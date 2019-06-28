Главный онколог Минздрава объявил о старте российско-японского проекта по борьбе против рака

Япония один из признанных во всем мире лидеров по борьбе с онкологическими заболеваниями. Одно из ведущих направлений там - ядерная медицина. Наша страна сейчас тоже уделяет максимальное внимание развитию этой передовой области лечения рака. 27 июня в рамках встречи лидеров «Большой двадцатки» подписан первый договор между российскими и японскими онкологами по взаимодействию в области ядерной медицины, сообщили «КП» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра радиологии, который возглавляет главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Договор предусматривает совместные исследования по радиотерапии ионами углерода, нейтрон-захватной терапии, преодолению лучевой резистентности опухолевых клеток, искусственному интеллекту в области медицины.

- В апреле 2019 года во время визита японских коллег в Москву был дан старт стратегически важному проекту по созданию на базе российского Центра радиологии международной телепатологической платформы. Она будет основана на уникальном опыте специалистов двух стран и оборудована техникой нового поколения ведущих японских производителей, - рассказал главный онколог Минздрава.

Соглашение о сотрудничестве подписали академик Андрей Каприн и президент Международного онкологического института (город Осака) Нарияки Мацура.

СПРАВКА «КП»

Как ядерная медицина помогает в борьбе против рака

- Онкорадиотерапия - важнейшее направление в борьбе против рака, - пояснил «КП» академик Каприн. - Это разновидность ядерной медицины, которая использует ионизирующее излучение для высокоточной диагностики и лечения онкологических заболеваний. Лучевая терапия позволяет успешно лечить, сокращая использование агрессивной химиотерапии с тяжелыми побочными эффектами. В ряде случаев удается помогать так называемым неоперабельным пациентам. Например, к нам попал больной в тяжелом состоянии с раком кишечника IV стадии (заболеваемость этим видом рака сейчас растет во всем мире и в России в том числе. - Ред.). Были метастазы в печень, а после курса химиотерапии развился цирроз. Хирургическая операция была противопоказана из-за высокого риска гибели пациента. И мы применили новый метод - сеанс высокомощностной брахитерапии радиоактивным источником на основе Иттрия-90. Суть метода: в сосуды, питающие опухоль, вводятся специальные микросферы, содержащие радиофармпрепарат, по которым он попадает точно в цель - раковые клетки. Пациент хорошо перенес лечение, вскоре после операции смог двигаться, самостоятельно питаться.