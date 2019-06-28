«Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»: Настасья Самбурская показала, как нужно сниматься в откровенном купальнике

Настасья Самбурская продолжает радовать поклонников в Инстаграме отпускными снимками: актриса отдыхает в Таиланде на острове Самуи. Банальные пляжные карточки – это не для нее: артистка славится острым язычком и всегда придумывает к своим фотографиям в соцсетях остроумные подписи. Там, где другие пишут просто «ой как я хорошо загорела», Настя изобретает что-то небанальное. Вот и снимок в алом купальнике актриса подписала так, что фотография тут же набрала массу «лайков».

Самбурская сфотографировалась в красном купальном костюме с глубоким декольте. А чтобы ее ноги казались бесконечными, актриса надела босоножки на убийственно высоких «шпильках». Позируя, Настя приняла позу «пантера готовится к прыжку»: спина изогнута, бедро эффектно развернуто на камеру, руки отбрасывают волосы назад. Так любит сниматься добрая половина звезд Инстаграма – что не преминула высмеять Самбурская.

- Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали, часики-то тикают, - написала актриса. И тут же предупредила: «Вы не подумайте, я это не серьёзно».

samburskaya Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали, часики-то тикают

Комментарии типа «фотка – огонь» вдохновили актрису снять еще и соблазнительное видео. Настасья решила спародировать еще одну известную обладательницу алого купальника – Памелу Андерсон, снявшуюся в нем в сериале «Спасатели Малибу». В видео Настасья бежит точь-в-точь как Памела, при этом ее грудь в замедленной съемке эффектно колышется в вырезе купальника.

- Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты алкоголик. Я всё сама выпью, - сообщила Настя.

samburskaya Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты алкоголик. Я всё сама выпью

«Вечно бы смотрел на это», «Как же это красиво», «Памела сейчас тебе люто завидует», - сообщила в комментариях мужская часть подписчиков странички актрисы.

Про «тебе 32, а замуж еще не позвали» Самбурская действительно не лукавит: судя по снимкам в Инстаграме, в Таиланде звезда экрана отдыхает сугубо в девичьей компании. Вместе с подругами Настасья купается в бассейне, загорает и делает веселые селфи.

samburskaya One love! Ван бровь! Три грации и я, страшная, крупная подруга)))

- Три грации и я, страшная, крупная подруга, - подписала актриса групповой снимок с приятельницами у бассейна. - Давайте к нам, мы все мокренькие. Русских мало, пофотографироваться не с кем, и даже пузо можно спокойно развесить.