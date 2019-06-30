Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек

Есть тенденция: число тех, кто желает отслужить срочную — растет, а число тех, кто от армии пытается «откосить» — неуклонно снижается. Такой оптимистичной информацией поделились специалисты главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Было названо и число уклонистов — около тысячи в этом году. За комментариями «КП» обратилась к тем, кто отслеживает ситуацию с призывом со стороны правозащитников.

- Снижения числа «уклонистов» с 20 тысяч до 1000 — реально?

- Количество уклонистов в одну тысячу человек - цифра реальная. А вот 20 тысяч — на наш взгляд от реальности была довольно далека. Потому что уклонистом можно считать того, против кого возбуждено административное или уголовное дело. Уголовных дел не более 200-300 в год в последнее время возбуждалось. И чуть больше по административным делам — вот это и есть число уклонистов. А 20 тысяч — это то количество молодых людей, которых не смогли по тем или иным причинам разыскать в разное время для вручения повестки. Они числились на учете, им посылались повестки — а они не приходили в военкомат.

- То есть такие «пассивные уклонисты», многие и знать не знали, что уклоняются?

- Призыв организуют органы власти на местах. Их задача — довести, донести повестки и вручить лично. Да, это проблема. И этот порядок призыва давно вошел в противоречие с нынешним образом жизни молодых людей. Они имеют право жить не по месту регистрации — и они так живут. Потому те тысячи «уклонистов» - это просто те, кто не являлись в военкоматы по повесткам. С нашей точки зрения, с точки зрения правозащитных организаций- их нельзя называть уклонистами. Статистика судебных дел по уклонистам открыта. Она не растет, она несколько снижается.

- Система отсрочек для тех, кому при завершении школы исполнилось 18 лет — она реально работает?

- Она работает. Это та отсрочка, которая была ведена президентом Медведевым. Те ребята, которым 18 лет исполнилось в мае- июне, прежде оказывались в неравных условиях с теми, кто родился в августе-сентябре. Отсрочка давала возможность спокойно поступать в вузы. Там другая проблема возникла: из-за реформы образования при переходе на двухступенчатую систему между балакавриатом и магистратурой военкомат считает — пора призывать. Но это отдельная тема.

- Отсрочки вообще тема не самая простая...

- Многие отсрочки были изменены в 2008-м году. Там порезали социальные — например отменили отсрочку при рождении ребенка. Когда отец мог до 3 лет помогать матери. Но сегодня у молодого человека есть мощные рычаги защитить свои права.

- Но проблемы, где найти сегодня призывника — уже нет?

- Последние лет 15 проблем с количеством призывников не возникает.

- Число призывников с высшим и средним специальным образованием достигло трех четвертей?

- Да, около 20 процентов после институтов и боле половины — после колледжей.