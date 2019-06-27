В салонах МТС начали продавать бортовые автомобильные компьютеры с поддержкой 4G
Модернизировать свой автомобиль и подключить его к интернету российские автолюбители могут с помощью мультимедийной системы МТС | Яндекс Авто. Гарантия производителя авто при этом сохраняется. Установить бортовой компьютер можно бесплатно в специализированных сервисных центрах.
Что внутри:
• Бортовой компьютер с сенсорным дисплеем и голосовым управлением.
• 4G-модем, SIM-карта с тарифом «Для Авто» и 10 Гб мобильного интернета ежемесячно.
• Безлимитный трафик на полезные в дороге сервисы от МТС, с помощью которых можно слушать за рулем более 50 миллионов песен онлайн или смотреть фильмы во время остановок, а также пополнять баланс (МТС Music, МТС ТВ, Мой МТС).
• Безлимитный интернет-трафик на сервисы Яндекс (Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, обновления софта Яндекс.Авто).
Система адаптирована для популярных моделей автомобилей Volkswagen, Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Renault, Hyundai, NISSAN, Lada.
Купить МТС | Яндекс Авто можно в салонах МТС или на специальном сайте. При необходимости можно приобрести бортовой компьютер в беспроцентную рассрочку. Возможна доставка на дом.
На первом этапе такая возможность доступна жителям следующих городов: Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Нижний Новгород, Самара, Тольятти и Калуга.
ИСТОЧНИК KP.RU