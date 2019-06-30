«Умиляться или судиться?»: Кристина Орбакайте прокомментировала конфликт с Аллой Пугачевой

«Ругается с Пугачевой , как кошка с собакой», «Кристина Орбакайте - настоящая мать двойняшек Пугачевой» - эти и ряд других безумных заголовков Кристина Орбакайте выложила в своём Инстаграме.

- Решила посмотреть новости, - объяснила певица - Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая «пресса» превосходит себя. Всем хорошего вечера.

- Кристи, как я тебя понимаю, - поддержал подругу композитор Игорь Николаев. - Про нас такое пишут на ровном месте. Ну что, будем судиться или умиляться?

- Как всегда, смеяться, - ответила маэстро Орбакайте.

orbakaite_k Выходной с мамой @alla_orfey #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #мамадочка

Кстати, до этого таблоиды приписывали Кристине Орбакайте несуществующий конфликт с Максимом Галкиным.

- Сейчас вот говорят, мол, Кристина сначала в штыки приняла Максима... - сетовала в давней беседе с «КП» Алла Пугачева. - Просто и у меня, и у Максима, колкий характер, - объяснила Кристина.

- На всякий случай колкости отпустить по любому поводу - это мы умеем, - смеётся Пугачева.

Кристина Орбакайте: Не зря нас Филипп (Киркоров) с мамой прозвал репризницами (смеется.). Ну, просто Максим изначально не знал, что по своему складу мы такие, что последнее слово всегда должно быть за нами. Точку поставить в разговоре, или еще что-то там такое.

alla_orfey Дети и внуки Пугачевой очень дружны

Алла Пугачева: Такие вот испытания маленькие нашим спутникам даются (смеется.).

Кристина Орбакайте: Люди, которые меня хорошо знают, уже привыкли, что я могу что-то колкое в конце беседы добавить. Но есть и такие люди, которые все это расценили как мое недовольство Максимом. На самом деле у меня такой метод общения, такой характер. Есть возможность что-то сказануть-сказану (смеется.). Никогда в жизни ничего против Максима я не имела.

Алла Пугачева: Раз у вас с Максимом все хорошо, чего уж теперь об этом говорить (смеется).