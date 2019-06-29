От арабского шейха сбежала жена с двумя детьми и 40 миллионами долларов

Как правило, большинство беженцев в ФРГ — мутные личности, выдающие себя за «жертв войны на Ближнем Востоке». Но не в этот раз. Как сообщила английская газета Sun, жена арабского шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума сбежала от него в Германию.

45-летняя леди Гайя почти на 25 лет моложе сиятельного мужа, который занимает пост вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов и владеет состоянием в $9 млрд. Неудивительно, что беглянка смогла прихватить с собой порядка $40 миллионов в ювелирных изделиях и ценных бумагах.

Первоначально она хотела удрать в Великобританию, куда вместе с мужем каждый год ездила на скачки — одно из главных великосветских событий на Островах. Но потом леди Гайя решила, что королевство может выдать её назад в Эмираты по запросу мужа (в отличие от многочисленных экономических преступников из России, которые, не боясь экстрадиции, свободно получают убежище на берегах Темзы, о чём «КП» не раз писала).

Поэтому женщина вместе с фамильными драгоценностями предпочла бежать другую страну — Германию. Сообщается, что там она уже подала на развод и на получение статуса беженца. Вместе с собой леди Гайя взяла и детей: 7-летнего Зайеда и 11-летнюю Аль-Джалилу. Шейх Мохаммед, естественно, попытался вернуть всех троих — но Берлин предсказуемо отказался, вызвав нешуточный дипломатический скандал между ФРГ и ОАЭ.

Что стало причиной катастрофы любовной лодки — не сообщается. Возможно, климат в семье. В прошлом году дочь шейха от другой жены, принцесса Латифа, тоже попыталась бежать, но была насильно возвращена домой. С тех пор её никто не видел на людях, что с 33-летней девушкой — не известно.