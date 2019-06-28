«Обвинения не имеют отношение к реальности»: Письмо пилота «Аэрофлота» назвали попыткой опорочить компанию для собственной выгоды

Пилот «Аэрофлота» Виталий Алексеев на этой неделе выступил с открытым письмом к руководству компании. Командир воздушного судна (КВС) пожаловался на «невыносимые условия труда». Если коротко, по словам Алексеева, он несколько раз пытался получить у руководства 14-дневный отпуск, на который имеет право как многодетный отец, но ему отказали. А еще пилота якобы частично лишили доплат из-за того, что он залил в бак больше топлива, чем требовалось. Кроме того, у него стало меньше полетных часов, из-за чего существенно снизилась зарплата.

Правда, при детальном разборе самых эмоциональных моментов выясняется, что пилот, мягко говоря, во многом лукавит. «Известиям» историю возникновения письма КВС Алексеева прокомментировал источник в летном отряде ВС А320 (к слову, это сегодня это самый большой летный отряд компании, - Авт.) «Аэрофлота». Источник рассказывает, что с помощью пиар-манипуляций летчик Виталий Алексеев просто пытается решить некие свои личные проблемы.

Оказалось, командир воздушного судна планирует устроиться в одну из зарубежных компаний. Именно поэтому ему так экстренно и понадобился отпуск. И это при том, что Росавиация пока еще его летное свидетельство не подтвердила. Но вот так сразу, по первому требованию, авиакомпания отпустить опытного пилота не может.

«Согласно внутреннему распорядку, КВС работают в соответствии с планом-графиком полетов, который согласуется и подписывается КВС за два месяца до его вступления в силу, - цитируют «Известия» источника в летном отряде. - Внесения изменений в данный документ невозможны с учетом распределения объемов работ на всех КВС и пилотов. В соответствии с уже согласованным графиком следующий отпуск сроком 14 дней Виталий Алексеев запланировал на август. В результате он использует все 72 отпускных дня, положенных пилотам в соответствии с условиями работы КВС в «Аэрофлоте».

Пилот пишет, что много раз просил дать ему отпуск в 14 дней, на который он имеет право как многодетный отец. Однако начальники отказывали, объясняя, что Алексеев должен был запланировать отпуск в начале года. Однако положенный ему отпуск по случаю рождения третьего ребенка все-таки предоставляли. И именно на тот срок, на который просил Алексеев.

«В связи с рождением третьего ребенка Виталию Алексееву был предоставлен трехдневный оплачиваемый отпуск, о чем работник сам указал в поданном заявлении», - подтвердил источник.

Громкие слова пилота о частичном сокращении зарплаты за «перегруз» в топливном баке, тоже не совсем правда. Из письма Алексеева складывается впечатление, что за этот проступок ему навсегда срезали часть доходов. Оказалось, что речь идет лишь о разовых мерах. И не без причин. В декабре 2018 года КВС действительно перезаправил самолет на лишние 800 кг топлива. И не оформил как полагается документы, что является грубейшим нарушением. Именно из-за этого он не дополучил надбавку в 35 тысяч рублей. Это было только один раз. Так что никаких системных наказаний никто к Алексееву не применял.

«Обвинения командира воздушного судна в адрес «Аэрофлота» в травле работников авиакомпании не имеет никого отношения к реальности, - уверен источник. - Цель таких писем опорочить репутацию авиакомпании в глазах общественности. Преследуя собственную выгоду».