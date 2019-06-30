2019-06-30T12:27:22+03:00
Спорт

Алина Загитова привела фанатов в восторг своим фирменным жестом в Японии

Она сделала "Масару поуз" в японском кимоно [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова - снова в Японии.Алина Загитова - снова в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии подошло к концу очередное ледовое шоу с участием российской фигуристки Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка Пхенчхана приняла участие в постановке Dreams on Ice. Это - уже второй приезд Загитовой в межсезонье в ее любимую страну.

Организаторы шоу на финальном банкете устроили небольшой подарок для фигуристов. Это - настоящие японские кимоно, в которые облачились спортсмены и сделали большую фотосессию. И Загитова сделала свой фирменный жест - "Масару поуз", за который ее обожают в Японии.

История возникновения фирменного жеста Алины Загитовой проста. Год назад она приехала в Японию для участия в шоу и на одном из эфиров зашла тема про ее собаку. Вспомнили, что ее зовут Масару. В переводе с японского - "победа". И тогда ее попросили: "Изобрази жест победы". И Загитова показала его впервые. А затем "жест масару" стал популярен среди тысяч фанатов Алины по всему миру.

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Алина Загитова в Японии
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Теперь, похоже, олимпийская чемпионка сможет окончательно сосредоточиться на подготовке к сезону 2019/2020. В нем она выступит на двух этапах Гран-При. В прошлом же сезона она к 16 годам выиграла, напомним, все возможные титулы в фигурном катании - стала чемпионкой мира, Европы, победительницей финала Гран-При и олимпийской чемпионкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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