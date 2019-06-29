В Германии за «осквернение флага и гимна ЕС» хотят давать до трёх лет тюрьмы
Региональный парламент Саксонии (одна из федеральных земель ФРГ) готовится рассмотреть закон, устанавливающий «за осквернение флага ЕС» до трёх лет тюрьмы. Такое наказание предусматривается, если синее полотнище с дюжиной жёлтых звёзд попытаются «удалить, уничтожить, повредить, сделать непригодным для использования или нераспознаваемым».
Но если с последними пунктами всё понятно, то первый — «удаление флага» — вызывает вопросы. Загулял, допустим, кто-нибудь на Октоберфесте, спьяну снял с городской ратуши заветное полотнище — и здравствуй, аллес капут?
Также законопроект предусматривает наказание за «глумление над гимном Евросоюза». Таковым с 1972 года является «Ода к радости» Бетховена, исполняется обычно без слов. И вновь вопросы: замиксовал какой-нибудь музыкант вольную переделку общеевропейского гимна — это считается надругательством или нет?
У внезапной активности саксонских законодателей есть и конспирологическое объяснение. На 1 сентября в этой восточногерманской земле назначены региональные выборы, где высоки шансы движения «Альтернатива для Германия» если не на победу, то на очень существенный результат. Однако эта партия выступает за отмену антироссийских санкций и «разукрупнение ЕС». И часто использует флаги Евросоюза в своей визуальной агитации (естественно, со знаком «минус»).
Поэтому нельзя исключать, что нынешний состав парламента, где большинство принадлежит «блоку Меркель», и хочет таким образом «поставить антивирус».
В любом случае, наказание за глумление над флагами (только не наднациональными, как в данном случае, а своими) действует во многих странах мира. Так, в России статья 348 Уголовного кодекса «надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом РФ» предусматривает наказание от 3 до 12 месяцев за решёткой, либо принудительные работы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU