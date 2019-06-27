2019-06-27T17:30:24+03:00
Экономика

На селе установили рабочую неделю в 36 часов

Правда, пока только для женщин
Виктор МАТРОСОВ
Поделиться:
Работы по сортировке картофеля в овощехранилище, Свердловская область.Работы по сортировке картофеля в овощехранилище, Свердловская область.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о трудовых гарантиях для женщин, работающих на селе. За ними закреплено право на рабочую неделю в 36 часов (вместо 40) без потери зарплаты. Высвободившееся время можно потратить на работу на подсобном хозяйстве, уход за детьми или отдых.

Строго говоря, норма о 36-часовой рабочей неделе для селянок существует с 1990 года. Тогда такое постановление принял Верховный совет РСФСР. Но в Трудовом кодексе это правило никак не было прописано. И поэтому работодатели платили за сокращенный рабочий день сельским труженицам сокращенную же зарплату. Это притом, что, по статистике, зарплаты на селе и в среднем так на треть меньше, чем в городах.

Теперь несправедливость устранена. Зарплату женщинам за короткую неделю будут платить в полном объеме. Новые меры поддержки коснутся 7 миллионов женщин - всех, кто сейчас живет и работает на селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ: Мы ощущаем доверие наших партнеров и твердый настрой на перспективное сотрудничество
Глава российской трубопроводной монополии рассказал об итогах заседания Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти
Новости 24
Сергей Шойгу - на вопрос "КП" о будущем Юнус-Бека Евкурова: "У него спросите!"
Ежегодное выступление премьера Грузии в парламенте было отложено
Спецслужбам предложили разрешить перехватывать управление дронами
Кейт Миддлтон получила новую должность
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Каждый второй россиянин оказался доволен качеством своей жизни
Евросоюз продлил экономические санкции против России
В Польше вновь не смогли найти Янтарную комнату
Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса
На главу компании «Рольф» Петрова завели уголовное дело
Россияне не пострадали в результате терактов в Тунисе
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока -2"
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 без своей супруги
В Тунисе прогремели два взрыва: погиб полицейский, есть раненые
Россия до ноября 2019 года погасит долг перед Советом Европы
Политолог предположил, что рейтинг Меркель не упадет из-за заболевания
Захарова: Киеву нужны задержанные в Керченском проливе моряки только для шантажа России
Большинство кибератак на Россию идет с территории США