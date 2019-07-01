Китайских детей учат английскому Виталики из Канады и Олеги из Австралии

— Продаю машину и уезжаю в КНР, — сказал мне бывший жених Виталик, когда мы пару лет назад встретились в Москве. Он выпускник иняза МГУ, долго преподавал в частных языковых школах. Над решением Виталика я тогда посмеялась. Что там такого в Пекине или Шанхае, кроме смога и непонятной еды?

А недавно он вернулся в Москву на каникулы — счастливый, с мобильником последней модели и китайской подружкой. Впереди их ждал месяц на Бали. Похоже, придется бывшего жениха уступить китаянке... Но перед тем — расспросить: как ему удалось так подняться?

АНГЛИЙСКИЙ ПАСПОРТ

Китай в последние годы стал золотой жилой для молодых специалистов со всего мира. Сейчас в Поднебесной — бум изучения английского языка. Спрос на преподавателей из Британии, США, Канады и Австралии зашкаливает. Любая уважающая себя школа, детский сад или лингвистический центр мечтают заполучить хоть одного англоязычного учителя. Но носителей на всех не хватает, поэтому образовательные компании готовы брать всех иностранцев без разбору — главное, чтобы знали «мову Шекспира» в совершенстве.

Такое слепое доверие происходит потому, что китайцы уверены: все иностранцы — профессионалы своего дела, поэтому при выборе между европейцем и китайцем работу педагога получит первый.

— Образовательным компаниям преподаватели нужны больше, чем преподавателям — компании, — объясняет мне Виталик. — Поэтому часто работодатели могут закрывать глаза на отсутствие каких-то документов, например, справки о несудимости. Преподаватели нужны срочно, иначе бизнес встанет. А если потенциальный учитель — коренной носитель языка (британец или американец), то его возьмут на работу по одному паспорту, даже диплом не спросят.

СТАКАНЧИК КОФЕ — БОГАТСТВО

Заработок учителя английского в Китае колеблется от $1700 до $5000 (100-300 тыс. руб.). Зарплата напрямую зависит от гражданства (носители получают больше, чем, скажем, русские или греки), наличия диплома преподавателя и языковых сертификатов. Но даже за $3000 специалисты из России и Европы готовы нянчиться с маленькими китайчонками 6 дней в неделю и скрываться от миграционной полиции (о чём ниже)... Правда, и цены на жизнь в здешних мегаполисах московские.

Москвичка Саша, закончившая Институт стран Азии и Африки, перебралась несколько лет назад в Гуанчжоу. После стажировки в университете устроилась преподавать английский. О возвращении домой даже не помышляет.

— Самая высокая зарплата из моих друзей — у репетитора из Македонии. За час он берет $55. В месяц выходит больше $5000. Мой доход поменьше: я работаю 6 дней в неделю. Утром в детском саду, вечером и по выходным — в лингвистическом центре, — говорит москвичка. — Снимаю комнату в центре, но могу позволить отдельную студию. В покупках себя не ограничиваю, путешествую один-два раза в год и обязательно летом летаю домой. Покупаю кофе в «Старбаксе» почти каждый день — в Китае это признак состоятельности.

Китай в последние годы стал золотой жилой для молодых специалистов со всего мираФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФАЛЬШИВЫЕ АВСТРАЛИЙЦЫ

Устроиться преподавателем можно самостоятельно, разослав резюме, или через агентство, которое предложит подходящую вакансию.

Виталик искал работу сам: из 15 компаний на собеседование пригласили 5.

— Для спокойной работы нужна рабочая виза, а ее оформить крайне сложно. Поэтому многие работают неофициально. У меня студенческая виза. Я подписываю с компанией контракт, который не имеет юридической силы. Это формальный договор об оказании преподавательских услуг за определённую сумму денег. Многие работают по бизнес-визе. Правда, с ней каждые 3 или 6 месяцев приходится уезжать из страны на пару дней.

Москвичка Саша искала работу через агентства и однажды нарвалась на мошенников.

— От подруги я получила контакты агента. Та сказала, что есть место в детском саду. Я никогда не преподавала язык, тем более маленьким детям. Но все прошло хорошо, меня приняли. Потом одна из китайских преподавательниц как-то начала спрашивать меня об Австралии. Я спросила, почему ее это так интересует, а та сказала: «Ты же из Австралии!». Оказалось, агент прислала фото моего «австралийского» паспорта, которого у меня нет! Меня уволили через месяц.

Большинство агентств не берут с клиентов никаких комиссий. В поисках хорошего учителя школы сами готовы платить за наводку.

— Я однажды получила бонус за то, что «сосватала» подругу в один из детских садов, — вспоминает Саша. — Как только она успешно проработала месяц, мне выплатили $350.

СЕКСИЗМ ПО-КИТАЙСКИ

Если в школе английский преподает экспат (иностранный специалист), то он, по мнению китайских родителей, должен быть белокожим европейцем. Виталик подходил под это описание почти идеально: высокий блондин с серыми глазами.

— Спрос на преподавателей мужского пола огромный, — признается Виталий. — Родители любят активных мужчин-учителей, которые носятся с малышами — поют, пляшут. Но таких мало, работают в основном девушки. А европейцев китайцы любят, могут на улице долго рассматривать, трогать, удивляются, когда видят бородатых мужчин.

— Китай — дружелюбная страна, но здесь процветает расизм и сексизм, — добавляет Саша. — На работу в некоторых школах скорее примут белого европейца, чем афроамериканца или индуса. С каждым годом таких школ все меньше. Моя подруга (носитель языка, но этнически индуска) потеряла целый класс, потому что родители хотели «белого» преподавателя-мужчину. Другу-шотландцу (его предки переехали из Пакистана) отказывали, потому что искали европейца.

АМЕРИКАНСКИЙ ПСЕВДОНИМ

В образовательных центрах для иностранцев свои законы.

— Родителям учеников запрещено говорить, что ты из России, — делится Виталик. — Это правило компании. Мы говорим, что из США, Канады или Австралии. Все берут псевдонимы — американские или канадские имена. Я был Виталием из Канады. Если кто-то узнает, что ты русский, будут проблемы. Родителям важно, чтобы их деньги были потрачены не впустую — им нужен носитель английского!

— На работе все знают, что я из России, — говорит Саша. — Если я работаю неофициально, то говорю, что из Канады. Так проще найти подработку. Обычно верят на слово, слыша убедительный акцент. Но я работала со школами, которым было все равно, откуда ты: главное — твои знания и произношение хорошее.

Самое страшное, что может случиться с иностранцем в Китае, — депортацияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАПРЕТ НА 5 ЛЕТ

Самое страшное, что может случиться с иностранцем в Китае, — депортация. А рейды миграционной полиции проходят регулярно. Действуют по наводке. С преподающими экспатами, у которых нет рабочей визы, разговор короткий — арест, депортация за свой счет и 5-летний запрет на въезд.

— Проверки бывают накануне главных китайских праздников, — говорит Виталик. — При этом постоянно проводить рейды тоже невозможно, да и преподаватели нужны — английский китайцам дается тяжело, нужно слышать и видеть живого носителя. Поэтому школы и полиция, думаю, договариваются. О проверках чаще всего все знают заранее.

В дни рейдов иностранные преподаватели чаще всего сидят по домам. Тем, кого рейд застал на рабочем месте, приходится иногда сбегать из класса через окно.

— К нам проверка собиралась придти во время китайских новогодних праздников. Школа отменила все занятия, учителей отправили в неоплачиваемый отпуск на полтора месяца, — рассказывает Виталий.

В университетах, где учатся иностранцы, свой контроль. Руководство не одобряет, если студент подрабатывает во время учебы — за пропуски занятий можно с легкостью вылететь.

— Если иностранного студента поймают на нелегальной работе с учебной визой, выгоняют из вуза и депортируют домой. Во время моей учебы здесь такое произошло два раза с моими сокурсниками, — говорит Саша.

Недавно власти КНР ввели новое правило: теперь любой китаец может сообщить о рабочих-нелегалах — и получить премию за донос в размере 5 тысяч юаней (45 тыс. руб.)Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

— Американцы и европейцы в Китае не задерживаются, — подводит итог Виталий. — Русские и ребята из СНГ, наоборот, пытаются тут осесть. Русскоговорящих особенно много в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу (по данным Росстата, в 2017 году в КНР постоянно проживало более 9 тыс. россиян — прим. ред.). В Шанхае мы шутим: приехал на год, остался на три. А что делать? Зарабатывать-то как-то надо!

P.S. Недавно власти КНР ввели новое правило: теперь любой китаец может сообщить о рабочих-нелегалах — и получить премию за донос в размере 5 тысяч юаней (45 тыс. руб.). Но педагогов-гастарбайтеров это всё равно не останавливает.

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