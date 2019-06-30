Станет ли Уимблдон-2019 последним для Марии Шараповой
В понедельник в Лондоне стартует 133-й розыгрыш Уимблдонского турнира. Классические белые наряды, клубника со сливками и верность традициям - то, за что любят Уимблдон во всём мире. В 2019-м году есть предпосылки к тому, что турнир получится особенным и в какой-то мере даже поворотным в теннисной истории.
Шарапова уходит на покой
О Марии Шараповой по-прежнему достаточно новостей, но они не связаны с теннисом. Многие уже и забыли, когда знаменитая россиянка последний раз выигрывала на крупном турнире. Шарапова чаще ассоциируется с бизнес-леди, но никак не профессиональной спортсменкой. Неудивительно, что с каждым годом всё больше слухов о завершении карьеры.
Шарапова после мельдониевого скандала даже и близко не подобралась к теннисной элите. В рейтинге WTA россиянка идёт на 80-м месте. В нынешнем сезоне Шарапова проиграла в четвёртом круге Australian Open, а после этого провела всего четыре матча за шесть месяцев и снялась с «Ролан Гаррос». Россиянке в 2020-м исполнится 33 года, у неё стремительно развивается роман с влиятельным британским бизнесменом Александром Гилксом. Помимо этого, Шарапова продолжает инвестировать в свои проекты, и на это тоже нужно время. Достаточно упомянуть конфеты Sugarpova.
Пятнадцать лет назад Шарапова выиграла свой первый Уимблдон. Сейчас она далека от фаворитов - пройти бы несколько кругов. Молодые соперницы перестали бояться некогда одну из лучших теннисисток мира. Не удивимся, если после Уимблдона Шарапова намекнёт на скорое завершение карьеры.
Самые возрастные теннисистки в первой сотне рейтинга WTA:
1. Винус Уильямс (США) - 39 лет (44-е место). 2. Серена Уильямс (США) - 37 лет (11-е место). 3. Кайя Канепи (Эстония) - 34 года (72-е место). 4. Вера Звонарёва (Россия) - 34 года (77-е место). 5. Су-Вей (Тайвань) - 33 года (29-е место).
…10. Мария Шарапова - 32 года (80-е место).
Маррей побрезговал Шараповой
Мария невольно стала участницей первого скандала ещё до турнира. Местная легенда Энди Маррей на предстоящем турнире выступит только в парном разряде и миксте из-за травмы. Британец в социальных сетях запустил поиск напарницы, и многие девушки изъявляли желание с ним сыграть. В шутку подключилась и Мария Шарапова, но россиянка стала единственной, кому сэр Энди жёстко отказал.
«Мы играли с ней вместе ранее, по мне это было не слишком удачно. От своих слов по поводу допинга я не отказываюсь. Повлиял ли случай с мельдонием на мой отказ играть с ней? Допускаю, что да!».
34 кристалла для Серены
Не молодеет и Серена Уильямс, но продолжает удивлять. Американка бесславно выступила на «Ролан Гаррос», однако Уимблдон - её вотчина. Уильямс-младшая выигрывала этот турнир семь раз и всего два трофея ей не хватает до легендарной Мартины Навратиловой.
Серена снова будет выступать в особенном одеянии. Обычные теннисные платья Серену давно не привлекают. Для грозы женского тенниса подготовили наряд, украшенный 34 кристаллами Сваровски. Число выбрано не случайно. В 34 года Серена выиграла свой последний трофей на Уимблдоне.
Украинка вдохновляет темнокожую звезду
В преддверии Уимблдона украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис восстановили свой инстаграм, опровергнув слухи о расставании. Самый горячий теннисный роман последних лет продолжается. Пока у Элины лучше получается вдохновлять своего партнёра на подвиги, чем у француза. После того, как спортсмены начали встречаться, Гаэль выиграл турнир в Нидерландах и дошёл до 1/8 финала на «Ролан Гаррос». У Элины же затянулась чёрная полоса. Перед Уимблдоном она проиграла три матча подряд и опустилась на восьмое место в рейтинге WTA.
Интересно, что Свитолина не связывает отношения с Монфисом и спад в результатах. Украинка на одном из турниров объяснила, что статус девушки француза не влияет на её выступления.
Касаткина - главная надежда России
В российском женском теннисе очень много восходящих звездочек, но впервые за долгие годы нет ни одной спортсменки в первой двадцатке. Дарья Касаткина - единственная, попавшая в посев на Уимблдоне. Нынешний сезон для россиянки - один из худших в карьере. Касаткина рассталась со своим тренером Филиппом Дехасом и только в преддверии Уимблдона представила публике нового наставника - Карлоса Мартинеса. Испанец несколько лет успешно работал со Светланой Кузнецовой.
Если верить слухам, то у Дарьи и её прошлого тренера были не только рабочие отношения. Сейчас 22-летней теннисистке пришло время перезагружать карьеру, ведь она по-прежнему является одним из самых талантливых игроков в туре.
Наследница Шараповой
Аманда Анисимова - ещё одна теннисистка, за которой обязательно стоит понаблюдать на Уимблдоне. Русскоговорящая американка своей судьбой и быстрым карьерным взлётом очень похожа на Марию Шарапову. Не подвела и внешность. Анисимова уже в 17 лет имеет контракт с Nike. Яркая блондинка остановилась в шаге от финала на «Ролан Гаррос», но её дальнейшие перспективы вызывают тревогу.
Анисимова, похоже, начала встречаться с главным теннисным бунтарём Ником Кирьосом. 24-летний австралиец недавно выложил совместную фотографию с несовершеннолетней девушкой и оставил интересную подпись: «Наши условия - никакого осуждения».
Интересно, как выступит Анисимова на фоне развивающихся отношений с бунтарём.
КСТАТИ
Достижения Марии Шараповой.
За карьеру выиграно 36 титулов. Пять побед одержано на соревнованиях «Большого шлема»: Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008), «Ролан Гаррос» (2012, 2014). Экс-первая ракетка мира, находилась на вершине рейтинга WTA на протяжении 21 недели.
За карьеру заработала свыше 38 миллионов долларов призовых. Занимает третье место по этому показателю, уступая только сёстрам Уильямс.
ИСТОЧНИК KP.RU