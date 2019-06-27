2019-06-27T17:41:24+03:00
Общество

В салонах МТС начали продавать бортовые автомобильные компьютеры с поддержкой 4G

Совместный продукт МТС и Яндекса позволит сделать из подержанных машин современные автомобили высокого класса
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Модернизировать свой автомобиль и подключить его к интернету российские автолюбители могут с помощью мультимедийной системы МТС | Яндекс Авто. Гарантия производителя авто при этом сохраняется. Установить бортовой компьютер можно бесплатно в специализированных сервисных центрах.

Что внутри:

• Бортовой компьютер с сенсорным дисплеем и голосовым управлением.

• 4G-модем, SIM-карта с тарифом «Для Авто» и 10 Гб мобильного интернета ежемесячно.

• Безлимитный трафик на полезные в дороге сервисы от МТС, с помощью которых можно слушать за рулем более 50 миллионов песен онлайн или смотреть фильмы во время остановок, а также пополнять баланс (МТС Music, МТС ТВ, Мой МТС).

• Безлимитный интернет-трафик на сервисы Яндекс (Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, обновления софта Яндекс.Авто).

Система адаптирована для популярных моделей автомобилей Volkswagen, Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Renault, Hyundai, NISSAN, Lada.

Купить МТС | Яндекс Авто можно в салонах МТС или на специальном сайте. При необходимости можно приобрести бортовой компьютер в беспроцентную рассрочку. Возможна доставка на дом.

На первом этапе такая возможность доступна жителям следующих городов: Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Нижний Новгород, Самара, Тольятти и Калуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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