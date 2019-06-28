Муж Лизы Боярской перекрасился в блондина и стал копией Брэда Питта

Елизавета Боярская отправилась на гастроли в Англию: 33-летняя актриса вместе с труппой Малого Драматического театра представит в Лондоне спектакль «Три сестры» по пьесе Чехова. Компанию Лизе в поездке составил ее муж Максим Матвеев, решивший поддержать жену на ответственных гастролях.

В Инстаграме Лиза опубликовала снимок с мужем, сделанный во время прогулки по улицам Лондона.

- Бродилки по Лондону. Мое надежное плечо, - подписала Боярская фото, на котором она позирует, нежно положив голову на плечо Максима.

Внимание поклонников, впрочем, приковали вовсе не красоты столицы Туманного Альбиона, а то, как изменился Матвеев. 36-летний актер осветлил волосы и стал выглядеть точь-в-точь как его голливудский коллега Брэд Питт. О чем фолловеры немедленно сообщили в комментариях.

«Я подумала, что это Брэд Питт», «Прямо глаза потёрла. Подумала, что Брэд и Анджелина снова вместе», «Одно лицо с Питтом! Да и Лиза на Джоли похожа», - пишут поклонники звездной пары.

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Максиму часто приходится меняться – такова специфика работы актера. Наверняка осветлить волосы ему понадобилось для новой роли. Матвеев несколько месяцев отращивал шевелюру – до этого он ходил с очень короткой стрижкой. А теперь высветлил пряди и стал копией заокеанской звезды.

Еще больше Максим изменился год назад, когда радикально похудел – и это преображение с ним произошло опять же ради роли в театре. Постановка «Кинастон» стала для Матвеева поистине судьбоносной: артист сбросил почти 20 килограммов. В спектакле Максим играет актера шекспировского театра, исполняющего на сцене женские роли.

- Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости, - рассказывал он.

Теперь Максим выглядит точь-в-точь как Брэд Питт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артист начал сбрасывать вес – и втянулся. Ему очень понравились новые правила питания: есть дробно, небольшими порциями и только здоровую еду. Супруг Лизы Боярской полностью отказался от мяса и ест только рыбу. Во время рабочего дня Максим пользуется услугами фирм здорового питания, у которых он заказывает себе обед – в основном это салат, орешки и прочая легкая и низкокалорийная пища. Кроме того, актер всерьез увлекся йогой. И, наконец, Максим постоянно тренируется в фитнес-зале на силовых тренажерах: тягает железо и качает мышцы.

- Я стал шустрее, выносливее, и здоровее, конечно... Впереди новые цели! Во всём! Всем удачи и легкости! – рассказывал он в Инстаграме.