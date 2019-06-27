На селе установили рабочую неделю в 36 часов

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о трудовых гарантиях для женщин, работающих на селе. За ними закреплено право на рабочую неделю в 36 часов (вместо 40) без потери зарплаты. Высвободившееся время можно потратить на работу на подсобном хозяйстве, уход за детьми или отдых.

Строго говоря, норма о 36-часовой рабочей неделе для селянок существует с 1990 года. Тогда такое постановление принял Верховный совет РСФСР. Но в Трудовом кодексе это правило никак не было прописано. И поэтому работодатели платили за сокращенный рабочий день сельским труженицам сокращенную же зарплату. Это притом, что, по статистике, зарплаты на селе и в среднем так на треть меньше, чем в городах.

Теперь несправедливость устранена. Зарплату женщинам за короткую неделю будут платить в полном объеме. Новые меры поддержки коснутся 7 миллионов женщин - всех, кто сейчас живет и работает на селе.