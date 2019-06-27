2019-06-27T17:29:50+03:00
Политика

Владимир Путин и Сергей Шойгу собрали контрактов на триллион

Президент и министр обороны побывали на форуме "Армия - 2019" [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии обмена государственными контрактами, подписанными в ходе проведения V Международного военно-технического форума "Армия-2019". Фото Михаил Терещенко/ТАССПрезидент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии обмена государственными контрактами, подписанными в ходе проведения V Международного военно-технического форума "Армия-2019". Фото Михаил Терещенко/ТАСС
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...Ставший уже знаменитым парк "Патриот" в подмосковном Алабино, где в эти дни проходит Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019", встретил Владимира Путина, который приехал в сопровождении Сергея Шойгу, стройным ливнем и расположившимися "по ранжиру" образцами инновационных военных разработок. В экспозициях они были главными...

На языке генералов и профессоров с погонами, как я понял, это называется высокотехнологичной спецтехникой военного, двойного и гражданского назначений. А на деле... Честно скажу - я заранее знал маршрут Владимира Путина по экспозиции: знакомство с "Армией -2019" он должен был начать с уникальнейшего экспоната, который представлял профессор

Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина полковник Виктор Беляев, - кстати, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации.

- Станция радиоразведки на беспилотном вертолете, которую я продемонстрирую президету, предназначена для определения координат радиосредств, работающих в эфире. - пояснил - сначала мне (видимо, репетируя рапорт) - полковник профессор. - То есть - любых источников радиоизлучения. Это телефоны, радиостанции, - все обнаруживает. Причём - из одной точки. При обычной пеленгации нужно несколько точек, а тут - одна точка.

- Но сперва вертолёт запускается?

- Да! Вот они взлетел, из одной точки определяются координаты радиосредств. Сейчас все, что существует в мире, нужно две-три точки. За счет этого колоссально возрастает оперативность и минимум в два раза можно снизить наряд сил и средств для выполнения поставленной задачи.

Владимир Путин во время осмотра экспозиции инновационных военных разработок на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин во время осмотра экспозиции инновационных военных разработок на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Численный состав?

- Личный состав и технику в два раза можно снизить.

- А зачем вы это рассекречиваете? - насторожился я.

- Мы это не рассекречиваем. То, о чем я рассказываю, это все открыто. Ноу-хау мы не докладываем никому. У нас запатентованы.

- А президенту ноу-хау доложите?

- Если спросит – доложим.

- А если мы услышим?

- Ничего страшного. На уровне идеи мы рассказываем. Тонкости все там.

И полковник - профессор загадочно постучал по вертолету..

После того, как Владимир Путин в сопровождении Сергея Шойгу познакомились примерно с тремя десятками экспонатов, они отправились в специальный зал, где до их прихода было подписано 46 соглашений между Минобороны и российскими предприятиями, участвующими в госконтролей. Всего в общей сложности - на триллион рублей! Особый смысл заключался также в том, что именно в присутствии президента и министра обороны прошла церемония обмена этими соглашениями. Кстати о размахе "Армии -2019" говорит также и то, что в этом форуме участвуют представители около 1300 предприятий. В мероприятиях форума участвуют более 100 делегаций иностранных государств.

ДОСЛОВНО

Сергей Шойгу - «Комсомольской правде: Триллион - это не оценка... Это - самолеты, вертолёты, подводные лодки...

Министр обороны ответил на вопросы нашего корреспондента

Когда президент уехал, мне удалось поговорить с Сергеем Шойгу.

- Товарищ министр, "Комсомольская правда", Гамов, - четко, по-военному представился я. Сергей Шойгу меня узнал, остановился, крепко пожал руку...

- Как вы оцениваете вот такую цифру – на триллион рублей контрактов за два дня заключено, - спросил я. - По-моему, такого еще никогда не было?

- Ну, это, скорее, не оценка… Триллион – это не оценка. Триллион – это возможности нашей промышленности по изготовлению современного оружия. И то, что подписано сегодня, это самое современное оружие.

Если вы заметили, это самые современные вертолеты Ми-28, это лодки, это самолеты, между прочим, Су-57. И, между прочим, не одна и не две, как говорили раньше, а 76 самолетов.

- Можно личный вопрос? Мой Герой Юнус-Бек Евкуров, говорят, станет вашим заместителем?

- У него спросите.

- Спасибо! Судя по вашей улыбке, это возможно?

Министр заулыбался ещё больше и ...- отрицать сказанное корреспондентом «Комсомолки» не стал.

Александр Гамов - Сергею Шойгу: «Правда, что мой Герой - Юнус-Бек Евкуров станет вашим заместителем?».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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