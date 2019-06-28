Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский во время рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 июня рассказал об итогах работы компании в 2018 году и задачах, которые стоят перед ней сейчас. «Россети» сегодня — крупнейший электросетевой холдинг мира: в компании работают более 200 тысяч человек, они обслуживают 2,35 миллиона километров линий электросетей. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, «Россети» отвечают за энергетическую безопасность всей страны. Единая энергосистема обеспечивает бесперебойную подачу электричества во всех уголках России — от Калининграда до Владивостока.

- В 2018 году мы завершили БРЭЛЛ – кольцо, которое связывает северо-западную и центральную энергосистемы страны в обход стран Балтии. Полная энергонезависимость обеспечена, в случае необходимости мы готовы к независимой работе энергосистемы, - рассказал Павел Ливинский. - Якутскую энергосистему мы присоединили к единой национальной сети. Большое количество инвестиционных проектов, такие как подстанция «Порт» на юге России и другие объекты, связаны с обеспечением надёжности. В текущем году мы проводили мероприятия по обеспечению надёжности энергетики Северного Кавказа, кубанской энергосистемы. В полном объёме завершены работы по калининградской энергосистеме. И другие стройки, большая их часть сосредоточена в Сибири, на Дальнем Востоке, будут закончены в срок.

Сейчас «Россети» активно готовятся к будущему зимнему сезону: сотрудникам компании предстоит отремонтировать 170 тысяч километров линий электропередач, почти 8 тысяч трансформаторов и 40 тысяч трансформаторных подстанций по всей стране. По словам Павла Ливинского, одна из главных проблем холдинга — большой износ основных фондов: 76% активов превысили нормативный срок службы. В связи с этим глава «Россетей» попросил председателя Правительства Дмитрия Медведева ускорить прохождение нормативных инициатив о тарифном регулировании.

- Для нас они жизненно важны еще тем, что мы без увеличения конечного тарифа для потребителя можем остановить нарастающий износ основных фондов, - отметил Павел Ливинский. - Наша задача – показывать инвестиционному сообществу нашу работу по повышению эффективности, производственных показателей, при этом жёстко следовать социальной ответственности в части тарифной политики, в части работы по доступности и надёжности сетевой инфраструктуры.

- Нужно этим заниматься, безусловно. Я дам поручение, чтобы побыстрее все документы выпустили и нормативные акты, которые подготовлены, были представлены на подписание, - пообещал Дмитрий Медведев. - А там, где это касается законодательных инициатив, о которых мы договаривались в прошлом году, – естественно, тоже чтобы они поскорее были исполнены.

В компании "Россети" работают более 200 тысяч человек, они обслуживают 2,35 млн км линий электросетей. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "РОссети".

В беседе с председателем Правительства Павел Ливинский сообщил, что компания в прошлом году добилась рекордных финансовых показателей. По итогам 2018 года выручка «Россетей» превысила 1 триллион рублей.

- Прибыль по результатам 2018 года составила 125 млрд рублей – тоже для нас рекордная величина, - отметил Павел Ливинский. - И по итогам I квартала 2019 года она на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Один из главных приоритетов компании — цифровизация сетевого хозяйства. «Россети» активно внедряют современные подходы в работе, в том числе инновационные технологии. В декабре 2018 года совет директоров компании принял концепцию «Цифровая трансформация 2030», которая реализуется на дочерних предприятиях холдинга по всей стране. Цифровизация поможет сократить потери электроэнергии, повысит надежность и доступность электроснабжения. Разрабатываются и новые, удобные для потребителей сервисы.

- Закон об интеллектуальном учёте был принят в конце 2018 года. Для нас это очень серьёзный шаг в рамках концепции цифровой трансформации, - подчеркнул глава «Россетей». - Это, конечно, новый уровень систем учёта передачи электроэнергии и взаимоотношений с конечными потребителями, возможность дать им новые сервисы, включая мобильные приложения.