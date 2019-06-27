"Ирочку люблю, но в ЗАГС не собираюсь": Сосо Павлиашвили рассказал, почему не женится на матери своих детей

29 июня один из последних романтиков эстрады, "рыцарь гор", как его называют поклонники, отметит юбилей. "Комсомольская правда" дозвонилась Сосо Павлиашвили с поздравлениями.

"20 ЛЕТ С НЕЙ ПРОЛЕТЕЛИ КАК СЕКУНДА"

- А вы, конечно, звоните по поводу Грузии? - сразу насторожился артист.

- А вот и нет, хотели вас с наступающим днем рождения поздравить.

- Ну надо же! Дай бог вам здоровья - вы первые за последние несколько дней, кто об этом не спрашивает. И не надо! Я сейчас в Турции, на берегу моря, мне так хорошо…

- А почему не в России день рожденья отмечаете?

- Здесь у друга своя гостиница — очень удобно. Из Грузии родственники не могут приехать в Россию. Из Харькова родня прилетела — мы на Украину приехать не можем. Соберется человек 25, мои родители уже здесь. Пышный праздник, как пять лет назад, не хотел собирать. Главное, что близкие рядом.

- Если забыть про паспорт, на сколько себя ощущаете?

- Недавно за три дня у меня было пять перелетов — Ереван, Бишкек, все через Москву, плюс 600 км дорог. Вот тогда я себя ощущал куском мяса. Но потом отошел — бассейн, спорт, выступления… И снова почувствовал себя на 35. Хотя умом я хочу быть еще старше своего возраста, еще мудрее.

- Ну у вас молодая супруга (гражданской жене певца Ирине Патлах 38 лет. - Ред), надо соответствовать.

- Моя Ирочка выглядит как 18-летняя девочка. А знаете, в чем секрет? Если человек себя уважает, он себя никогда не запустит. Нельзя отставать от жизни, иначе кому ты будешь нужен? Все, к чему прикасается Ира, становится прекрасным. В нашем загородном доме она полноправная хозяйка, цветы разводит в саду, следит за порядком. Я ничего не делаю, только семью обеспечиваю. А какие стихи она пишет, правда, редко... Что и говорить, я счастливый человек!

Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вы так ей восхищаетесь, 20 лет вместе. А жениться-то собираетесь?

- Ира не рвется в ЗАГС, ей и так хорошо. Но обвенчаться надо обязательно, и как нибудь мы это сделаем. Ира — божий дар, главный после моих родителей. Эти 20 с лишним лет пролетели как секунда. У нас до сих пор любовь и страсть! До нее у меня была совсем другая жизнь. Боль, страдания, потери, немыслимые преграды. Встретил ее, и все изменилось. И именно тогда бог во сне дал мне песню «Помолимся за родителей».

"ХАЙПУЮТ И МОЛЯТСЯ, МОЛЯТСЯ И ХАЙПУЮТ"

- Про отставание от жизни — эстраду сейчас колбасит, старая гвардия ринулась с телеэкранов в Ютуб. Последний клип Киркорова «Стеснение пропало» видели? Поп-король-то голый! А вы как насчет хайпа?

- Я служу не хайпу, а музыке. Они делают такие вещи, а потом идут молятся, у них есть свои духовники — я это знаю просто. Выходят из церкви — опять хайпуют — опять молятся. Пусть так, не вижу ничего плохого, народу нравится.

- А что дочки ваши слушают?

- Тяжелый рок! Старшей Лизе скоро 15, я вы это время тоже любил потяжелее, да еще и на бас-гитаре играл, рвал сцену просто.

Сосо Павлиашвили с супругой Ириной Патлах и дочерьми.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Возраст у дочери непростой, наверняка женихи пошли. Вы строгий папа — ухажеров строите?

- Она красавица, породистая девочка, но мальчиками пока не интересуется. У нас абсолютное доверие с дочками, Ирочке она как младшая сестра. А появится ухажер — я с ним встречусь один на один...

- Звучит грозно! Наверно, вопросами будете терзать «любишь — не любишь, поматросишь — и бросишь»?

- Допросов устраивать не буду, послушаю, что он сам мне скажет.

- А если окажется донжуан, можете кулаком по столу стукнуть — «чтоб ноги его в этом доме не было»!

- Нет. Как вас зовут? Алена? Аленочка, знали бы вы, какой я был донжуан… Такое даже за несколько поколений не повторить! Так что донжуаны меня абсолютно не пугают. Но он должен мне честно сказать, как он относится к моей дочке. И мы оба должны делать Лизу счастливой. А если будет хороший парень, он для меня будет на первом месте, а она уже не втором. Потому что он, как настоящий мужчина, должен (не дай бог, конечно!) умереть за нее, также как я за свою Иру.

- А какой вы были донжуан, прямо интересно стало… Красиво ухаживали?

- Да если б я делал плохо женщинам, разве они доверились бы мне? Я их никогда не обманывал, ничего не обещал. Но я джентельмен, и не могу про себя и про своих дам такие вещи рассказывать. Молва пойдет, а они мне доверяют...

- Ваша младшая дочка поет — хотели бы для нее карьеры в шоу-бизнесе?

- Да чем угодно пусть занимается, лишь бы по душе. Позавчера отдыхали на пляже — дети бегают, орут, радуются. И она развернулась, а на плече надпись на грузинском языке, как татуировка: «Птицы летят, потому что верят».

Я говорю: «Какие красивые слова, откуда?». Оказалось, Сандра сама придумала, перевела, а племянница ей написала. И это 11-летний ребенок! Я сказал, что с такими словами теперь напишу песню.

- Вы счастливый человек, а чего вам не хватает? Что могли бы себе пожелать?

- Хочу построить церковь, музыку дальше писать, детей своих поставить на ноги… И чтобы люди перестали друг друга смотреть, как на врагов, и повернулись к богу. Тогда я буду спокоен, что мои дети живут в безопасном месте. Но пока политики только на словах за мир, а сами мутят-крутят, сталкивают нас лбами и проливают кровь. Всем нам пора стать мудрее.