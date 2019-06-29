«Преступление и наказание» читайте, чтобы помучиться, а «Война и мир» - адронный коллайдер литературы

Разослал будущим десятиклассникам список тем и спойлеры книг на следующий год (приписал в письме, что первый откликнувшийся получит конфетку; откликнулись через минуту 7 человек из 42; конфетка - двигатель прогресса).

1. Как играть на флейте-позвоночнике/струнах человеческого сердца?

У. Шекспир «Гамлет» + М. Лермонтов «Герой нашего времени» (сентябрь)

2. Как жить в мире абсурда?

Н.Гоголь «Мертвые души» + литература абсурда (Кафка «Превращение», рассказы Кортасара, Булгаков «Дьяволиада», поэзия обэриутов) (октябрь)

3. Кто сильнее – мужчины или женщины?

А.Островский «Гроза», «Бесприданница» + трагедия Софокла «Антигона» + повесть Н.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» (ноябрь)

4. А если хочется быть дауншифтером?

И. Гончаров «Обломов» + просмотр фильма Н.Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова (летом можно почитать «Обыкновенную историю») (декабрь)

5. Как заработать миллион на стихах?

Н. Некрасов vs А. Фет; Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» (январь)

6. А как насчет побунтовать против всего и всех?

И.Тургенев «Отцы и дети» (февраль)

7. Ну имейте же совесть!

Ф. Достоевский «Преступление и наказание» (летом можно для себя прочесть «Идиота» (март-апрель)

8. Адронный коллайдер русской литературы

Л. Толстой «Война и мир» (апрель-июнь)

А теперь спойлеры.

«Герой нашего времени» - пять историй, закрученных вокруг одного героя, без пяти минут сверхчеловека, который всех вампирит и сам от этого страдает; почти везде любовь и смерть; женщины падают к его ногам, мужчины скрежещут зубами от зависти; он научился разбираться в самом себе и нажимать на разные кнопочки внутри других людей. Книга для тех, кто хочет научиться управлять людьми, кто хочет понять, чем при этом заплатит, – и для тех, кто платить не хочет; и не хочет, чтоб управляли им.

«Мертвые души» - похождения финансового афериста, который умеет делать деньги из воздуха примерно 15-ю способами; жизнь бьет его по морде, но он встает, собирает себя в кучку/колобок и катится дальше по российским дорогам, выдумывая новые аферы; кончит плохо, но не в первом томе, который мы будем читать; герой – психолог покруче лермонтовского вампира, если бы они встретились, неизвестно, кто бы победил; в книге делается попытка понять, почему у нас в России все черти как и вместо лиц – рожи, хотя разнообразными талантами нас бог не обделил; влюбиться в книге не в кого, увы, смертей и страстей в лермонтовском смысле нет, все только едят, пьют, спят, храпят и копят деньги – но кто словит кайф от гоголевского языка, тот самый крутой читатель; кто не словит, пеняйте на себя.

«Леди Макбет Мценского уезда» - жуть кошмарная, шекспировские страсти в русской глуши с целой серией диких убийств; вообще у Лескова крутые сюжеты; если понравится, можно читать и другие повести.

«Обыкновенная история» - книга о том, как из хороших мальчиков типа вас получаются скучные дядьки (девочек тоже касается); о том, как теряются идеалы юности и как взросление оборачивается превращением в то, во что вы не хотели бы превращаться никогда; обычно юные читатели бунтуют и орут, что у нас так никогда не будет; но так произойдет со всеми, исключений почти нет (кроме меня); если хотите знать, как попасть в исключение, читайте «Обыкновенную историю»; не хотите читать – превратитесь в скучного, прозаического, рано постаревшего дядьку (фу!)

«Обломов» - роман для тех, кто любит лежать на боку и хочет получить моральное подтверждение своей лежебочной натуре; для тех, кто чувствует в себе наклонности дауншифтера, кто не боится маргинальности и лузерства, кто имеет силу выпасть из жизни на диван – потому что чтобы всё бросить, нужна сила; потому что правда, а зачем вставать; для тех, кому вопрос «зачем жить» важнее вопроса «как жить»; для тех, кто хочет уметь оставаться собой и не гнаться за мнимой успешностью большинства; роман медленный и длинный, для релакса на английский манер – в кресле с рюмкой кофе и булкой с маслом (хотя я же не ем глютен, черт); после прочтения по статистике человек умнеет в 2,64 раза.

«Отцы и дети» - короткий и динамичный роман о мужских межпоколенческих тёрках, о двух несложившихся и двух сложившихся любовях; о великой смерти человека, который доверял только пяти чувствам и презирал шестое, седьмое и восьмое, за что и был наказан матушкой-природой; прочитавшие роман научатся спорить с родителями так, чтобы класть их на обе лопатки (а через некоторое время обнаружить уложенными на лопатки себя).

«Преступление и наказание» - сюжет известен всем: студент убивает топором старушку-процентщицу в первой части романа, а потом пять частей мучается; зачем же тогда его читать? а затем, чтобы помучиться самим; вас гарантированно будет бить озноб и прошибать пот; вам подсунут самые простые на вид и самые страшные вопросы, которые никак не может решить человечество; вот например: почему все хорошие люди не могут убить всех плохих – ведь тогда на земле уничтожится зло? Достоевский, как никто, умеет ставить такие вопросы; не планируйте никаких дел на время чтения романа – вы их не выполните, даже не вспомните о них.

«Идиот» - еще одна мучительная история о том, как сталкиваются на земле (и в сердце человека) добро и зло; лихорадочный, горячий, сбивчивый и одновременно сложно устроенный текст затягивает в себя, как Мальстрём, закручивается в немыслимую спираль; одна сцена, когда демоническая героиня бросает в огонь толстенную пачку денег и заставляет человека, которого она презирает, доставать ее голыми руками (кстати, не скажу, достал он или нет) – одна эта сцена чего стоит, а там этих сцен множество.

«Война и мир» - многолинейная эпопея о жизни людей на огромном историческом фоне; они сталкиваются, как частицы в адронном коллайдере; их так много и так разнообразны их траектории, что есть иллюзия, что тот, кто прочтет роман, поймет все пути и всю тайну жизни; по крайней мере, он будет лучше разбираться в том, как здесь и сейчас, прямо сегодня, складывается и движется история и что может в этом безостановочном движении сделать отдельный человек, то есть он сам.

Островского, Фета и Некрасова летом не читайте, ничего не поймете.