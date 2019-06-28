Равнение на СЗАО «СКВО»

Приближается середина лета - начало уборочной кампании. Сельские труженики обычно осторожно делают прогнозы на урожай. Тем не менее, цифры по Ростовской области уже озвучены: в этом году здесь планируется собрать 124,7 млн тонн зерна (на 10,4 млн тонн больше, чем в 2018 году).

В ближайшее время донские сельхозпроизводители планируют приступить к массовой уборке. Среди них одно из самых передовых хозяйств области, основанное в 1920 году, - СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе. За последние два с лишним десятка лет оно неизменно показывает динамичное развитие и высокую производительность как по части растениеводства, так и в животноводстве.

В этом году в Ростовской области планируется собрать 124,7 млн тонн зерна. Фото: СЗАО «СКВО»

А заложены были основы его процветания грамотным подходом легендарного руководителя Владимира Касьяненко, с 1989 года возглавлявшего хозяйство. Именно он вывел предприятие на ведущие позиции не только в регионе, но и в целом по стране, реализовав множество смелых идей. Долгие годы здесь развивалось растениеводство, с начала 2000-х годов стали появляться другие направления: молочное скотоводство, свиноводство, семеноводство.

Молодо - не зелено

Владимира Михайловича не стало четыре года назад, но, к счастью, его дело живет и процветает. Храня память и уважение об этом человеке, люди доверили управление предприятием его дочери: в октябре 2015 года на должность генерального директора собранием акционеров избрана Анна Владимировна Касьяненко. Это решение было осознанное и, как показало время, полностью себя оправдало. Не только сохранить, но и приумножить сделанное отцом - такую цель поставил перед собой молодой руководитель и неизменно ей следует.

Анна Владимировна Касьяненко, генеральный директор СЗАО «СКВО». Фото: СЗАО «СКВО»

Несложно представить, насколько трепетно и волнительно было девушке принимать на себя ответственность за работу не только самого предприятия - любимого детища отца, а в первую очередь за судьбы людей, которые трудятся в коллективе. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Справиться с задачей помогла унаследованная от отца решимость, экономическое образование и опыт работы.

Школу Анна закончила экстерном (что по силам не каждому ученику!) и уже в 15 лет поступила на экономический факультет Южного федерального университета. Обучаясь на кафедре мировой экономики, работала в ведущих профильных компаниях с мировым именем - «Бизон» и «Юг Руси». После получения в 2011 году красного диплома она продолжила заниматься образованием и в настоящее время обучается в аспирантуре, успешно внедряя смелые научные идеи в повседневную деятельность предприятия. Так же, как это когда-то делал ее отец.

Не хлебом единым жив человек

Сегодня 28-летняя Анна Касьяненко - один из самых молодых руководителей сельхозпредприятий в Ростовской области. Поучиться к ней успешно вести хозяйство приезжают коллеги даже из других регионов. Основные виды деятельности СЗАО «СКВО» - выращивание сельхозкультур (пшеница, ячмень, горох, лен, кукуруза и подсолнечник), разведение свиней и содержание молочного стада крупного рогатого скота (мясо и молоко реализуется крупным перерабатывающим предприятиям Ростовской области и Краснодарского края).

За последние три года реализованы проекты по расширению материально-технической базы предприятия. Фото: СЗАО «СКВО»

Такое разделение называется «диверсификация» и приносит прекрасные плоды. Благодаря равномерному развитию трех направлений деятельности предприятие круглый год дает работу, жилье и возможность кормить семьи жителям пяти населенных пунктов. В штате трудятся около 500 человек, немало среди них семейных династий. Все эти люди с уверенностью смотрят в будущее и поддерживают своего руководителя. Вместе они уже многое сделали, в том числе воплотили в жизнь те проекты, которые не успел реализовать Владимир Касьяненко.

На старой технике далеко не уедешь, поэтому нынешнее руководство уделяет большое внимание совершенствованию производства. Стратегия повышения эффективности при сохранении качества продукции потребовала провести модернизацию по всем направлениям деятельности. Сумма вложенных на эти цели инвестиций составила около 1,5 млрд рублей. В настоящее время СЗАО «СКВО» является полностью автономным в финансовом плане. Сохраняя традиции, заложенные еще в начале трудового пути хозяйства, коллектив старается работать, используя собственные силы и средства, не испытывая потребности в привлечении сторонних инвесторов.

Быстрее, выше, сильнее

За последние три года реализованы проекты по расширению материально-технической базы предприятия. В частности, значительно увеличен и почти полностью обновлен парк сельхозтехники, приумножено племенное поголовье, модернизированы производственные мощности, установлено самое современное оборудование. Изменения коснулись лаборатории и складских мощностей (закуплены новые анализаторы зерна, полностью переоборудованы два имеющихся элеватора).

Все это позволило предприятию повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках, выстроить грамотную логистику, свести к минимуму риски и неэффективные затраты. Благодаря мощной современной технике СЗАО «СКВО» проводит уборку в рекордные сроки, сохраняя свои позиции по валовому сбору и урожайности, стабильно находясь в пятерке лидеров Зерноградского района. При этом качество продукции остается традиционно высоким: более половины валового сбора пшеницы относится к 3-му классу. Золото донских полей - именно таких слов достойно зерно, которое дает это хозяйство. Молоко также производится высшего сорта.

Как и во всем донском крае, традиционной культурой, возделываемой на полях СЗАО «СКВО», является озимая пшеница. Хозяйство поддерживает элитное семеноводство Ростовской области. Для выращивания применяется посевной материал как собственной заготовки, так и элитные сорта пшеницы сторонних производителей. Предприятие является крупным экспортером сельхозпродукции. Практически весь выращиваемый объем озимой пшеницы, не считая зерна для собственных нужд, отгружается на экспорт либо реализуется крупным компаниям-экспортерам.

В приоритете - развитие животноводства

Насколько непросто работать сельхозпредприятиям в нынешних экономических условиях, знают даже те, кто далек от проблем села. Однако грамотного руководителя сложности не пугают, а только подстегивают находить верные решения. Сегодня СЗАО «СКВО» не прекращает работу над совершенствованием производства и повышением качества продукции. По прогнозам на 2019 год валовый сбор озимой пшеницы достигнет 45,5 тысячи тонн, а показатели отгрузки молока составят 11,4 тонны.

Планируется выход на имеющуюся максимальную мощность в 2000 голов и больше. Фото: СЗАО «СКВО»

Стратегические задачи хозяйства - развитие животноводства. Несмотря на то, что молочное и мясное направления сельского хозяйства в России до сих пор находятся на стадии развития и являются достаточно рискованными, СЗАО «СКВО» активно ими занимается и добивается значительного роста.

С 2015 года поголовье молочного направления выросло вдвое, причем дойное стадо увеличилось втрое. Это позволило хозяйству нарастить надои молока до 35 тонн в сутки в настоящее время против 11 тонн четырьмя годами ранее. Планируется выход на имеющуюся максимальную мощность в 2000 голов и больше. Также постоянно происходит наблюдение и создание условий для повышения надоев с каждой буренки. Идет работа над улучшением качественных показателей молока (жирность, питательность, органолептические свойства). В планах - проведение модернизации молочного комплекса до уровня ведущих европейских производителей, включающей в себя реконструкцию корпусов размещения стада, доильного зала, телятников и многое другое.

Мясное направление также выросло и практически достигло своих пиковых значений по имеющимся мощностям. Фото: СЗАО «СКВО»

Мясное направление также выросло и практически достигло своих пиковых значений по имеющимся мощностям. В настоящий момент на разведении и откорме находится порядка 15 тысяч животных. С учетом того, что свинокомплекс уже достиг проектной мощности, хозяйство в ближайшем будущем планирует его расширение путем строительства новых корпусов для размещения поголовья. Безусловно, они будут созданы по наивысшим стандартам животноводства.

Хозяйство стремится и имеет все шансы стать если не самым лучшим товаропроизводителем Ростовской области, то одним из первых. Фото: СЗАО «СКВО»

Может показаться амбициозным, но хозяйство стремится и имеет все шансы стать если не самым лучшим товаропроизводителем Ростовской области, то одним из первых. И дело не только в улучшении внутренних показателей предприятия, но в конечном счете в том, чтобы давать высококачественную продукцию, которая кормит всю нашу страну.