Вице-президент «Филип Моррис Интернэшнл»: Наша компания в перспективе откажется от производства традиционных сигарет

- Сергей Викторович, по данным ВЦИОМ, на сегодняшний день в России курит каждый третий житель. Но Филип Моррис предлагает альтернативу – так называемые системы нагревания табака. Скажите, можно ли потребителю в конечном счете совсем отказаться от курения благодаря этим технологиям?

- Вы совершенно правы в том, что очень большой процент наших граждан курит – порядка 35 миллионов человек. И по заявлениям многих экспертов, в том числе, и Всемирной организации здравоохранения, несмотря на ограничения и запреты, которые уже действуют, все равно через 10 лет в мире останется около миллиарда курильщиков. Именно поэтому мы, как компания-лидер табачного рынка, решили, что наша задача предложить потребителям менее вредную альтернативу.

Наша логика заключается в трех простых вещах. Если человек не потребляет никотин ни в каком виде, то лучше и не начинать. Если человек курит, то лучший вариант, конечно, бросить совсем. Но если человек не бросает, то сегодня технологии и инновации позволяют предложить ему альтернативу с существенно меньшим вредом для здоровья. Эта альтернатива должна помочь сделать первый шаг к снижению вреда от курения.

- Есть ли случаи, когда люди, переходя на системы нагревания табака, вообще уходили от курения?

- Конечно. Я думаю, что в конечном счете любой курильщик может принять осознанное решение и бросить курить.

Электрическая система нагревания табака была изобретена не для отказа от табака, а для снижения вреда здоровью самих курильщиков и людей, которые находятся с ними рядом. Основной вред от курения связан с горением табака, когда формируются канцерогенные и токсичные веществ, которые при вдыхании, к сожалению, влияют на развитие болезней, связанных с курением. Сам по себе никотин, и это мнение учёных, в малых дозах не является первопричиной развития этих заболеваний. При этом, он вызывает зависимость. Так как, в наших продуктах нет горения табака, они позволяют снизить вредные вещества на 90-95%, но не являются полностью безвредными.

- Еще один вопрос – правовое регулирование альтернативной никотинсодержащей продукции. Каким должен быть подход к регулированию такой продукции в контексте борьбы с потреблением никотина?

- Мировой опыт показывает, что запреты и ограничения рано или поздно себя исчерпывают, а иногда даже приводят к обратным последствиям. Жесткий запрет на потребление табака в общественных местах не решает вопрос, а часто просто влечет за собой нарушение законодательства. Слишком высокие цены на сигареты приводят к росту нелегального рынка. И так далее. Поэтому мы исходим из того, что регулирование должно быть пропорционально риску, который сопряжен с потреблением того или иного продукта.

Мы видим будущее за инновационными бездымными продуктами, поэтому наша компания хочет полностью поменять парадигму бизнеса и в перспективе отказаться от производства традиционных сигарет. Более 7 миллионов совершеннолетних курильщиков в мире перешли на использование нашей системы нагревания табака, отказавшись от сигарет, как самой вредной для здоровья формы потребления никотина.

Мы всегда исходили из очень осознанного и последовательного ведения бизнеса в Российской Федерации. За все время нашего присутствия в стране, мы инвестировали более 2 млрд. долларов США. Подтверждая уверенность в экономическом потенциале России, было принято решение локализовать производство инновационной продукции именно на наших производственных мощностях в Ленинградской области. С 2017 года в локализацию производства нашего инновационного продукта с пониженным риском уже инвестировано более 10 млрд. рублей.

Теперь нам важно понять, какие правила игры будут созданы государством в этом сегменте рынка и какое будет регулирование. Если оно будет учитывать снижение риска благодаря этим продуктам и дифференцировать их от традиционных сигарет, полагаю, что мы сможем удвоить размер наших инвестиций в экспорт-ориентированное производство в Российской Федерации.