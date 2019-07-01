2019-06-29T10:47:58+03:00
Общество

«Помогать всегда приятно». Волонтеры «Столото» об участии в Играх победителей

С 3 по 7 июля в Москве пройдут десятые Всемирные детские Игры победителей. Проект традиционно поддержат волонтеры «Столото», бренда крупнейшего распространителя государственных лотерей в России
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Фото предоставлено «Столото».Фото предоставлено «Столото».
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Игры победителей поддержит «Столото»

Игры победителей — это настоящий праздник спорта, в котором принимают участие дети, победившие онкологические и гематологические заболевания. Проект был придуман и воплощен волонтерами фонда «Подари жизнь» десять лет назад. Четвертый год подряд генеральным партнером Игр выступают государственные лотереи, распространяемые под брендом «Столото». Помощь детям и молодежи — это осознанное и ответственное решение компании, а не история раз в год. Активное участие в жизни юного поколения — одно из приоритетных направлений социальной ответственности государственных лотерей.

За десятилетие у Игр победителей появилось много друзей. Ежегодно волонтеры со всей страны приезжают в Москву, чтобы поддержать на соревнованиях детишек. Сотрудники «Столото» традиционно присоединятся к спортивному празднику. Они поделились своими впечатлениями от участия в предыдущих Играх и рассказали, почему стали волонтерами.

Фото предоставлено «Столото».

Фото предоставлено «Столото».

«Отличный тимбилдинг!»

Аня, волонтер из пресс-службы «Столото», в прошлом году была координатором команды волонтеров от «Столото». Она рассказала, что деятельность каждого добровольца строго распределялась по зонам ответственности.

— Для нас было одинаково важно — помогать юным участникам на соревнованиях по стрельбе или следить за работой батута. Если у нас освобождалось время, мы тут же готовы были взяться на другие задачи. Мы были заряжены одной сильной прекрасной идеей – подарить этим сильным и смелым детям праздник — и делали все, чтобы наша помощь была эффективной. Это невероятный тимбилдинг для всех нас! — рассказывает Анна.

Она уверена, что все, кто прошел через эти эмоции, вернется к волонтерству снова.

— Лично я с нетерпением жду начала юбилейных Игр. Радует, что компания, в которой я работаю, ведет социально ответственный бизнес. Благодаря этому у меня есть возможность снова оказаться в команде единомышленников, — добавляет девушка.

Фото предоставлено «Столото».

Фото предоставлено «Столото».

Коллеги полностью поддерживают Анну.

— Я с удовольствием приму участие и в этом году в Играх победителей! Для меня это уникальный шанс быть чуточку добрее. Мне нравится быть рядом с детишками: от них заряжаешься невероятной энергией, и улыбка не сходит с лица, — рассказывает о своем опыте волонтерства Ксения, которая занимается в «Столото» подбором и адаптацией персонала.

«Настоящие герои!»

Каждый год «Столото» готовит специальную тематическую площадку в «Городке развлечений». В этом году это Интерактивная зона превратится в космический корабль, где ребята смогут не только развлечься, но и узнать много нового на лекциях и мастер-классах. Также всех участников и гостей Игр ждет выступление специального гостя, имя которого пока держится в секрете. Без помощи волонтеров на площадке не обойтись.

Фото предоставлено «Столото».

Фото предоставлено «Столото».

Я с удовольствием еще раз приму участие в Играх! Помогать всегда приятно, особенно, если это помощь маленькому человеку с гигантским желанием наслаждаться каждым моментом. Их энергетика заряжает и хочется сделать максимум добра, — делится ассистент Катя.

Фото предоставлено «Столото».

Фото предоставлено «Столото».

А вот что думает об участии в Играх Олег, бизнес-тренер «Столото»: «Для меня это очередная попытка доказать себе, что я делаю мир вокруг чуть лучше. Игры победителей дают отличную возможность посмотреть на настоящих героев, у которых есть чему поучиться».

Фото предоставлено «Столото».

Фото предоставлено «Столото».

Алексей в «Столото» отвечает за обучение персонала. А на Играх он просто волонтер Леша, который старается порадовать ребят.

— Это напоминание, что жизнь без радости меркнет, а детская радость это самое главное! Здорово, что все пять дней можно посвятить детишкам и сделать их чуточку счастливее.

«Каждый может поделиться добром»

Волонтеры «Столото» работали и вне «Городка развлечений».

Я волонтерила в столовой. У нас была большая команда — 35 человек. За целый день мы накормили обедом 1070 человек, а ужином — 1023. Перемыли тысячи тарелок, ложек и вилок. Конечно, устали, но это того стоило! А еще у нас был флешмоб: каждая группа детей после еды кричала нам: «Спа-си-бо», а мы, 35 волонтеров, хором отвечали: «На здо-ро-вье. Это я точно никогда не забуду, — рассказывает редактор Елена.

Фото предоставлено «Столото».

Фото предоставлено «Столото».

Самые яркие впечатления были у тех, кто работал на спортивных площадках. Одной из историй поделилась менеджер Люба.

— В прошлом году я помогала на соревнованиях по плаванию. В каждом заплыве участвовало по пять детей, и моя задача была собирать эти пятерки. Но было и несколько индивидуальных заплывов. Ребята очень хотели проплыть эти 10 метров, пусть и очень медленно, и доказать себе, что могут это сделать. Это и есть Игры победителей!

Фото предоставлено «Столото».

Фото предоставлено «Столото».

Главное, что на любой позиции волонтеры получили заряд положительных эмоций.

— Это уникальное событие, которое делает мир светлее и теплее. Каждый может поделиться своим добром с детьми, а также узнать коллег с новых сторон. Здорово, что «Столото» дает нам такую прекрасную возможность отлично провести время, получить новые эмоции и вдохновение, — добавляет менеджер Ирина.

Кстати, посетить Игры победителей может любой желающий. Поддержите юных спортсменов с 3 по 7 июля в московском ЛФК ЦСКА. Может быть, вы также проникнитесь атмосферой праздника и на следующий год придете на Игры в качестве волонтера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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