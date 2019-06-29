Елизавета Туктамышева выложила яркое фото в купальнике с пляжа с подругами-фигуристками

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после окончания большого шоу-тура в Японии, где она принимала участие, начала активную подготовку к новому сезону. Для прогона своей новой программы она отправилась в США. Там, во Флориде, проходят сборы группы Алексея Мишина. А Туктамышева уже представила в соцсетях постановщика новой программы к сезону - канадку Шен-Ли Бурн.

А вот сама же Лиза в перерыве между тренировками и прокатами успевает и отдохнуть. В своем "Твиттере" она запостила фотографию с пляжа, где она и ее подруги-фигуристки - в купальниках. Снимок выдался очень огненным и с восторгом был встречен поклонниками. В кадре помимо Елизаветы - Софья Самодурова, Мария Передерова и Анастасия Гулякова.

Елизавета Туктамышева со своими подружками на пляже в США.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что Елизавета Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года. Весной 2019 года она стала третьей на командном чемпионате мира 2019.

В будущем сезоне Туктамышева выступит, она уже официально получила назначения, на два этапа серии Гран-При - в США и Китай. В прошлом сезоне Елизавета стала третьей в финале Гран-При и выиграла этап в Канаде, опередив Евгению Медведеву.