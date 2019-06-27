В ДНР и ЛНР отпустили четверых осужденных украинцев

В четверг, 27 июня в Минск приехали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также представитель украинской стороны – политик, один из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.

Представители Украины и непризнанных республик провели финальную встречу, результаты которой были озвучены собравшимся журналистам.

Оказалось, ранее Медведчук попросил Пушилина и Пасечника в одностороннем порядке освободить четырех украинцев, которых в ДНР и ЛНР приговорили к тюремным срокам.

Представители Украины и непризнанных республик провели финальную встречу, результаты которой были озвучены собравшимся журналистам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Переговоры длились несколько месяцев, и сегодня мы пришли к окончательному решению: в одностороннем порядке главы ДНР и ЛНР согласились освободить четырех человек, трое из которых – военнослужащие. И уже завтра в Минске состоится их передача украинской стороне, - рассказал Виктор Медведчук.

Глава ЛНР назвал имена освобождаемых:

- Это Дмитрий Николаевич Великий 1988 года рождения, который приговорен по статье «Осуществление террористической деятельности» к 15 годам, Яков Петрович Веремейчик 1986 года рождения, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Анатольевич Михеев 1960 года рождения, осужденный по статье «Госизмена» на 12 лет, и Максим Анатольевич Горяйнов 1984 года рождения, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности.

По словам Медведчука, о переговорах не знали даже родственники пленных – они узнают об этом из СМИ. Также о переговорах не знал новый президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Медведчука, о переговорах не знали даже родственники пленных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Надeeмся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно, - заявил Пушилин.

- Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти. Украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР, - пообещал Медведчук.

Он также заявил о необходимости прямых переговоров между непризнанными республиками и Киевом, так как, по его мнению, это единственный путь к урегулированию конфликта в Донбассе.