2019-06-30T13:10:43+03:00
Звезды

«Умиляться или судиться?»: Кристина Орбакайте прокомментировала конфликт с Аллой Пугачевой

Певица ответила на все слухи о своей семье
Алина ЧЕРНОВА
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Таблоиды приписывали Кристине Орбакайте также несуществующий конфликт с Максимом Галкиным. Фото: instagram.com/orbakaite_kТаблоиды приписывали Кристине Орбакайте также несуществующий конфликт с Максимом Галкиным. Фото: instagram.com/orbakaite_k
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«Ругается с Пугачевой , как кошка с собакой», «Кристина Орбакайте - настоящая мать двойняшек Пугачевой» - эти и ряд других безумных заголовков Кристина Орбакайте выложила в своём Инстаграме.

- Решила посмотреть новости, - объяснила певица - Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая «пресса» превосходит себя. Всем хорошего вечера.

- Кристи, как я тебя понимаю, - поддержал подругу композитор Игорь Николаев. - Про нас такое пишут на ровном месте. Ну что, будем судиться или умиляться?

- Как всегда, смеяться, - ответила маэстро Орбакайте.

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Выходной с мамой @alla_orfey #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #мамадочка
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Кстати, до этого таблоиды приписывали Кристине Орбакайте несуществующий конфликт с Максимом Галкиным.

- Сейчас вот говорят, мол, Кристина сначала в штыки приняла Максима... - сетовала в давней беседе с «КП» Алла Пугачева. - Просто и у меня, и у Максима, колкий характер, - объяснила Кристина.

- На всякий случай колкости отпустить по любому поводу - это мы умеем, - смеётся Пугачева.

Кристина Орбакайте: Не зря нас Филипп (Киркоров) с мамой прозвал репризницами (смеется.). Ну, просто Максим изначально не знал, что по своему складу мы такие, что последнее слово всегда должно быть за нами. Точку поставить в разговоре, или еще что-то там такое.

alla_orfeyalla_orfey
Дети и внуки Пугачевой очень дружны
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Алла Пугачева: Такие вот испытания маленькие нашим спутникам даются (смеется.).

Кристина Орбакайте: Люди, которые меня хорошо знают, уже привыкли, что я могу что-то колкое в конце беседы добавить. Но есть и такие люди, которые все это расценили как мое недовольство Максимом. На самом деле у меня такой метод общения, такой характер. Есть возможность что-то сказануть-сказану (смеется.). Никогда в жизни ничего против Максима я не имела.

Алла Пугачева: Раз у вас с Максимом все хорошо, чего уж теперь об этом говорить (смеется).

ИСТОЧНИК KP.RU

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