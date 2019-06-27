Съемки «Брата-3» начнутся в июле в Красногорске

Один из самых скандальных кинопроектов последнего времени, «Брат-3», все ближе к экрану. PR-менеджер Стаса Барецкого Вадим Горжанкин рассказал, что съемки начнутся в подмосковном Красногорске в конце июля. Напомним, раньше Барецкий сообщал, что в центре сюжета будет младший брат Данилы Багрова, о существовании которого в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» вовсе не упоминалось.

Барецкий поделился планами насчет «Брата-3» еще в начале года. Многие были этим изумлены - в том числе продюсер настоящих «Братьев», глава компании СТВ Сергей Сельянов. Сейчас в СТВ отказываются комментировать любые новости о «Брате-3»: «Мы не участвуем в пиар-компании странных людей». Впрочем, сам Сельянов уже дал исчерпывающий комментарий в марте на пресс-конференции, собранной по другому поводу. Он тогда пожаловался, что за последние две недели ему уже сорок раз позвонили по поводу инициативы Барецкого и отрезал: «Даже обсуждать эту тему, инициативу этого придурка недостойно». В связи с этим трудно понять, будет ли СТВ преследовать Барецкого в суде - хотя в теории, видимо, может: все-таки именно этой компании принадлежат права на название и персонажей «Брата».

Комментарий тогда, в марте, журналисты попытались взять даже у министра культуры РФ Владимира Мединского. Тот в ответ попросил СМИ вообще не писать и не упоминать об этом фильме, «потому что только этого эти люди и добиваются». О проекте резко высказались также Виктор Сухоруков и Ирина Салтыкова, снимавшиеся у Балабанова.

47-летний Барецкий когда-то выступал с группой «Ленинград», сам записывал альбомы, играл небольшие роли в кино (самой заметной стала роль владельца шапито в «Шапито-шоу»). В интервью признавался, что в молодости снимался в порнографических фильмах. В фильме «Брат-3», по его словам, тоже будут откровенные эротические сцены (фильм выйдет в двух версиях, «взрослая» будет доступна на порносайтах).

В числе предполагаемых исполнителей главных ролей Барецкий в разное время называл «синтолового качка» Кирилла Терешина, судимого за грабеж бойца Вячеслава Дацика, Никиту Джигурду, Марию Анисину, блогеров Сашу Спилберг и Юрия Хованского, Сергея Шнурова, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову, Ивана Краско. Отметим, что как минимум последние двое открещиваются от проекта.

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