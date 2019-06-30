Станет ли Уимблдон-2019 последним для Марии Шараповой

В понедельник в Лондоне стартует 133-й розыгрыш Уимблдонского турнира. Классические белые наряды, клубника со сливками и верность традициям - то, за что любят Уимблдон во всём мире. В 2019-м году есть предпосылки к тому, что турнир получится особенным и в какой-то мере даже поворотным в теннисной истории.

Шарапова уходит на покой

О Марии Шараповой по-прежнему достаточно новостей, но они не связаны с теннисом. Многие уже и забыли, когда знаменитая россиянка последний раз выигрывала на крупном турнире. Шарапова чаще ассоциируется с бизнес-леди, но никак не профессиональной спортсменкой. Неудивительно, что с каждым годом всё больше слухов о завершении карьеры.

Шарапова после мельдониевого скандала даже и близко не подобралась к теннисной элите. В рейтинге WTA россиянка идёт на 80-м месте. В нынешнем сезоне Шарапова проиграла в четвёртом круге Australian Open, а после этого провела всего четыре матча за шесть месяцев и снялась с «Ролан Гаррос». Россиянке в 2020-м исполнится 33 года, у неё стремительно развивается роман с влиятельным британским бизнесменом Александром Гилксом. Помимо этого, Шарапова продолжает инвестировать в свои проекты, и на это тоже нужно время. Достаточно упомянуть конфеты Sugarpova.

Пятнадцать лет назад Шарапова выиграла свой первый Уимблдон. Сейчас она далека от фаворитов - пройти бы несколько кругов. Молодые соперницы перестали бояться некогда одну из лучших теннисисток мира. Не удивимся, если после Уимблдона Шарапова намекнёт на скорое завершение карьеры.

Самые возрастные теннисистки в первой сотне рейтинга WTA:

1. Винус Уильямс (США) - 39 лет (44-е место). 2. Серена Уильямс (США) - 37 лет (11-е место). 3. Кайя Канепи (Эстония) - 34 года (72-е место). 4. Вера Звонарёва (Россия) - 34 года (77-е место). 5. Су-Вей (Тайвань) - 33 года (29-е место).

…10. Мария Шарапова - 32 года (80-е место).

Маррей побрезговал Шараповой

Мария невольно стала участницей первого скандала ещё до турнира. Местная легенда Энди Маррей на предстоящем турнире выступит только в парном разряде и миксте из-за травмы. Британец в социальных сетях запустил поиск напарницы, и многие девушки изъявляли желание с ним сыграть. В шутку подключилась и Мария Шарапова, но россиянка стала единственной, кому сэр Энди жёстко отказал.

«Мы играли с ней вместе ранее, по мне это было не слишком удачно. От своих слов по поводу допинга я не отказываюсь. Повлиял ли случай с мельдонием на мой отказ играть с ней? Допускаю, что да!».

34 кристалла для Серены

Не молодеет и Серена Уильямс, но продолжает удивлять. Американка бесславно выступила на «Ролан Гаррос», однако Уимблдон - её вотчина. Уильямс-младшая выигрывала этот турнир семь раз и всего два трофея ей не хватает до легендарной Мартины Навратиловой.

Серена снова будет выступать в особенном одеянии. Обычные теннисные платья Серену давно не привлекают. Для грозы женского тенниса подготовили наряд, украшенный 34 кристаллами Сваровски. Число выбрано не случайно. В 34 года Серена выиграла свой последний трофей на Уимблдоне.

Украинка вдохновляет темнокожую звезду

g.e.m.s.life Date night @clarisse_rcv

В преддверии Уимблдона украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис восстановили свой инстаграм, опровергнув слухи о расставании. Самый горячий теннисный роман последних лет продолжается. Пока у Элины лучше получается вдохновлять своего партнёра на подвиги, чем у француза. После того, как спортсмены начали встречаться, Гаэль выиграл турнир в Нидерландах и дошёл до 1/8 финала на «Ролан Гаррос». У Элины же затянулась чёрная полоса. Перед Уимблдоном она проиграла три матча подряд и опустилась на восьмое место в рейтинге WTA.

Интересно, что Свитолина не связывает отношения с Монфисом и спад в результатах. Украинка на одном из турниров объяснила, что статус девушки француза не влияет на её выступления.

Касаткина - главная надежда России

В российском женском теннисе очень много восходящих звездочек, но впервые за долгие годы нет ни одной спортсменки в первой двадцатке. Дарья Касаткина - единственная, попавшая в посев на Уимблдоне. Нынешний сезон для россиянки - один из худших в карьере. Касаткина рассталась со своим тренером Филиппом Дехасом и только в преддверии Уимблдона представила публике нового наставника - Карлоса Мартинеса. Испанец несколько лет успешно работал со Светланой Кузнецовой.

Если верить слухам, то у Дарьи и её прошлого тренера были не только рабочие отношения. Сейчас 22-летней теннисистке пришло время перезагружать карьеру, ведь она по-прежнему является одним из самых талантливых игроков в туре.

Наследница Шараповой

Аманда Анисимова - ещё одна теннисистка, за которой обязательно стоит понаблюдать на Уимблдоне. Русскоговорящая американка своей судьбой и быстрым карьерным взлётом очень похожа на Марию Шарапову. Не подвела и внешность. Анисимова уже в 17 лет имеет контракт с Nike. Яркая блондинка остановилась в шаге от финала на «Ролан Гаррос», но её дальнейшие перспективы вызывают тревогу.

Анисимова, похоже, начала встречаться с главным теннисным бунтарём Ником Кирьосом. 24-летний австралиец недавно выложил совместную фотографию с несовершеннолетней девушкой и оставил интересную подпись: «Наши условия - никакого осуждения».

Интересно, как выступит Анисимова на фоне развивающихся отношений с бунтарём.

КСТАТИ

Достижения Марии Шараповой.

За карьеру выиграно 36 титулов. Пять побед одержано на соревнованиях «Большого шлема»: Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008), «Ролан Гаррос» (2012, 2014). Экс-первая ракетка мира, находилась на вершине рейтинга WTA на протяжении 21 недели.

За карьеру заработала свыше 38 миллионов долларов призовых. Занимает третье место по этому показателю, уступая только сёстрам Уильямс.