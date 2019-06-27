2019-06-27T18:27:58+03:00
Экономика

«Неожиданностью для меня не стало - это Россия»: Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в офисах автодилера

Сам Сергей Петров успел выехать за границу и возвращаться не собирается
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Владелец холдинга "Рольф" Сергей Петров. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир АстапковичВладелец холдинга "Рольф" Сергей Петров. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
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Заведено еще одно громкое дело против известного бизнесмена. В четверг прошли обыски в офисах одного из крупнейших российский автодилеров - «Рольфа» - в Москве и Санкт-Петербурге. Следователи подозревают компанию в выводе денег за границу. Мол, владелец холдинга Сергей Петров в 2014 году провел фиктивную сделку с покупкой акций офшорной компании и тем самым увел в австрийский банк четыре миллиарда рублей. Сам бизнесмен считает, что это либо рейдерский захват, либо его преследуют по политическим мотивам. Он и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая успели выехать за границу.

- Неожиданностью для меня не стало - это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 миллиардов рублей налогов, - пояснил основатель «Рольфа» изданию Forbes.

- Предложения «продай бизнес» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения, - рассказал он «Ведомостям».

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Петрова и нескольких топ-менеджеров (обыски прошли в их квартирах). Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Статья УК 193.1 часть 3-я - «валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов». Как считают в следствии, в 2014 году «Рольф» купил акции компании «Рольф Эстейт» у кипрской Panabel Ltd. по завышенной цене. И тем самым вывел из страны четыре миллиарда рублей. Кипрский офшор принадлежит тому же Петрову. Поэтому следователи посчитали сделку фиктивной.

- Речь шла о том, что «Рольф» вроде бы купил какую-то компанию, заплатил не столько, сколько она стоит, завысил что-то и использовал подложные документы. Но никто у нас не спросил никакие документы, была ли независимая оценка, а она у нас была, - отрицает претензии следователей Петров.

«Рольф» - один из крупнейших автодилеров в России. Компания работает с 1991 года. Продает автомобили более 20 мировых марок, включая крупнейших немецких, японских, американских и корейских производителей. В 2018 году выручка «Рольфа» составила 230 млрд рублей. При этом компания хоть и зарегистрирована в России, но на 98,3% тоже принадлежит кипрской Sinoco Limited. Ее бенефициар - сын Петрова Александр. Состояние основателя холдинга Forbes оценивает в $900 млн. В 2007 - 2016 годах он был депутатом Госдумы от «Справедливой России». Возвращаться на родину не собирается.

- Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую. Это сигнал для любого бизнесмена: в большой компании всегда можно найти причину, - рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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