, индивидуален. Возможно, с ними мало проводилось занятий по тренировке действий в экстренных ситуациях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716946" frameborder="0"></iframe> Тушение горящего самолета в Нижнеангарске.

- А то, что самолет такой старый, ему уже за 40 — это не могло стать причиной катастрофы?

- Старых самолетов не бывает: они бывают либо исправными, либо нет. Ан-24 — замечательная машина, отработанная. Хороший двигатель. А 40 лет для такого самолета — не возраст. На западе и более старые летают.

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