2019-06-29T10:35:49+03:00
В мире

В Германии за «осквернение флага и гимна ЕС» хотят давать до трёх лет тюрьмы

Такой закон готовится принять парламент Саксонии накануне региональных выборов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Осквернение флагов отныне - преступление. Следить будут зорко, карать - нещадно.Осквернение флагов отныне - преступление. Следить будут зорко, карать - нещадно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Региональный парламент Саксонии (одна из федеральных земель ФРГ) готовится рассмотреть закон, устанавливающий «за осквернение флага ЕС» до трёх лет тюрьмы. Такое наказание предусматривается, если синее полотнище с дюжиной жёлтых звёзд попытаются «удалить, уничтожить, повредить, сделать непригодным для использования или нераспознаваемым».

Но если с последними пунктами всё понятно, то первый — «удаление флага» — вызывает вопросы. Загулял, допустим, кто-нибудь на Октоберфесте, спьяну снял с городской ратуши заветное полотнище — и здравствуй, аллес капут?

Также законопроект предусматривает наказание за «глумление над гимном Евросоюза». Таковым с 1972 года является «Ода к радости» Бетховена, исполняется обычно без слов. И вновь вопросы: замиксовал какой-нибудь музыкант вольную переделку общеевропейского гимна — это считается надругательством или нет?

У внезапной активности саксонских законодателей есть и конспирологическое объяснение. На 1 сентября в этой восточногерманской земле назначены региональные выборы, где высоки шансы движения «Альтернатива для Германия» если не на победу, то на очень существенный результат. Однако эта партия выступает за отмену антироссийских санкций и «разукрупнение ЕС». И часто использует флаги Евросоюза в своей визуальной агитации (естественно, со знаком «минус»).

Поэтому нельзя исключать, что нынешний состав парламента, где большинство принадлежит «блоку Меркель», и хочет таким образом «поставить антивирус».

В любом случае, наказание за глумление над флагами (только не наднациональными, как в данном случае, а своими) действует во многих странах мира. Так, в России статья 348 Уголовного кодекса «надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом РФ» предусматривает наказание от 3 до 12 месяцев за решёткой, либо принудительные работы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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